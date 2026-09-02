Producir para el futuro: la transformación del motor industrial argentino

Por Pablo Bittar Escuchar Guardar Compartir Compartir LA NACION > Opinión

El verdadero motor industrial de la Argentina no se mide en el sonido de las máquinas ni en el perímetro de una fábrica. El desarrollo real comienza cuando superamos el cortoplacismo y construimos las condiciones para proyectar a décadas. Hoy, ser industrial significa liderar una transformación donde la innovación, la sustentabilidad operativa y el talento calificado se convierten en el verdadero engranaje para multiplicar valor en cada rincón del país.

Nuestro país se encuentra ante una encrucijada estratégica. El escenario económico impone desafíos complejos, pero también abre la oportunidad de consolidar las bases para una proyección de largo plazo. Para que esa posibilidad se concrete, resulta indispensable reconstruir el pilar de cualquier decisión de inversión: la previsibilidad.

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La certidumbre como condición para invertir

Ningún proyecto industrial de envergadura se decide de un día para otro. La incorporación de tecnología de punta, la ampliación de capacidad instalada, la descarbonización de procesos o la creación de empleo formal exigen capital, planificación y reglas de juego estables que permitan proyectar a largo plazo. La estabilidad no debe ser interpretada como un mero indicador macroeconómico; es la condición estructural que permite a las empresas invertir, producir y expandirse.

Sin embargo, la certidumbre por sí sola no garantiza el crecimiento. Necesitamos una industria moderna, preparada para competir. Esto demanda elevar nuestros estándares de eficiencia, acelerar la digitalización y consolidar un entramado capaz de abastecer al mercado local y proyectarse con fuerza hacia la región.

La construcción como catalizador de las economías regionales

Una planta productiva no opera como una isla. A su alrededor se articula un engranaje fundamental de proveedores, logística, PYMES, profesionales y servicios que dinamiza las economías. En este esquema, la infraestructura y la construcción ocupan un lugar verdaderamente estratégico. Por su capacidad de capilaridad, es una de las actividades que más rápido transforma la inversión privada y el financiamiento en empleo directo e indirecto.

Pero el sector atraviesa además un cambio de paradigma insoslayable: el reto ya no es solo construir más, sino hacerlo mejor. La eficiencia energética, la economía circular y la reducción sostenida de la huella de carbono dejaron de ser aspectos accesorios para convertirse en el corazón de nuestras decisiones industriales.

El factor humano: la verdadera ventaja competitiva

Esta transformación tecnológica e industrial exige poner en el centro al talento humano. La industria del futuro requiere nuevas habilidades técnicas y digitales que demandan actualizar los puentes entre el sector privado, el sistema educativo y el Estado. La formación continua y la reconversión laboral deben convertirse en políticas prioritarias para cerrar la brecha entre el empleo disponible y la demanda de la producción moderna.

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En plena evolución, la verdadera ventaja competitiva radica en la pluralidad de miradas para resolver problemas complejos y anticiparnos a las demandas del mercado. Por eso resulta imprescindible construir entornos donde el talento femenino acceda a roles de liderazgo, integrar a más jóvenes y actualizar las competencias de la fuerza laboral. Esto es también una condición para mejorar nuestra competitividad y ampliar las oportunidades de crecimiento del país.

Volver a crecer de manera sostenida no dependerá de un sector aislado ni de una medida coyuntural. Exige consolidar una visión de país donde la producción, la inversión, la innovación y el talento converjan en un horizonte que trascienda los ciclos políticos o económicos.

En este Día de la Industria, el desafío trasciende la celebración del trabajo realizado. Se trata de asumir el compromiso de construir un modelo productivo más competitivo, inclusivo y sostenible. La industria argentina tiene el potencial, el conocimiento y la determinación para liderar esa construcción.

Por Pablo Bittar