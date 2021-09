Pospandemia: ¿más bebés?

A más de un año de convivir con la pandemia sabemos bien que el efecto del Covid--19 no es unilateral ni generalizable. La sociedad, en su compleja conformación, ha reaccionado de formas muy diversas, tanto biológica como psicológicamente, a la presencia de un virus que atacó a la población mundial. Sin embargo, en todos estos meses no faltaron predicciones, en muchas ocasiones erradas o al menos distanciadas de la realidad.

Una de ellas era la llegada de una ola de nacimientos, de niños concebidos durante la pandemia. Si bien en materia de reproducción asistida la cantidad de tratamientos realizados para lograr embarazos fue considerablemente menor que otros años, también los embarazos de manera espontánea parecen haber registrado una fuerte caída. En este sentido, las estadísticas pueden ser útiles para poder entender el comportamiento de la población, aunque debemos tener en cuenta que, en cuanto a los embarazos mediante reproducción asistida, gran parte de esa reducción estuvo relacionada a la restricción de los tratamientos por parte del Ministerio de Salud, durante los meses de marzo y abril del 2020.

Según cifras oficiales del registro civil, en la ciudad de Buenos Aires, en enero y febrero de este año la tasa de natalidad se redujo en casi un 30% en comparación con los mismos meses del año pasado. La provincia muestra datos similares, con una reducción de cerca del 25% en la cantidad de nacimientos durante el verano del 2021, en relación al año anterior. De aquí que podemos pensar en que la convivencia obligada -por el aislamiento preventivo y obligatorio- no derivó en proyectos de familia o embarazos, además de que hubo un período en que por disposición de las autoridades nacionales de Salud no se pudieron llevar a cabo tratamientos. Por otro lado, en este período, muchas parejas manifestaron malestar al no tener otra opción que pasar tanto tiempo juntos.

De todas formas, a medida que avanzó el 2020, comenzaron a aumentar las consultas y la cantidad de pacientes en las clínicas de reproducción asistida.

¿Y ahora?

Con este escenario en el pasado reciente, en 2021 la situación es otra: la vacunación está avanzada y la vida se parece un poco más a lo que era previamente a la llegada de la pandemia. Sin embargo, la tasa de natalidad en nuestro país viene en descenso constante desde hace al menos una década, con una caída de alrededor del 4% anual. Esto tiene que ver, desde mi punto de vista, con las masivas campañas de educación sexual y con el suministro gratuito de anticoncepción. Debemos pensar que las familias que más aportan a la tasa de natalidad son aquellas de menores recursos y es en este grupo poblacional en el que hacen foco las campañas, y donde más efectivas son.

Por otro lado, la cantidad de hijos promedio por familia viene en disminución hace también muchos años, siendo hace medio siglo de 3,5 y en la actualidad de 2,8 aproximadamente. Otro indicador a tener en cuenta, si analizamos la fecundidad en función de estratos económicos, es el hecho de que, a medida que el ingreso sube, también aumenta la edad del primer embarazo. Esto no se circunscribe únicamente a nuestro país, sino que es un fenómeno global.

Ahora mismo en las clínicas de reproducción asistida se está trabajando más que durante 2019. Esto tiene que ver con la demanda contenida durante el año pasado, sumado al incremento de la actividad por la liberación de algunas regulaciones y al aumento de la vacunación que en cierto punto da confianza.

Finalmente, no hubo un baby boom por la pandemia, y tampoco lo esperamos para la etapa posterior, o para esta transición en la que, poco a poco y al ritmo de la vacunación y el análisis de las distintas cepas del Covid-19, vamos volviendo a ciertas prácticas cotidianas similares al período previo al aislamiento y distanciamiento social.

Tocoginecólogo especialista en reproducción asistida, director del Instituto Valenciano de Infertilidad (IVI) Buenos Aires.