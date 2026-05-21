¿Están de moda los pulpos? De buenas a primeras llegaron a mi celular, sin pedir permiso, distintas noticias que hablan de ellos: que hay países europeos que ya prohiben cocinarlos vivos en agua hirviendo, que tienen tres corazones y nueve cerebros, que cambian de color y reconocen las caras de seres humanos.

Por su aspecto monstruoso, pero al mismo tiempo simpático, me dejé llevar por esas lecturas al paso. ¡Para qué! En las redes sociales, el algoritmo potencia los temas en que reparamos, así que se me llenó de pulpos el celular: que “editan” su propio ADN y detonan su eutanasia tras alimentar a sus crías con sus propios cuerpos para no competir con ellas, que las hembras le tiran piedras a los machos que no entienden que “no es no”, que resuelven problemas y escapan de acuarios al menor descuido.

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Tantas rarezas que ignoraba me incentivaron la avidez así que pronto algún técnico tendrá que “despulperizar” mi celular al que ya casi le están saliendo tentáculos. Encima descubrí en Netflix Criaturas luminosas, un film protagonizado por Sally Field y...¡un pulpo!