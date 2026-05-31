Si se hablara menos de la guerra civil desatada en los intramuros del Gobierno, la propia administración podría tomar algunos recaudos. Por ejemplo: eliminar antes de que ocurra la posibilidad de tener un jefe de Gabinete penalmente procesado por corrupción. La Justicia ya tiene todos los papeles que constatan la trazabilidad de las cuentas bancarias de Manuel Adorni: cuánto dinero entró en ellas, de dónde proviene y, en algunos casos, en qué se lo gastó. Hablar de una citación a indagatoria de un alto funcionario de cualquier gobierno es lo que mismo que hablar de su procesamiento, no de cárcel porque por lo general tienen fueros. Ningún fiscal ni juez llama a indagatoria a un empinado miembro del funcionariado público (que es teóricamente la última oportunidad de defensa en los tribunales) sin tener antes redactado el procesamiento. La primera pregunta que debe hacerse es, entonces, por qué la obstinación del Presidente en confirmar ciegamente a un jefe de Gabinete que ni siquiera es imprescindible para la economía o para la política. Tampoco lo es para conducir a los ministros; a estos les es indiferente la suerte de Adorni porque no lo reconocen como jefe. Es inevitable, cuando llegamos a ese punto, observar la figura de Karina Milei, hada madrina de Adorni, y la necesidad de la hermana presidencial de contar con alguien que haga de jefe de Gabinete aunque no lo sea. Seamos claros: ella es la verdadera jefa de Gabinete del gobierno de Javier Milei. El candidato para reemplazar a Adorni debe tener, en tales circunstancias, dos condiciones. Una es que esté dispuesto a actuar un cargo que en realidad no lo ejercerá más allá de las apariencias del empleo. La otra es que cuente con la confianza ciega de Karina Milei, y este último requisito es más difícil de cumplir que el primero. No subestimemos nada: también les es difícil encontrar a alguien dispuesto a prestarse al teatro de una función, y no a la función misma. El jefe de Gabinete tiene la responsabilidad, según la Constitución, de supervisar el cumplimiento del presupuesto nacional y es el principal nexo entre el Poder Ejecutivo y el Congreso. La tarea es ardua y comprometida. Dicho de otra manera, se trata de un cargo en el que una firma mal puesta puede terminar con el firmante en los tribunales. Se habló, para señalar dos casos significativos, de que la jefatura de Gabinete podría caer en manos de Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano, o de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación. Los dos son buenos candidatos, pero tienen una relación directa con el Presidente y personalidades reacias a cualquier fingimiento en la función pública. Hacen lo que hacen y son lo que son. Tantas condiciones y requisitos explican que haya surgido el nombre de Martín Menem, actual presidente de la Cámara de Diputados, como eventual reemplazo de Adorni. Este Menem, y su primo lejano Eduardo (“Lule”), son los funcionarios más allegados a Karina Milei, los que están entre los pocos en los que confía la desconfiada hermana presidencial. Martín Menem se metió inclusive en cuestiones del Poder Ejecutivo (él es un miembro destacado de otro poder del Estado) que no le corresponden ni le competen, como la millonaria concesión de la administración y dragado de la Hidrovía. Fuentes parlamentarias aseguran haber escuchado al más conocido de la nueva generación de la familia Menem promover que esa concesión termine beneficiando a la empresa belga Deme, que prometió posibles respaldos de empresas norteamericanas o eventuales sociedades con ellas. La otra empresa que compite por el control de esa estratégica vía navegable es Jan de Nul que gestiona, en sociedad con el empresario argentino Gabriel Romero, la Hidrovía desde hace más de treinta años. Todavía ninguna ganó nada. Por ahí pasa el 80 por ciento de la producción agropecuaria exportable argentina, aunque también es un lugar clave para el transporte del narcotráfico.

Eduardo "Lule" Menem, Karina Milei y Martín Menem Alfredo Sábat

publicidad

publicidad

Funcionarios oficiales aceptaron que por razones “geopolíticas” en ese lugar no pueden hacer negocios los chinos. Es cierto, entonces, que Washington le advirtió al gobierno argentino sobre esa licitación y los chinos. Esas mismas fuentes descartaron también que la familia Neuss tenga intereses en la Hidrovía, aunque reconocieron que sí aspira a un papel dominante en el esquema energético argentino. Lo está logrando. Los Neuss ya ganaron la licitación para operar las cuatro empresas hidroeléctricas del Comahue y son socios importantes de la corporación que compró la parte estatal de Transener, la compañía que se encarga del crucial transporte de energía de alta tensión en el país. Ya es suficiente para un solo clan.

Sebastián Pareja, en LN+

Los Menem, y sus protegidos políticos como el traqueteado operador todoterreno Sebastián Pareja, no existirían sin el madrinazgo de Karina Milei. Por eso, la otra pregunta, y quizás la más importante, es qué separa a la hermana presidencial de Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei, más allá del cotillón de una guerra siempre virtual o, a veces, meramente gestual. Hay algo de humano, aseguran cerca de ellos, en esa distancia. Karina recibe mal que el Presidente califique a Santiago Caputo de “hermano” porque ella es la hermana que lo acompañó durante toda las peripecias de su vida. Ellos, los dos hermanos, son los únicos que tienen una biografía larga y parecida. Milei, añaden los que rodean al jefe del Estado, dice esas cosas solo para defender a su asesor, no porque esté equiparando el afecto que tiene por su hermana. Pero existen también proyectos diferentes entre la hermana y el asesor sobre cómo enfrentar las elecciones presidenciales del año próximo. Karina no concibe elecciones con aliados importantes; acepta solo socios menores. Prefiere aprovechar la oportunidad para pintar de violeta (el color de La Libertad Avanza) todo el país. O para intentar pintar; es la manera más correcta de referirse a una elección. Ella elige a los Menem y a los Pareja para emprender esa riesgosa hazaña. Siempre es preferible cualquier aliado antes que ningún aliado, como siempre es preferible cualquier esperanza antes que ninguna esperanza. Sin embargo, los gobernadores peronistas y radicales más amigables se están enojando con los Milei ante la posibilidad de tener que competir con ellos por los liderazgos provinciales. La división, advierten, puede convertirse en el camino hacia una derrota de todos: gobernadores y gobierno nacional. Según lo que se escucha de parte de quienes merodean al poderoso asesor, el proyecto electoral de Caputo es la contracara de ese plan. Aconseja un acuerdo amplio con 14 gobernadores; ese pacto consistiría en dejarles a los mandatarios locales la facultad de colocar todos los candidatos provinciales, a condición de que le reserven a Milei las candidaturas a diputados y senadores nacionales, que son, en última instancia, los que aceptan o rechazan gran parte de las decisiones del gobierno federal. Santiago Caputo ha tenido con Mauricio Macri una relación de sucesivas cercanías y lejanías, pero ahora estaría explorando la posibilidad de un acuerdo electoral con Pro. Lo urgen dos distritos. La Capital tiene segunda vuelta con las reglas de los balotajes de todo el mundo: se terminó la elección cuando algún candidato sacó el 50 por ciento de los votos o hay una nueva elección entre los dos más votados cuando ninguno alcanzó ese porcentaje. Es necesario, según esas ideas, un acuerdo entre los partidos más sensatos en el distrito donde está la sede del gobierno nacional para ganar en primera vuelta y evitar los sofocones de una segunda ronda electoral. Además, muy cerca se subleva la provincia de Buenos Aires, donde habita la porción más numerosa del peronismo y donde se gana o se pierde por un solo voto. Ahí no hay balotaje. ¿Cómo hacer un acuerdo imprescindible con Pro en la provincia de Buenos Aires y, al mismo tiempo, competir en la Capital, si los dos distritos se confunden y las demarcaciones geográficas son solo ficciones de los cartógrafos? ¿Cómo ser aliados en dos distritos y competir en el resto del país? Si solo esa fuera la diferencia entre ellos, las coloridas y sonoras discordias internas tendrían un sentido al menos. Y explicarían de igual modo por qué Caputo es el único miembro del elenco gobernante que se animó a enfrentarse con la todopoderosa hermana del Presidente. “Y también se anima porque sigue vivo, hasta ahora”, agregan socarronamente los aliados del asesor. Desde ya, ese debate no incluye a la cuenta de X @PeriodistaRufus que Caputo la atribuyó públicamente a Martín Menem y que este la reconoció indirectamente como propia (o como cercana); esa cuenta tuitera se ocupaba de condenar al asesor presidencial a las nueve estaciones del infierno descriptas por Dante porque comete todos los pecados juntos y al mismo tiempo. Fue el instante en que las escaramuzas entre Caputo y el penúltimo retoño de los Menem se convirtieron en una guerra sin tregua ni cuartel. A ganar o a morir. En eso están.

Javier Milei y Juan Bautista Mahiques, ministro de Justicia de la Nación LUIS ROBAYO - AFP

publicidad

publicidad

Parte de esa batalla condenó a Caputo a una derrota. Sucedió cuando Juan Bautista Mahiques se hizo cargo del Ministerio de Justicia tras la renuncia de Mariano Cúneo Libarona, y el nuevo funcionario decidió desprenderse también de quien era hasta entonces el viceministro, Sebastián Amerio, un amigo cercano del influyente asesor presidencial. Mahiques prefirió colocarse al lado de Karina Milei y conformar sus propios intereses en la cartera de Justicia. Salomónico, Milei nombró entonces a Amerio procurador general del Tesoro, que significa ser jefe de todos los abogados del Estado. Amerio sigue ocupando esa función, más independiente y autónoma. Más allá de las discordias entre la hermanísima y el asesor, lo cierto es que, si se mira un iridiscente caso de corrupción, como es el que acusa al jefe de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y a su amigo (¿o cómplice?) Pablo Toviggino, tesorero de la entidad deportiva, las investigaciones judiciales se frenaron en seco desde que Mahiques llegó al Ministerio de Justicia. El escándalo de la AFA refiere a 400 millones de dólares. El tamaño de esa cifra hace insoportable cualquier sospecha de impunidad. El ministro Mahiques es hijo del juez Carlos Mahiques, que acaba de conseguir un meteórico acuerdo del Senado para seguir en la magistratura hasta los 80 años. Los Mahiques tienen una relación histórica con la AFA y con el propio Tapia, igual de cercana, debe añadirse, que la de otros jueces. Llama la atención que el pliego de otro juez, Martín Irurzun, miembro de la Cámara Federal de la Capital, que nunca fue sospechado de nada y que en su momento fue vapuleado seriamente por el kirchnerismo, no haya sido enviado al Senado para conseguir el acuerdo para su permanencia. Irurzun pidió continuar después de cumplir la edad jubilatoria, igual que Mahiques padre, pero lo hizo con una nota oficial al entonces ministro Cúneo Libarona, como corresponde. No buscó el atajo de los amigos políticos. ¿Por qué el gobierno de Milei tiene que ser ahora centro de versiones sobre la Justicia?

Milei no se refirió nunca en público a la Justicia ni a los jueces