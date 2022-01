Protección de datos personales: no bajar la guardia

Shutterstock - Shutterstock

Cada 28 de enero se conmemora el Día de Protección de Datos Personales, para concientizar a los ciudadanos sobre la importancia de proteger su privacidad, especialmente online. Las empresas de todo tipo valoran los datos de los usuarios porque les permite conocerlos cada vez más, para focalizar la oferta y las promociones. Sin embargo, la cuestión de la privacidad de esta información sigue en debate en todo el mundo.

Los datos personales son toda la información referente a una persona, como su edad, sexo o ubicación geográfica. En los últimos años y a través de la expansión de Internet el ecommerce, las empresas pueden acceder a esta información de los usuarios, incluyendo también su comportamiento online, gustos e intereses. Esto sucede porque muchas personas los dejan en la web cuando generan un mail, un perfil en una red social, cuando hacen una compra, participan de un sorteo o completan una encuesta, por ejemplo.

Uno de los principales usos de estos datos por parte de las empresas es el de ofrecernos comunicaciones y promociones personalizadas. Cuando las marcas nos conocen, pueden mostrarnos productos y beneficios que sean de nuestro interés, gracias a una gran base de datos y algoritmos con Inteligencia Artificial, porque una misma oferta o descuento no siempre es la mejor para todos.

Sin embargo, en ocasiones estos datos se utilizan con otros fines: para realizar una estafa, o encriptar la información de un dispositivo y luego pedir un rescate, son algunos de los más peligrosos. Teniendo en cuenta que los datos bancarios o de las tarjetas de crédito también son registrados en la web, es fundamental cuidar la privacidad de nuestra información para evitar malos tragos: no usar contraseñas fáciles de adivinar, evitar las redes de Wi-Fi públicas, dejar registro de los datos solo en páginas seguras y no darlos por vías que no sean oficiales son algunas buenas prácticas.

En la Argentina contamos con normativas que reconocen el derecho de los usuarios a conocer la existencia de base datos personales y su finalidad. Podemos hacer un pedido a cualquier organismo público o privado que posea nuestros datos personales, que deben brindar una respuesta incluyendo todos los datos, cómo se obtuvieron y para qué se utilizan. Sin embargo, esto no significa que la cuestión de la privacidad esté resuelta.

Con el estallido de las redes sociales de los últimos años y las facilidades de Internet para obtener datos de los usuarios, el tema de la privacidad se vuelve cada día más complejo y aún estamos lejos de encontrar una solución definitiva. Muchos países trabajan en normativas para regular el acceso a los datos, y se enfocan en la importancia de comunicar de forma clara a los usuarios el fundamento y la finalidad de los datos que se obtienen de ellos.

De parte de los usuarios, y algunos cuidados que no requieren mucho esfuerzo pueden marcar la diferencia en cuanto a nuestra privacidad. Nuestra información es valiosa, no la regalemos sin saber para qué se utilizará o si estará protegida.

Director de Investigación y Desarrollo de Napse