No olvidar a un secundario en ruinas

Recientemente hemos tenido un ejemplo de que con orden, disciplina, esfuerzo, mérito, trabajo y equipo se obtienen logros genuinos y admirables, como el de la selección argentina de fútbol. También en esas jornadas asistimos alarmados a los desbordes, la violencia y el delito de una minoría en medio de las celebraciones por el campeonato mundial. Pero esa proporcionalmente minúscula porción de ciudadanos que cometieron tropelías y actos vandálicos es representativa de un peligroso y muy malsano fenómeno: la deseducación. Un proceso que incita a la desocialización y que combinados son el signo tangible, visible y angustiante del atraso argentino.

El secundario tradicional –el bachillerato– es un arcaísmo que inconcebiblemente apenas si se ha atinado a tratar de maquillarlo para que aparente algún cambio. Los contenidos no se han actualizado al compás de la evolución tecnológica –para no hablar pomposamente de “revolución”–. La inteligencia artificial, la nanotecnología y tantas novedades como la energía verde no han ingresado al secundario. Ni siquiera para que los alumnos tengan un pantallazo de esas realidades que están mutando transformadoramente al mundo. Ni siquiera se pueden incluir las pasantías laborales que son tachadas como una avivada de los empresarios –se las impugna como una literal explotación– en lugar de registrarlas como un empoderamiento de los adolescentes para sus vidas futuras. No es lo mismo egresar con un diploma que es casi la oquedad que hacerlo con capacidades laborales que abren cien puertas. Ni hablar de la enseñanza de nuestra identidad, historia, tradiciones, y qué decir de los valores: ¿se enseñan respeto, responsabilidad, compromiso, solidaridad, preservación del patrimonio común?

Los profesores, desmotivados por sus relativamente bajas remuneraciones, sin esa capacitación constante que los pone al día pedagógicamente y también en lo atinente a los avances del conocimiento. Las familias, penosamente tratando de sobrellevar la notoria caída de su nivel socio-económico. Fuimos el primer país del hemisferio sur con clase media y hoy somos la rareza de que todos los días centenares de personas de ese estamento pasan a ser los nuevos pobres.

Sin dudas esto repercute en el rendimiento del secundario. Se sabe que este ciclo educativo, al igual que el primario, exige una comunidad de directivos, docentes, alumnos y familias. La resistencia gremial a la evaluación de rendimientos de educadores y educandos es, además de irracional, formidablemente fuerte. Digna de una causa noble, cada vez más ausente. En estas condiciones no puede llamar la atención que la deserción en el secundario supere el 50%, agravada por la cavernícola cuarentena más larga de la Tierra, con las aulas primeras en cerrarse y últimas en abrirse.

El oficialismo y algún otro sector en este contexto de un secundario en ruinas impulsan la creación de ocho nuevas universidades nacionales, cinco en el área metropolitana –AMBA– y tres en el interior. En rigor, la de Saladillo está en el radar de la gran metrópolis, de modo que en el interior se aboga por fundar la Universidad de Río Tercero, a 100/150 km de las universidades de Córdoba, Villa María y Río Cuarto. Y la de Paraná, ciudad que cruzando por el túnel subfluvial tiene a la prestigiosa Universidad del Litoral, en Santa Fe.

Hace cuatro décadas las universidades se expandían creando subsedes en ciudades ubicadas en el radio de su influencia. Así lo hicieron la UBA, la de La Plata, la del Centro -Tandil, la de Luján y las del interior. La Universidad San Juan Bosco de la Patagonia con base en Comodoro Rivadavia tiene subsedes en Trelew y otras ciudades chubutenses y en Caleta Olivia. Obviamente, en cada subsede se imparten –o se deberían impartir– las enseñanzas que se corresponden al área geográfica, sus peculiaridades económicas y productivas, sus necesidades conforme una prospectiva planificada.

Crear ocho nuevas universidades con el secundario devastado es una sinrazón. La prioridad es recuperar ese ciclo intermedio. Si de verdad se piensa en ampliar la educación estatal –la pública abarca también a la privada–, antes que nada hay que apuntalar al secundario, modernizarlo, hacerlo atractivo y motivador, darle proyección hacia la inmediata y plausible inserción en la sociedad y su multiplicidad de quehaceres.

Por otra parte, cinco universidades nuevas en el conurbano –las del Delta, Cañuelas, Pilar, Ezeiza y Madres de Plaza de Mayo– contribuyen a reforzar la concentración poblacional en el AMBA, algo que históricamente ha sido deformador y hoy configura un estrangulamiento en todos los planos de la marcha –o declinación, en verdad– del país. No es verdad que se mejore la oferta universitaria creando más universidades. Lo que en realidad están buscando es más cajas, más burocracia, más financiamiento político. Aspiran a que cada intendente refuerce su poder con una universidad distrital que lo aúpe, lo erija en un minigobernador. A la universidad no la imaginan para desplegar nuestra educación superior. La quieren como fuente de poder político, económico y electoral. Si no, bastaría con que las de San Martín, La Matanza, Avellaneda, Quilmes y otras se ramifiquen con subsedes. Menos aparato y menos gasto. Más racionalidad, mejor asignación de los escasos recursos. Nos hallamos ante otra pésima decisión, en las puertas de más despilfarro.

Diputado nacional (Juntos por el Cambio)