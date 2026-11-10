Pacientes de TikTok: la nueva consulta médica

Se abre la puerta del consultorio y, antes de que el paciente alcance a decir qué le sucede, su teléfono ya está sobre el escritorio. En pantalla: un video breve, el hilo de un foro o un laboratorio procesado por inteligencia artificial. En mi experiencia hospitalaria, alrededor de ocho de cada diez pacientes llegan con información previa. Ver en esa pantalla una amenaza al acto médico sería una lectura apresurada. Un error de diagnóstico, sin duda.

Un paciente informado eleva y desafía la medicina. Cuando alguien intenta tomar el control de su incertidumbre, la consulta se afina: riesgos, efectos adversos, diferencias entre tratamientos. El acceso a los datos pone en valor lo verdaderamente complejo de nuestra profesión: interpretar la evidencia y darle sentido clínico.

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Ese trabajo empieza al saludar. Una mano sudada, la palidez, la mirada, la manera de contar lo que ocurre… Suelo decir que un buen interrogatorio y examen físico aportan cerca del 80 % del diagnóstico. También importa quién acompaña al paciente, o si viene solo: esa red de apoyo influye en cómo explicamos, sostenemos y planificamos el cuidado.

La inteligencia artificial puede ayudarnos a organizar conocimiento y explorar enfermedades poco frecuentes. Pero entre conocer una patología y comprender qué significa hay una distancia considerable. A menudo, esa distancia se llena de miedos, de angustia. Raro es el día en que no recibo por WhatsApp un informe de análisis de laboratorio con una pregunta sobre un valor fuera de rango. El paciente ya lo buscó, lo comparó, quizá perdió el sueño. O recibió una biopsia y encontró estadísticas de mortalidad sin saber a qué estadio corresponden. Todavía no conoce su situación, pero ya vaticina un destino fatídico. “No se preocupe, haga lo que yo le digo”, sin disipar duda alguna, deja esa preocupación intacta. Explicarla también es trabajo médico.

El peligro no es que la gente busque: importa dónde y cómo busca. Y la popularidad no acredita rigor: una reciente investigación publicada por The Guardian sobre los 100 videos más populares de Salud Mental en TikTok reveló que más de la mitad difunden información falsa o patologizan conductas cotidianas. La dinámica de redes, se sabe, premia el clic antes que la precisión científica… A ese escenario se le suma la proliferación de “falsos doctores” generados por IA: avatares hiperrealistas con ambo y estetoscopio digitales que promocionan suplementos sin evidencia, dan diagnósticos en masa o venden certezas donde la ciencia mantiene estricta cautela. La apariencia de autoridad también se fabrica.

Por eso los médicos no podemos regalar el espacio público digital. Nos toca, por ejemplo, con palabras más sencillas, interpretar investigaciones que impactan en el público general, promover cuidados, explicar señales de alarma. Llegar a miles donde antes hablábamos con unos pocos; una oportunidad especialmente valiosa para la atención primaria y la medicina preventiva. Ese alcance exige distinguir beneficios potenciales de resultados demostrados, declarar conflictos de interés y cuidar la privacidad de nuestros pacientes. El charlatanismo no nació con las redes; ahora puede tener una audiencia de millones. Las obligaciones del oficio siguen vigentes al encender una cámara.

Aprender a comunicar es parte también del buen ejercicio de la medicina PeopleImages - Shutterstock

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También necesitamos aprender a comunicar. Dar una noticia difícil o conversar con alguien que teme un tratamiento requiere formación. La Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral ha incorporado recientemente una materia optativa de Medicina Narrativa. No es un lujo poético: enseña a ampliar la mirada, a escuchar la historia detrás del síntoma. Claro que esa escucha necesita tiempo. A diario, veo a oncólogos que prolongan su jornada porque cada paciente requiere una conversación que no cabe en pocos minutos…

No hay que pedirle al paciente que apague el teléfono. Hay que estar a la altura de lo que trae: aprovechar la información, revisar sus interpretaciones y atender sus temores. La confianza se construye cuando comprende por qué recomendamos un camino y sabe que puede volver con sus dudas. No siempre podremos ofrecer certezas. Sí debemos ofrecer rigor, honestidad y acompañamiento. Y eso es algo que ningún algoritmo brinda.

Por Fernando Iudica Para LA NACION Cirujano, director médico del Hospital Universitario Austral y profesor de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral