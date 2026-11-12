Pastor y rockstar

Nivel de posgrado. Y más también. Cada discurso y varias de las homilías de León XIV que nos viene brindando en esta gira por Uruguay, Argentina y ahora Perú son verdaderas masterclasses sobre temas puntuales de primer orden.

El Papa repercute popularmente como un rockstar (un hallazgo la casulla celeste y blanca que lució en la misa de Luján). Pero es un sobrio pastor que no alardea más de lo que es, mientras guía con pulso firme a sus ovejas, en procura de alejarlas de oscuros precipicios. A los temas habituales que preocupan a la Iglesia –la pobreza, la explotación del hombre por el hombre, el cuidado de los más vulnerables, el respeto a la persona humana–, León pone en el centro de sus inquietudes actuales el uso y comercialización sin control de la Inteligencia Artificial y los caprichos de la Web. “El algoritmo no puede sustituir la ética humana”, exhortó durante su disertación al mundo del trabajo, en la UCA.

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Si bien Robert Prevost es, ante todo, el jefe de la iglesia católica universal, cuando da cátedra habla como maestro espiritual ecuménico. Excede en mucho el territorio exclusivo del catecismo cristiano y de otras creencias. Maneja como nadie un “efecto calma”, que no duerme sino que despierta conciencias. En tal sentido se siente portador de parte del legado de su más temperamental antecesor. “Sueñen con una iglesia que siga haciendo lío”, le hizo un guiño a Francisco, desde Córdoba.

Lo confesional suele asordinarse en algunas de sus incursiones y así su mensaje se abre paso hacia un público más vasto. En cada una de sus ponencias sobresale su impronta humanista. Imbuido de un gran sentido común manifiesta solidaridad y hace una apuesta optimista a los mejores valores de la persona. Todo lo dice con ese tono manso que acaricia el corazón. Aunque es, al mismo tiempo, asertivo como una flecha que se incrusta en el cerebro para hacernos pensar. Y también interpelarnos para que seamos mejores convivientes entre todos durante nuestra existencia terrenal.

Acabamos de tener una nueva oportunidad para reconocernos entre nosotros mismos. El ADN argento se expresa a su máxima potencia en la masividad. Brotan las emociones más genuinas y casi instintivas, aquellas que nos permiten mirarnos a los ojos y entablar conversaciones o abrazarnos con desconocidos por algo que nos es común y nos trasciende al mismo tiempo, como sucedió a mitad de año con el Mundial y ahora con la visita del Papa.

Sería una pena que ateos y agnósticos prejuiciosos se pierdan tan valiosas sensaciones escudándose en su ausencia de fe.

Escuchar y ver a León, en estos días que estuvo tan cerca y que su gira continúa, tiene el plus de la experiencia compartida en tiempo real. Pero los textos que va dejando a su paso son para repasar con tiempo y guardar. Son piezas antológicas que, sin duda, formarán parte de lo mejor de la biblioteca vaticana e inspirarán citas de papas venideros.

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Los que se asombran del nivel de detalle con el que el Papa aborda los temas que sensibilizan e inquietan a cada una de sus audiencias ignoran que en el trasfondo existe el sólido soporte de una diplomacia como la de la Santa Sede que lleva siglos de estudio y observación del mundo que la circunda. Impresiona, además, el grado de preparación minuciosa que tiene esta gira papal no solo para repercutir mundialmente, sino para dejar una huella indeleble en el tiempo en su enorme feligresía. Pero también en aquellos que lo escuchan por su notable influencia intelectual y política como estadista. Inmensamente popular tiene el don, asimismo, de atraer a curiosos y cholulos que se acercan en cantidad sin entender demasiado de qué se trata, pero que se suman subyugados por el atrapante fenómeno de multitudes pacíficas y fervorosas. Son días de ojos hinchados de emoción y de una alegría inexplicable.