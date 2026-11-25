A lo mejor es temprano para decir que “Gordon”, de Pablo Trapero, estrenada hace una semana, tiene condiciones para alcanzar la estatura de las contadas series trascendentales que incidieron sobre la memoria colectiva. O que, como “Chernobyl”, modificaron la perspectiva que existía sobre un tema mayúsculo. Pero su éxito inicial, sobre todo el peso que viene teniendo en la conversación pública, merece ser analizado sobre la base de que no es estrictamente una biografía de un delincuente común devenido actor importante del terrorismo de Estado.

Se trata de una narración distinta de los años setenta hecha a través de él, de Gordon, un criminal siniestro carente de convicciones ideológicas, funcional a las necesidades del Estado represor, ubicuo sin inocencia ni lealtad que orbita alrededor de figuras como Perón y Rucci y se codea con Suárez Mason y Alejandro Giovenco, el líder de la organización de derecha peronista CNU.

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Sí, existió de verdad, si bien es una historia ficcionada. Ya se sabe que ese registro genera discusiones entre los que se consideran entendidos porque los guionistas suelen tomarse la licencia de fabricar o suprimir personajes, cambiar identidades y desordenar cronologías para privilegiar la calidad narrativa. Los espectadores son previamente advertidos de ello (y de los niveles de violencia que están por ver). Pero con esas adaptaciones que plantan al producto audiovisual en las antípodas de un documental, la hibridación entre hecho histórico y ficción puede llegar a ser uno de los motores más potentes de la transformación de la memoria colectiva contemporánea. ¿Será el caso?

Tal vez al público de “Gordon” habría que clasificarlo en dos grupos. Uno, mayoritario, no sabía quién fue Aníbal Gordon. Ahora ese público se hace mil preguntas sobre los setenta. Enhorabuena. Otro, minoritario, sí sabía, quizás había leído las dos novelas del historiador Marcelo Larraqy en los que se basa la serie. Cuanto menos conocía el dato inverosímil de que Gordon, preso en Devoto por haber robado un banco, resultó beneficiario de la amnistía del 25 de mayo de 1973 a la par de 550 guerrilleros eufemísticamente llamados presos políticos y que a partir de entonces consiguió emplearse en distintas ventanillas de la represión ilegal. Desde la Triple A hasta la comandancia de un centro clandestino de detención. Otra singularidad suya: resultó el único civil que alcanzó esta alta posición durante la dictadura.

Al segundo público la serie le ofrece la posibilidad de revisar certezas anquilosadas. Lo hace de manera tácita a partir de una pregunta clave sobre los tiempos de la “Revolución Argentina”, el tercer gobierno peronista y el “Proceso”: ¿cómo pudo existir un Aníbal Gordon?

¿Por qué este oscuro personaje sobrevive protegido por una mano negra casi sin que los cambios de régimen interrumpan su suerte? Pregunta que viene a sacudir el enmohecido planteo maniqueo de siempre, las simplificadoras medias verdades de los dos bandos, uno bueno y otro malo, calificación sujeta a las preferencias del observador.

La respuesta real que surge tras los siete capítulos de “Gordon” tal vez desdeñe los criterios tradicionales de análisis histórico.

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¿Por qué existió un Aníbal Gordon?

Porque los años setenta, además de violentos, trágicos, sangrientos, turbulentos, politizados, frenéticos, dramáticos, terribles, desgarradores, aterradores, febriles, exacerbados y por cierto traumáticos, fueron delirantes.

Entiéndase bien, trágicamente delirantes. No confundir con expresiones ponderativas llamadas a despertar nostalgia del tipo años locos: delirantes por la irracionalidad, por lo desquiciado (en el desquicio camporista Gordon salió amnistiado de Devoto). Delirantes sobre todo por haberse extraviado durante demasiado tiempo todo contacto con la realidad.

La serie sobre Aníbal Gordon MARCOS LUDEVID 2025

Enhebra el delirio trágico la romantización de la lucha armada, el culto a la muerte de las organizaciones terroristas, la ilusión de mejorar el mundo matando al oponente, la suposición juvenil de que un general populista autoritario amigo de todos los dictadores latinoamericanos, quien ocasionalmente abrazaba ambos extremos del arco político, un devoto de la “comunidad organizada”, iba a llevar al pueblo de la mano al paraíso de la patria socialista marchando detrás de una vanguardia revolucionaria tercerizada. General que en 1972 (incluso cuando el ERP secuestra y asesina a Oberdan Sallustro, tema que “Gordon” aborda, aunque ahí mezcla a los Montoneros, ajenos a esa operación) a la juventud con armas la edulcoraba calificándola de maravillosa, para pasar a decirle como presidente dos años después, subversiva (además de “esos estúpidos e imberbes”), esto en las vísperas de su muerte, cuando germinaba la Triple A y ya se consagraba en el Estado el verbo aniquilar.

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¿No es suficientemente delirante que en un período constitucional la guerrilla peronista combata con las armas al propio gobierno peronista y que para enfrentarla se ponga en marcha (a una escala que en 1976 sería industrial) el terrorismo de estado peronista?

Gordon imposta ideología como si blandiera una credencial para habilitar la ausencia de límites. Estampa que recuerda a Ignacio Fuentes, el delegado del pueblo de Colonia Vela que en “No habrá más pena ni olvido” dice su famosa línea: “yo nunca me metí en política, siempre fui peronista”.

La vuelta del 17 de noviembre de 1972 en el chárter de Alitalia co-organizado por la Logia masónica Propaganda Due ya presagiaba complicaciones. A bordo viajaban armoniosamente todas las variantes del peronismo, desde López Rega y sindicalistas como Rogelio Coria hasta el padre Carlos Mujica, Ortega Peña y también media docena de montoneros. Pasajeros que poco después terminaron asesinándose entre sí (salvo López Rega, fallecido de diabetes y edema pulmonar a los 72 años).

Antes del retorno, Perón había sufrido un infarto, información que se le ocultó a la sociedad en nombre de la infalibilidad del mito. Como se encargaría de demostrar la historia, él no estaba en condiciones clínicas de asumir el poder. Mucho menos de ser arrastrado al papel de Mesías inerrante, fantasía ilusoria que la gran mayoría de los argentinos abrazó y que incluía en primer lugar la tarea de pacificar el país, fracaso póstumo del general.

Sólo los fanáticos pueden verse privados de advertir que el casting de sustitutos fue particularmente estrafalario. Primero el dentista Cámpora, soportado por el líder que lo encumbró sólo durante 49 días, en medio de los cuales hubo una interna partidaria mortal, la Masacre de Ezeiza. Luego la heredera, mujer de magros atributos políticos, a quien bastante antes el Brujo había intentado moldear transfiriéndole los dones y el aura de Evita, para lo cual acostó en paralelo sobre una mesa del primer piso de Puerta de Hierro a las dos esposas del general, una embalsamada, la otra viva, y les realizó maniobras de brujería, se ve que sin demasiado éxito. Eso sucedió sobre el final del exilio. La serie sitúa el ritual en Olivos tras la repatriación del cadáver de Eva Perón que hizo López Rega en 1974.

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López Rega, Perón e Isabel, en 1974 Eduardo Di Baia - AP

Ex sargento de policía autoascendido a comisario general, el esotérico López Rega logró finalmente convertirse en el hombre más poderoso de la Argentina al tener bajo su dominio con una mano a Isabel Perón y con la otra a la Triple A. Aquella fue una “democracia” (concepto casi anacrónico: en la época era poco usual y encima tenía mucha menos resonancia virtuosa que hoy) durante la cual aparecían seis cadáveres por día y los ministros de Economía no pasaban de las dos semanas.

Delirante además de cruel y macabro fue también el asesinato del gremialista más importante del país, José Ignacio Rucci, por los Montoneros, una escena que en la serie estremece. Ellos, los grandes estrategas conducidos por Firmenich, estaban convencidos de que así le marcaban la cancha al líder, el líder al que veneraban con el slogan “Perón o muerte”. Ese crimen no lo firmaron. Dijeron que había sido la CIA.

Delirante fue por supuesto el “cuanto peor, mejor” de las organizaciones guerrilleras, frase que condensaba el anhelo de que hubiera golpe lo antes posible. Compartían la ansiedad personajes tan diversos como el gobernador bonaerense Victorio Calabró o el “borrado” Casildo Herreras. El derechista Calabró, véase qué paradoja ahora que en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA le encontraron méritos a Mario Roberto Santucho para tener un monumento (y luego recularon), accedió al gobierno de la provincia gracias al ERP. Era el vicegobernador del gobernador montonero Oscar Bidegain (las fórmulas de muchas gobernaciones se armaban así, combinando un peronista de derecha con uno de izquierda) cuando el ERP consumó en enero de 1974 el violentísimo ataque a la guarnición militar de Azul. Vestido con uniforme militar, encolerizado, Perón echó a Bidegain por televisión.

Pero por cierto lo más espeluznante de todo fue en 1976 la decisión militar de hacer desaparecer a parte de una generación mediante un plan sistemático y secreto de secuestros, torturas y asesinatos, incluido el método de arrojar personas vivas al Rio de la Plata. Según el criterio de los ideólogos del golpe, las desapariciones pergeñadas evitarían las incómodas súplicas papales que habría generado el camino de aplicar la pena de muerte. La hipocresía y la perversidad en el grado más superlativo.

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Vistas con ojos de hoy muchas cosas de los setenta resultan incomprensibles. Porque encima de todo fueron muy mal procesadas: prácticamente ningún sector se hizo cargo de las responsabilidades que tuvo. Ni los partidos políticos ni los líderes guerrilleros ni los sindicalistas ni la sociedad en general. Apenas hubo algunos mea culpa aislados, como el del general Martín Balsa o el del filósofo Oscar Del Barco, vinculado a grupos armados en los setenta, de recortado predicamento. La espasmódica discusión pública sigue enmarañada en torno de latiguillos como la teoría de los dos demonios, fueron treinta mil o hubo una guerra, que ahora también rebrotaron entre las reacciones generadas por la serie de Trapero, extraordinariamente actuada, hay que consignarlo, por Rodrigo de la Serna.

Sobre llovido, mojado. La apropiación de los organismos de derechos humanos por el kirchnerismo y la instalación durante años de una narrativa glorificadora de la “juventud maravillosa” complicaron la digestión colectiva del trauma setentista y ayudaron a confundir a quienes nacieron después. El peronismo, además, hizo todo lo que pudo por soslayar el tercer gobierno peronista. Para eso reforzó el muro historiográfico del 24 de marzo, una separación estricta entre democracia y dictadura que la vida de Gordon dinamita sin argumentaciones ideologizadas.