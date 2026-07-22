No fue mi culpa

El hombre no pisó la luna en 1969. Alfredo Yabrán no se suicidó. Elvis Presley está vivo. Trump no perdió la elección de 2020 con Biden. La corrupción kirchnerista es un invento de los medios y los poderes concentrados. El gobierno de Milei estuvo con un pie en el abismo en 2025 por una operación de empresarios proteccionistas y kirchneristas resentidos. La disputa entre Karina Milei y Santiago Caputo no existe. Es una ficción del 95% de los periodistas a los que no se nos odia lo suficiente. Al DT de Inglaterra lo obligaron a mandar a su equipo para atrás, para que la Argentina pudiera ganarle el partido. El que pudo haber sido el segundo gol de España en la final del Mundial 2026 fue anulado por un offside inexistente, para poder mantener el rating hasta el final. Giuliano Simeone tiró la última pelota a la tribuna, en lugar de empatar el partido porque Gianni Infantino tenía secuestrada a su familia. No son teorías conspirativas. Es todo cierto. Tanto como que esta columna pudo ser mejor. Pero me obligaron a que saliera así. Hay una conspiración para que no me luzca. No es mi culpa. Nunca.