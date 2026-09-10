En febrero pasado, el Senado votó a favor, por amplia mayoría, la ley penal juvenil que baja a 14 años la edad de imputabilidad

Qué dice el nuevo Régimen Penal Juvenil Acaba de entrar en vigor la ley que bajó la edad de imputabilidad a 14 años, pero que abarca muchos otros aspectos

Acaba de entrar en vigencia en la Argentina la Ley 27.801, que establece un nuevo Régimen Penal Juvenil y reemplaza el sistema que rigió durante más de cuatro décadas. La reforma introduce modificaciones sustanciales respecto de las personas menores de dieciocho años a quienes se atribuya la comisión de un delito y configura un régimen específico para su juzgamiento y eventual sanción.

Uno de sus cambios centrales es la edad a partir de la cual resulta aplicable el régimen penal. La nueva ley comprende a los adolescentes desde los catorce años y hasta las cero horas del día en que cumplen dieciocho, siempre que se les impute un hecho tipificado como delito por el Código Penal o por las leyes penales especiales. La edad que debe considerarse es la que tenía la persona al momento de la comisión del hecho.

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La norma sustituye así el régimen establecido por la Ley 22.278, vigente desde 1980, y estructura un sistema especial de responsabilidad penal juvenil. Su finalidad, expresamente establecida, consiste en fomentar en el adolescente el sentido de responsabilidad legal por sus actos y procurar su educación, resocialización e integración social.

El nuevo régimen reconoce desde el inicio hasta la finalización del proceso los derechos y garantías provenientes de la Constitución Nacional, los instrumentos internacionales de derechos humanos, las constituciones provinciales y las restantes normas aplicables. A las garantías propias de todo proceso penal se agregan principios y reglas específicamente vinculados con la condición de adolescente de la persona sometida a proceso.

Un cartel próximo al Congreso cuando éste debatía la ley de reforma Pilar Camacho

La respuesta estatal prevista por la ley no se limita a la pena de prisión. El régimen contempla medidas complementarias y un conjunto de sanciones que permiten graduar la respuesta de acuerdo con las características del hecho y las circunstancias del adolescente. Entre ellas se encuentran la amonestación; prohibiciones de contacto o acercamiento; prohibiciones de concurrencia a determinados lugares; prestaciones de servicios a la comunidad; monitoreo electrónico y otras alternativas previstas por la norma.

Asimismo, pueden disponerse medidas vinculadas con la educación, la capacitación laboral, la formación ciudadana, la orientación y supervisión por equipos interdisciplinarios y el abordaje de problemáticas de salud o consumos, entre otras. La ley establece, además, mecanismos que en determinados supuestos permiten evitar o suspender la continuación del proceso penal, sujetos al cumplimiento de las condiciones legalmente previstas.

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La privación de la libertad recibe una regulación específica. Puede cumplirse en el domicilio, en un instituto abierto o en un instituto especializado de detención. La ley prohíbe expresamente imponer a adolescentes reclusión o prisión perpetua y establece en quince años el máximo de las penas privativas de libertad, incluso cuando la escala penal pudiera resultar superior por la concurrencia real de varios hechos independientes.

La ejecución de una pena privativa de libertad también queda sometida a reglas particulares. Los adolescentes no deben mantener contacto con personas adultas detenidas y los lugares de alojamiento deben estar dirigidos por personal capacitado. La detención debe orientarse a la educación, formación, resocialización y reinserción social, con respeto de la dignidad humana. A ello se suma el control judicial sobre el cumplimiento de las medidas y penas dispuestas.

En materia procesal, la ley dispone que en los procesos penales seguidos contra niños, niñas o adolescentes rijan los principios, derechos y garantías propios del sistema procesal acusatorio previsto en el Código Procesal Penal Federal, conforme a su régimen de implementación. Al mismo tiempo, invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar sus legislaciones procesales y normas administrativas a los principios, garantías y derechos consagrados por el nuevo régimen.

Precisamente, la entrada en vigencia abre una etapa que excede el cambio normativo. La aplicación del nuevo sistema requiere estructuras judiciales y administrativas adecuadas, establecimientos especializados, equipos interdisciplinarios, supervisores capacitados y coordinación entre distintas áreas estatales y jurisdicciones. La propia ley encomienda al Poder Ejecutivo Nacional el control de su implementación, contempla una asignación presupuestaria específica para el año de su entrada en vigencia y habilita la celebración de convenios de colaboración y cooperación entre la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A partir de ahora, entonces, deja de regir la Ley 22.278 y comienza a aplicarse un nuevo marco jurídico para la responsabilidad penal de los adolescentes en la Argentina. La Ley 27.801 no se circunscribe a modificar la edad mínima alcanzada por el sistema penal: establece un régimen integral que regula las garantías del proceso, las alternativas disponibles frente al delito, las penas, sus límites y modalidades de ejecución, y las condiciones institucionales necesarias para su aplicación.

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