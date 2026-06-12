¿Quo vadis diplomacia? Estamos viviendo una época signada por la proliferación de conflictos armados, aumentos exorbitantes en los gastos militares y en los presupuestos de defensa de muchos países, y recurso a acciones militares en desmedro del uso de la negociación

Recientemente tuvo lugar en Buenos Aires un evento novedoso y único: la Fábrica de la Diplomacia. Proyecto ideado y creado por el Ministerio de Europa y Asuntos Exteriores de Francia en septiembre de 2025, tuvo en nuestro país su primera edición externa, gracias a la iniciativa de la embajada de Francia en la Argentina y de su embajador, Romain Nadal.

Iniciativa que tiende a divulgar y promover la diplomacia en sus fases sustantivas: profesión y mecanismo esencial para permitir la convivencia civilizada entre países distintos bajo los objetivos comunes de paz y progreso. Este acontecimiento nos permite abordar un interrogante muy actual: ¿Quo vadis, diplomacia?

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Estamos viviendo una época signada por la proliferación de conflictos armados –bajo la clásica denominación de “guerras” o del moderno eufemismo de “operación militar especial”–; aumentos exorbitantes en los gastos militares (2,9 billones de dólares) y en los presupuestos de defensa de muchos países; devaluación del ejercicio de la diplomacia, con su corolario de diplomacia armamentista e improvisada; recurso a acciones militares en desmedro del uso de la negociación, hecho social por naturaleza y centro de gravedad de la diplomacia.

Los conflictos aumentan año tras año

Todo ello con el agravante de que los conflictos aumentan año tras año. Según Global Peace Index, en la actualidad hay 59 conflictos activos, la mayor cantidad desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Son tres más que el año último. Paradoja o no de que, a mayor aumento del gasto en defensa, mayor recurso a las respuestas y acciones armadas y menor uso de la diplomacia: la violencia aumenta y no disminuye. Vanidad de los poderosos, que no desemboca más que en el hubris de las grandes potencias.

La culpa, querido Bruto, no está en nuestras estrellas, sino en nosotros mismos (Shakespeare, dixit). El desafío de buscar revertir esta situación no nos es ajeno. La historia no está escrita con antelación; depende de la voluntad y el compromiso de todos los Estados miembros de la ONU y de “nosotros los pueblos”, palabras iniciales de la Carta de la ONU. Es así como nos preguntamos: ¿no habrá llegado el momento de recuperar la diplomacia profesional, dejar de lado la improvisación y manipulación negociadora, para invertir nuevamente en los procesos de solución, mediación y prevención de índole institucional, y buscar la paz? ¿No habrá llegado el momento de rever el clásico apotegma de “si quieres la paz prepárate para la guerra”, por el de “si quieres la paz prepárate para obtenerla”? ¿No habrá llegado el momento de asumir un mayor compromiso con las instituciones multilaterales, buscar su reforma y aggiornamento para una mayor efectividad? ¿No habrá llegado el momento de aumentar la inversión en la búsqueda de la paz, teniendo en cuenta que el presupuesto anual de la Organización de las Naciones Unidas representa el 0,2% de los gastos militares anuales?

En un mundo cada vez más interdependiente –cierre del estrecho de Ormuz– la diplomacia multilateral es cada vez más necesaria. Diplomacia que, como proceso, es lenta, no lineal, silenciosa y, en la mayoría de las veces, preventiva, pasando, por lo tanto, desapercibida. Esto atenta contra la percepción positiva de su efectividad. En un mundo signado por la rapidez y mediatez de las redes sociales, la diplomacia real y efectiva, discreta y silenciosa, no califica dentro de los cánones vigentes. No es tiempo de circunvalar el marco institucional global; es imprescindible apuntalarlo y fortalecerlo. En este sentido, instituciones tales como la Junta para la Paz, independientemente de su objetivo inicial, no tienen ni la legitimidad ni la legalidad necesaria para abordar la problemática actual. Y en el caso particular de la Argentina, en el año de la conmemoración del 90 aniversario del otorgamiento del Premio Nobel de la Paz a Carlos Saavedra Lamas, retomar la senda por él trazada: diálogo, negociación, respeto a la alteridad y acción diplomática multilateral.

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La decisión del gobierno argentino de disociarse del Pacto del Futuro en septiembre de 2024 –único país de entre los 193 miembros de las Naciones Unidas– y del Pacto Digital y de la Declaración sobre las Futuras Generaciones, entre muchas otras decisiones de política exterior, no es propia del interés nacional de la República; por el contrario, nos desvían de las “nobles tradiciones” que nos legó Carlos Saavedra.

Pacto negociado y adoptado en tono indicativo de la voluntad consensuada de todos los países miembros de la ONU de buscar acuerdos –y no imposiciones voluntaristas de las grandes potencias– para abordar lo que Kofi Annan denominaba los problemas sin pasaportes, comunes a todos los casi 9000 millones de habitantes de nuestro hábitat.

Dicha disociación, así como el reciente retiro de la Organización Mundial de la Salud, constituyen una suerte de deserción de los ámbitos multilaterales, único reaseguro y nivelador para la gran mayoría de los países del mundo frente a los embates y designios de las grandes potencias.

Renovemos entonces nuestro compromiso con la ONU como único ámbito de contención a la extraterritorialidad del poder. Renovemos, asimismo, nuestro compromiso con la ONU como único ámbito de garantía de la soberanía e integridad territorial y autonomía a través de la cooperación, colaboración y coordinación de políticas nacionales, para poder diseñar y construir un mundo más solidario y fraterno para las futuras generaciones.

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