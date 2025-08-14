Las deepfakes en la arena política llegaron para quedarse y desprestigiar a dirigentes haciéndolos decir cosas que no dijeron o tergiversando sus dichos. Le pasó a Mauricio Macri y a Axel Kicillof, entre otros.

Son casos en que la mentira no se sostiene durante mucho tiempo. Rápidamente el fraude queda al desnudo.

Pero, ¿qué pasa cuando esa misma técnica es usada para confundir a usuarios de la Web al inducirlos, mediante diversos ardides, a responder a tentadoras ofertas?

Hay que estar muy alertas al navegar por las redes sociales porque cada vez es más frecuente encontrarse con descuentos inauditos, por ejemplo, en combustibles avalados por bancos de primera línea. Y la verdad es que no existe tal descuento y la estafa se consuma valiéndose de una marca prestigiosa que es totalmente ajena a esa maniobra. Así entran en los datos personales de los incautos y hacen estragos.

Manipulando las imágenes y las voces de personajes conocidos como Nelson Castro, Débora Plager y, muy especialmente, del doctor Daniel López Rosetti y hasta de Fito Páez, entre otros, se promueven cremas salvadoras o pócimas mágicas que curan tal o cual mal. Como una peste, cada vez son más y muy verosímiles. Mucho cuidado.