Ni aun de viaje León XIV se olvida de la IA

Surcar el cielo con el Papa no es una mera metáfora para los más de ochenta colegas que acompañan la gira de León XIV por Uruguay, Argentina y Perú, por medio de catorce vuelos.

Javier Milei agradecerá no ser pontífice y verse obligado a conversar con un “95% de ensobrados” (¿de dónde saca ese porcentaje un economista que alardea de manejar datos precisos?). Pero, por suerte, el santo padre es Robert Prevost, quien recorrió el avión, charlando con los acreditados, con su habitual bonhomía.

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Después de todo, tal vez haya sido mejor que nuestro compatriota Jorge Bergoglio, durante sus doce años de papado, nunca haya encontrado el momento oportuno para visitar la Argentina, su país.

Había algunas contras para que ese reencuentro con su tierra y pueblo distara de ser ideal. Su historia previa, como arzobispo de Buenos Aires, de relación crispada con el kirchnerismo gobernante y su cierta empatía posterior, cuando ya instalado en el Vaticano, recibió más de una vez a Cristina Kirchner y a miembros de su gobierno, lo terminó de meter al fondo de una grieta sin fondo. Además, el estilo picante y sin vueltas para decir las cosas que caracterizaron a Francisco durante su papado, dichas presencialmente en la Argentina en su doble faz de visitante ilustre, pero, al mismo tiempo, de local cuestionado por algunos sectores, podrían haber provocado reacciones inconvenientes.

Seguramente el Vaticano evaluó que era innecesario exponer a tales riesgos y desgastes a la cátedra de Pedro y esa posibilidad se fue corriendo hasta que el deterioro de la salud final de Francisco, y su propia muerte, la volvieron de imposible cumplimiento.

La llegada del papa León XIV hoy a la Argentina viene a reparar, en parte, esa omisión y a cicatrizar, si cabe, la herida que podría haber dejado en quienes se hayan sentido desairados por la visita nunca concretada de Francisco.

Cuando fue elegido en 2013, Bergoglio pareció el papa indicado, por su sencillez de pastor “con olor a oveja”. Irrumpía disruptivamente en el escenario mundial para llamar la atención como primer pontífice latinoamericano, con ascético estilo, sobre el creciente abandono de distintas periferias. Por eso puso especial foco en los inmigrantes que procuraban llegar en balsas precarias a Europa, muchos de los cuales morían ahogados en el Mediterráneo. Realizó infatigables viajes por territorios inesperados y sacudió con su lenguaje filoso las modorras aviesas de variadas opulencias.

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El escenario mundial con el que ahora debe lidiar León XIV se complejizó aún más con la continuidad de la guerra entre Rusia y Ucrania, el conflicto en Medio Oriente, la irrupción de líderes extremos y el poder creciente de los tecnomagnates. Estos compiten entre sí, sin medir riesgos, para imponer el dominio de sus dispositivos de Inteligencia Artificial con un poder inesperado que excede al de los propios gobiernos. Y ahí es, precisamente, donde pone especial atención Prevost, el papa norteamericano que votó por correo en las recientes elecciones legislativas de su país. Ya en su primer año como vicario de Cristo viene demostrando una gran mesura y delicadeza para decir las cosas, sin por ello dejar de ser extremadamente asertivo y lúcido en sus aseveraciones. Aunque nacido en Chicago, y con cierta cultura anglosajona que corre por sus venas, su ascendencia diversa y multicultural y, particularmente, su experiencia pastoral prolongada en Perú, cuya ciudadanía sumó a la original, lo vuelven un papa con un perfil ideal para comprender los matices y las complejidades de un mundo cada vez más inquietante.

Con una notable lucidez y sentido de la oportunidad eligió llamarse León porque su predecesor del mismo nombre –el italiano Gioacchino Pecci–, que estuvo al frente del Vaticano entre 1878 y 1903, fundó la doctrina social de la Iglesia con su formidable encíclica Rerum Novarum (De las cosas nuevas). Alertó entonces sobre la necesidad de darle mayor equidad al reparto de las ganancias entre el capital y el trabajo en medio de los avances impetuosos de la Revolución Industrial.

Al cumplirse 135 años de aquel texto tan revelador, León XIV lanzó su encíclica Magnifica Humanitas (Magnífica Humanidad) que hace bastante juego con aquella al plantarse frente a otro momento crucial del avance humano: la irrupción asombrosa de la IA. Por eso clama por no repetir el “síndrome Babel” que alude a la célebre torre del texto bíblico que se construía con “una sola lengua, una sola tecnología, una sola dirección” y, por eso, su estrepitoso fracaso.

En cuanto a la tecnología actual, se maravilla por sus aportes positivos, pero no pierde de vista que no es neutral “porque toma el rostro de quien la concibe, la financia, la regula, la utiliza”. Y que por eso puede convertirse en una nueva Babel si nos confunde a todos.

Se trata de un texto moderno y profundo que vale la pena leer con atención. Allí advierte que no podemos seguir haciéndonos los distraídos con el tema evitando que “las emergencias no decidan por nosotros” por culpa de una planificación inexistente. Volvió oportunamente sobre el tema en Uruguay.

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En pocas horas, León XIV estará entre nosotros. Ante esa circunstancia tan trascendental no está de más subrayar otro párrafo de su encíclica: “Evitemos las palabras que humillan o enfrentan”.

Va para todos.