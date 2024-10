¿Por qué aumentan las emisiones y se agrava el cambio climático?

Escuchar

Mucho se ha escrito sobre la amenaza del cambio climático, sus graves consecuencias y la urgente necesidad de acelerar la transición energética para sostener la vida en el planeta. Y muy poco sobre las causas por las que el objetivo de limitarlo no pudo alcanzarse después de 28 Cumbres en el mundo que organizan desde 1995 las Naciones Unidas (ONU).

La mayoría señala que las emisiones aumentan cada año en lugar de reducirse, y describen detalladamente sus consecuencias, pero son pocos -si es que alguno- los que profundizan y analizan sus causas, y señalan los países que aumentan sus emisiones. Y si todos lo hacen por igual -como resultado de una actitud indolente y desaprensiva-, o no, porque de ello depende que sea toda la humanidad quién debe hacer el esfuerzo, como algunos plantean. O si las conductas son dispares y hay países que ya lo están haciendo y otros no. Pues son éstos los que deben tomar acciones específicas, dirigidas a cambiar de política y reducir sus emisiones, lo cual requiere un análisis profundo para determinar países y causas por las que esto ocurre. E instar luego las acciones necesarias para remediar esta situación crítica, con límites temporales posibles, un plan adoptado como compromiso público, porque la amenaza se cierne sobre todos. Como lo demuestra el Informe del Observatorio Copernicus de medio ambiente de la UE, que puso en evidencia que 2023 fue el año más caluroso de la historia, y que se sobrepasaron los límites del Acuerdo de Paris, cuyo compromiso era estar por debajo de 1,5º C a 2050. Pero 27 años antes -en 2023-, la temperatura media estuvo 1,48º C por encima de la era preindustrial, más de la mitad de los días superó el límite de 1,5º C., y 2 de ellos los 2º C; lo que desencadenaría cambios irreversibles. E indica la urgente necesidad de rectificar el rumbo, porque es tiempo de acción y el de las palabras se terminó.

Los cinco mayores emisores: China, EE.U.U, la Unión Europea (UE), India y Rusia -responsables del 66 % de las emisiones-tienen distintas conductas y aportes según su fuentes para generar electricidad. Lo que nos permite identificar dos grupos de países: los que generan con carbón y aumentan sus emisiones sin atender las consecuencias para el planeta; y los que lo reemplazaron por gas y energías renovables para reducir sus emisiones, e invierten en desarrollos tecnológicos para reducirlas y limitar el cambio climático.

EE.UU. y la UE crecen y generan electricidad con el 50,6 y 47,5% de gas y energías renovables (ER), y redujeron el carbón al 14 y 16%; mientras China genera el 61% con carbón, 3% de gas y 15% de ER. E India el 74% con carbón (2,5% de gas y 12% de ER). Lo que explica por qué el primer grupo de países crecen y disminuyen los Gygatons de CO2 emitidos; mientras los segundos aumentan fuertemente sus emisiones. Y permite afirmar que el consumo de gas depende de la dirección y velocidad de la transición energética. Y explica porqué en los últimos 25 años aumentaron tanto las emisiones, y el mundo agravó su problema; en lugar de controlarlo y resolverlo. Problema que se gestó en 1995, cuando China era un país en desarrollo e India aspiraba a serlo; la ONU promovió el Protocolo de Kyoto y empezaron las reuniones de la Conferencia de las Partes (COPs) que reúne a los 193 países que la forman. El organismo internacional responsabilizó a los países desarrollados (OCDE) por el stock de CO2 en la atmósfera, mientras transcurría la discusión científica sobre el orígen del cambio climático, que finalmente concluyó en 2007 con del 4to Informe del Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que estableció que era directamente proporcional a la concentración de CO2 en la atmósfera, el principal Gas Efecto Invernadero (GEI), cuyo mayor emisor es el carbón usado para generar electricidad; y el petróleo para el transporte. Razones por las que, ante la amenaza, en 2009 el G7 y los BRICS decidieron descarbonizar la matriz y cambiar el modelo económico y energético del mundo, para hacer la vida sustentable en el planeta.

El mundo comprendió entonces que es tan importante la seguridad energética como reducir la intensidad del consumo incorporando tecnología, para producir lo mismo con menor consumo de energía (tecnología del cambio climático).Y con el nuevo modelo, el gas pasó a tener un rol central en la transición para disminuir emisiones, al reemplazar al carbón para generar electricidad, hasta que las energías limpias sean la fuente principal de energía. Lo que coincidió con “el boom” del shale gas en EE.UU., que llevó a la Agencia Internacional de Energía a promulgar “La era dorada del gas” en 2011.

¿Y cuál fue el resultado final de estas acciones? El señalado, que puede verse claro en la evolución de la matriz energética y los combustibles para generar electricidad de los dos grupos de países entre 2010 y 2020: EE.UU., la UE y los países OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico) siguieron creciendo, y redujeron el 17,3% los Gigatons de CO2 emitidos: EE.UU. sustituyó el carbón por gas, y la UE por energías renovables. Y ambos redujeron el carbón en su matriz energética al 10,4%; y su Intensidad energética a menos de 0,75. Con lo que cobra sentido la electrificación del transporte, porque elimina las emisiones del petróleo que generaban los motores de combustión interna; reduciendo al 33% sus emisiones globales. Lo que demuestra que se puede crecer y reducir las emisiones si se reemplaza el carbón por gas y energías renovables; como hicieron las naciones responsables de la mitad del PBI global. Y que es falsa -y hecha por tierra- la teoría contraria.

Pero los países no-OCDE, encabezados por China e India, marchan en dirección contraria, porque amparados en las reglas de la ONU del ´95, cuando eran países en desarrollo y empezaron las cumbres, pueden usar carbón sin límites de cantidad ni tiempo, ya que entonces consideró justo que puedan desarrollarse con combustibles baratos como el carbón, pese a ser el mayor emisor y responsable del cambio climático. Lo que explica porqué el carbón elevó su participación en la matriz energética de China e India al 76,3% y 74,6% respectivamente; y su generación de electricidad al 61 y 74% de carbón. Prácticamente, sin gas (3%). Y si generan con carbón, carece de sentido electrificar su transporte, ya que el carbón emite más CO2 que el petróleo. Y mientras más electricidad utilicen, más aumentarán sus emisiones.

En consecuencia, los no-OCDE aumentaron el 17,9% sus Gygatons de CO2 emitidos, elevando su aporte al 67% de las emisiones globales.

El análisis identifica a los países responsables, quienes deben cambiar su política y hacer el esfuerzo para salvar el planeta; tendencia que no cambió en 2020 -´23, y nos permiten afirmar que si los países no OCDE cambian de opción, y privilegian la sustentabilidad de la vida por encima de ganar dinero, aún es posible acelerar la transición energética y controlar el cambio climático. Depende de su decisión de hacerlo.

Para que el mundo deje de marchar en dos direcciones opuestas, lo países no OCDE deben marchar en la misma dirección que los de la OCDE y sustituir carbón por gas y ER. Ya que es posible seguir creciendo, con menores emisiones. Así tendrá sentido que China sea el país que más invierte en energías renovables, con la mayor electrificación de su matriz y más autos eléctricos; igual que India. Pues hoy, mientras más electricidad consumen, más CO2 emiten.

La evolución del consumo de gas, y la intensidad energética son los dos parámetros claves. Pero es sabido que quienes deben hacer el esfuerzo no lo harán voluntariamente; y para sumarlos, habrá que aplicar mecanismos creativos y regulatorios, porque deben resignar las “ganancias” que privilegian. Y es algo que no harán de motu proprio. Pero como el 60% de las exportaciones de China van a EEUU y la UE, e India es parte importante del proceso de “nearshoring”, las soluciones deberán provenir de políticas como las que aplica la UE para combatir la deforestación: con leyes que declaren que a partir de 2025/27, no importarán más bienes y servicios de naciones que generen electricidad con más del 20 % de carbón; decreciente con los años. Como hoy no ingresa ningún alimento que no certifique proceder de tierras no deforestadas; pasos que sigue EE.UU. A lo que contribuirán los menores precios del gas licuado (LNG), al ir superándose la crisis de abastecimiento que generó Rusia con su invasiòn a Ucrania; y la enorme baja de costos de la energía solar. Cuya potencia instalada sólo en 2023 superó toda la capacidad instalada de energía nuclear. Propuesta que aporta un camino posible a la falta de gobernanza global y la necesidad de no generar más burocracia internacional; ya que no se puede obligar a los países de Asia Pacífico, encabezados por China e India, a bajar sus emisiones. Aunque el objetivo final sea lograr un Acuerdo Global Verde.

Director del Comité de As. Energéticos del CARI Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales