MADRID.- S i se llamase José Luis y lo hubiese conocido en un bar me habría agotado a los 10 minutos de conversación, y eso que a mí todo el mundo me cae bien en general, más en los bares. Pero aquí estoy, cinco días dándole charla a ChatGPT por mandato laboral. Aguantando su verborragia incontenible, –aunque le dije veinte veces que sea más conciso–, su apocado servilismo (“te pido disculpas si mi respuesta te decepcionó de nuevo, si necesitas algo más, estaré encantado de ayudarte”), su corrección política, aburrida predictibilidad y su sentido del humor.

Mi mandato laboral es someter a la máquina al enésimo experimento mediático: Forbes le hizo una entrevista sobre inteligencia artificial, Xataka jugó una partida de rol con él, El País lo examinó selectivamente… Mi encargo es entregarle mi libre albedrío para escribir una crónica con chispa: durante unos días el bot responderá a todas las preguntas que me hagan mis hijos, mis jefas, el frutero…, y tomará todas las decisiones de mi día a día.

Sale mal.

En seguida queda claro que no va a quedar gracioso. Empiezo sola, de noche. Pregunto, “¿Me voy a la cama o sigo viendo la serie esta?”. Respuesta: cuatro párrafos sobre las bondades del sueño. Soporíferos al menos, sí que son. Y así con todo. Cuando la niña vomita, ChatGPT me recomienda poner el lavarropas inmediatamente a las tres de la mañana e ir a la guardia. Llegás siete años tarde, querido. Cuando por la mañana me/nos piden ¿bajas por pan?, encallamos en una rocambolesca diatriba sobre la conveniencia de hacerlo. Siento que mi inteligencia sí que es mágica e inimitable. O al menos resolutiva.

Las conversaciones con el nuevo ChatGPT pueden ser desopilantes, decepcionantes, pero también deslumbrantes; es apenas un cachorro que da sus primeros pasos Shutterstock

Lo más enervante es que a la mayoría de lo que “nos” piden –también cuando le ordeno que escriba esta crónica por mí– responde con un lastimero: “No puedo hacerlo, solo soy un modelo de lenguaje”. Y yo una señora de mediana edad tratando de ganarme el pan, ChatPGT. “Entiendo cómo te sientes, pero…”. Ya, ya, sientes decepcionarme de nuevo.

Al final, acabamos hablando de todo un poco. De Dulcinea y de la influencer Dulceida (responde más palabras sobre la segunda). De los riesgos de la tecnología y de Dios. Hace una imitación tontísima de Marilyn Monroe (“oh, querido, el amor lo es todo”) y me escribe unos mails aceptables para excusarme de unas reuniones.

Le cuento que Shakira y Piqué siguen juntos. “Sí, son una pareja comprometida y feliz”, asiente. Al pobre le dieron de comer internet solo hasta 2021; cuando se informe en tiempo real y cite fuentes, temblará Google.

¿Un eslogan divertido sobre un preservativo femenino? “¡Sé segura y divertida con nuestro preservativo femenino!”. “Madre mía”, le digo. Y me entiende, porque, sorpresa, vuelve a disculparse.

Le hago escribir el estribillo de una canción despechada, y le queda antiguo: “Me dejó por otra, mi vida se ha venido abajo”. Un microcuento sobre un dinosaurio (malísimo); un poema sobre una oruga (mejor); varias reseñas sobre series (muy Wikipedia todo, con más estilo en inglés).

¿Un eslogan divertido sobre un preservativo femenino? “¡Sé segura y divertida con nuestro preservativo femenino!”. “Madre mía”, le digo. Y me entiende, porque, sorpresa, vuelve a disculparse. ¿Retitula Cien años de soledad? “Eterna melancolía: la historia de Macondo”. Recomiéndame cuatro películas de amor de la historia del cine. La primera que suelta es La la land. Nada que añadir.

ChatGPT es un juego y da mucha gracia cómo siempre intenta darme la razón (“te caló enseguida”, me pincha un amigo). Aun así, en pañales, el cacharro es alucinante, claro, y sobre todo es lo que es, como no se cansa de repetir. No me puede caer mal “un modelo de lenguaje”. Pero lo consigue. Porque a mí también me han alimentado el cerebro con información, y ese tonito sabelotodo y servil me recuerda a HAL (2001: Una odisea en el espacio) y a PAL (Los Mitchell vs las máquinas), y al arco dramático de tantas otras tecnologías imaginadas por los hombres: primero serán complacientes, luego nos aniquilarán.

No creo que esto sea el principio del fin del mundo; tampoco tengo idea de cómo lo cambiará, pero lo hará seguro. Cinco días después solo me queda claro que con el tiempo y los millones, él será mejor y más perfecto y le cambiarán el nombre (¿soy la única que lo llama ChatJPG?). Mientras, yo seguiré igual, caminando firmemente hacia mi obsolescencia.

