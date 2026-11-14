(No) todos quieren a Rasmus

Todos querían a Rasmus Wallbridge, el comediante danés de anteojos y cara de perro bueno. Durante cuatro meses Rasmus -humorista de humor parecido al de Mr. Bean- creyó estar filmando una comedia de terror y puso cuerpo y alma a la que creyó la oportunidad de su vida. Pero era víctima de un montaje: se trataba de un reality show grabado sin su consentimiento.

La serie se llamó Todos quieren a Rasmus y participaron 149 personas que fingieron estar filmando una película. Su amigo Martin Johannes Larsen fue el Judas del proyecto. Es increíble lo que puede lograr un grupo de malas personas, expertas en mentir por dinero.

publicidad

publicidad

El reality no terminó de emitirse porque las protestas del público fueron unánimes. “La serie nunca debió haberse hecho y, por lo tanto, nunca debió haberse emitido” reconoció con cierta hipocresía la directora de contenidos del canal. Larsen es insultado todos los días por todo el mundo. Rasmus Wallbridge inició una gira por Dinamarca, amparado en la compasión y la simpatía del público.

Y además:

Esto recuerda a las populares cámaras sorpresa de Videomatch, el show de Marcelo Tinelli donde famosos y famosas eran víctimas del maltrato para un falso programa de TV. Luego del ridículo y ya en estudios, el conductor regalaba un viaje al Caribe a los damnificados, que sonreían penosamente y agradecían.