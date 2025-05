¿Quo Vadis, Argentina?

El rechazo por parte del Senado argentino del proyecto de ley de ficha limpia constituye una de las expresiones más nítidas de la crisis de representación que atraviesa el sistema político nacional. Lejos de tratarse de una cuestión meramente técnica o jurídica, la negativa a establecer un umbral ético mínimo para acceder a cargos electivos revela una alarmante disociación entre la dirigencia y la sociedad civil, y una peligrosa obstinación en preservar espacios de impunidad bajo el ropaje de garantías constitucionales mal interpretadas.

El estándar de integridad como imperativo republicano

La propuesta legislativa -que contaba con media sanción y amplio respaldo social- preveía la inhabilitación para ser candidato a cargos electivos de personas condenadas por delitos dolosos contra la administración pública, siempre que la condena estuviera confirmada por un tribunal de alzada. No se trata de una sanción penal adicional, sino de una condición de elegibilidad vinculada a la idoneidad ética, conforme al artículo 16 de la Constitución Nacional.

El constitucionalista Gregorio Badeni advertía que “la idoneidad no puede desvincularse de la conducta moral del candidato” y que, por lo tanto, exigir antecedentes penales limpios no vulnera derechos sino que garantiza la funcionalidad del sistema democrático.

Invocar la presunción de inocencia para impedir una norma de esta naturaleza constituye una tergiversación jurídica. Esa garantía -nuclear en el proceso penal- no impide al legislador establecer límites razonables al ejercicio de derechos políticos, cuando el objetivo es proteger la integridad institucional.

Derecho comparado: el estándar internacional de probidad

El derecho comparado no solo valida, sino que exige, que los sistemas democráticos excluyan de la arena electoral a personas condenadas por hechos de corrupción. La Lei da Ficha Limpa de Brasil (LC 135/2010), declarada constitucional por el Supremo Tribunal Federal, constituye un precedente emblemático. Establece la inelegibilidad de quienes hayan sido condenados por un órgano colegiado por delitos que afecten la moralidad administrativa. Su implementación ha permitido depurar las listas de candidatos y recuperar cierta confianza ciudadana.

En Italia, el Decreto Legislativo 235/2012, conocido como Legge Severino, fue confirmado por la Corte Constitucional como una herramienta legítima de resguardo institucional. En Francia, el Code électoral prevé la inelegibilidad de condenados por delitos contra la probidad. Incluso la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 23.2, autoriza expresamente la restricción de derechos políticos en casos de condena judicial, siempre que la medida sea legal, razonable y proporcional. El criterio ha sido avalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que entiende que el interés público puede justificar limitaciones razonables al derecho a ser elegido (Castañeda Gutman v. México, 2008).

El Senado y la claudicación de la ética política

La votación en el Senado no fue técnica: fue política. La caída del proyecto se produjo con 36 votos afirmativos y 35 negativos, sin alcanzar la mayoría absoluta requerida. La clave estuvo en el sorpresivo cambio de postura de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, quienes, habiendo manifestado previamente su respaldo a la iniciativa, decidieron votar en contra sin ofrecer fundamentos jurídicos convincentes.

Este giro -explicado en privado como parte de “acuerdos institucionales”- exhibe una preocupante cultura política que privilegia la lógica de la rosca por sobre los principios republicanos. Es la misma lógica que convierte a las bancas legislativas en bastiones de defensa personal, antes que en instrumentos de representación ciudadana.

No se trata de un episodio aislado. Es una constante: cada vez que se discute una norma que puede limitar los privilegios de la dirigencia política, la política se protege a sí misma. Bajo argumentos de defensa de los derechos individuales se ocultan estrategias de conservación de poder. En este punto, la sociedad civil está sola: la política se autoabastece, se autoamnistía y se autoprotege.

El resultado es corrosivo. Al frustrar el intento de sanear las condiciones de acceso al poder, los senadores no solo negaron una herramienta normativa. Negaron también la posibilidad de comenzar a recomponer el vínculo roto entre instituciones y ciudadanía. Y lo hicieron sabiendo que una inmensa mayoría de la población apoya esta iniciativa.

¿Una democracia sin confianza?

La democracia representativa no sobrevive únicamente por la emisión del voto: se sostiene en la confianza. Y esa confianza se construye con actos de ejemplaridad. No puede haber legitimidad institucional cuando los cargos son ocupados por quienes han sido condenados por violar la ley. Permitir que tales personas se postulen es consagrar la excepción como regla.

La ley ficha limpia no pretendía instaurar un nuevo paradigma punitivo. Pretendía, simplemente, impedir que la política sea el último refugio de quienes ya han sido condenados por traicionar al Estado. Su rechazo reafirma la sospecha de que, en la Argentina, la clase política no solo es refractaria al control, sino también incapaz de renunciar a privilegios, aunque ello implique socavar la credibilidad del sistema democrático.

Conclusión: ¿hacia dónde vamos?

La ficha limpia no era una herramienta simbólica. Era una acción concreta para restablecer el valor de la decencia en la vida pública. Su rechazo, a manos de quienes deberían custodiar la legalidad y representar al pueblo, es un fracaso ético más que legislativo.

¿Quo vadis, Argentina? La pregunta ya no es retórica. Es una urgencia. La ciudadanía exige integridad, pero la dirigencia política responde con cálculo. El poder se resiste a todo límite. Y sin límites, no hay república. El tiempo para el autoengaño ha terminado. Ahora es el momento de que la sociedad exija -con más fuerza que nunca- que la política sea lo que nunca debió dejar de ser: un espacio de servicio, no de salvoconducto.

Abogado y presidente del Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores)