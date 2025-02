Rescate plástico

En la primera mitad del siglo XX y, ni qué decir, antes, a la mujer no le fue fácil abrirse paso como artista plástica. Las que lograron sobresalir, muy poquitas, en base a su talento descomunal, recibieron humillaciones como Lola Mora, cuya fantástica Fuente Monumental de las Nereidas, planteada para ser emplazada en la mismísima Plaza de Mayo, fue “desterrada” a la Costanera Sur, la periferia de la Ciudad en los albores del 900.

Historias entre lienzos (en Instagram, @entrelienzos) es una plataforma virtual que vale la pena explorar porque pone luz sobre ese ninguneo en nuestro país a través del rescate de una memoria bastante compleja de reconstruir debido a esa invisibilidad que se les aplicó a las damas que querían trascender en el arte. Las investigadoras Guadalupe Loberto y Paloma Etenberg se entregaron en cuerpo y alma a ese rescate y gracias a eso vienen recopilando cientos de perfiles femeninos locales que volcaron su sensibilidad en cuadros prácticamente inéditos. El sitio ha sido declarado de interés nacional por la Cámara de Diputados de la Nación y hasta en Inglaterra. Dicho acervo se enriquece con el aporte de investigadores de la Universidad de San Andrés.

Guadalupe cuenta con la particularidad de ser hija del corazón, desde los cuatro años, del director de cine Juan José Campanella, premio Oscar por El secreto de sus ojos, y realizador asiduo de varios capítulos por temporada de la célebre serie norteamericana La ley y el orden. Es la hija de su esposa, Cecilia Monti, con quien Campanella escribió conjuntamente la obra Empieza con D siete letras, que se representa con gran éxito este verano en el teatro Politeama, propiedad del laureado cineasta.

Graduada summa cum laude en Humanidades por la Universidad de San Andrés, Guadalupe recibió la medalla de oro y el Premio Santander al mejor promedio de toda la universidad. Su tesis de grado, “Musas para la nación: el género del desnudo entre 1924 y 1934″, obtuvo el reconocimiento a la mejor tesis de Humanidades de su camada. Entre sus principales antecedentes figura la maestría en Arts Administration en Columbia University, Nueva York, con la que ganó una beca para participar en la conferencia TATE EXCHANGE organizado por el reconocido museo Tate Modern en Londres. Su tesis de posgrado analizó las estrategias de digitalización de colecciones de los museos a escala internacional.

Y eso no es todo. En el ámbito institucional, trabajó en MALBA, y a nivel internacional en la Peggy Guggenheim Collection en Venecia (el museo que alberga la colección de Peggy Guggenheim y es parte del conglomerado de museos Guggenheim con sedes en Nueva York, Bilbao y Abu Dhabi). Contribuyó con sus conocimientos a la galería neoyorquina Miguel Abreu Gallery, reconocida por su representación de artistas conceptuales y de vanguardia; y en la ONG Artadia, que otorga becas a artistas emergentes y los conecta con curadores de relevancia internacional.

Lobeto es también parte del equipo de Praxis Gallery como artist liaison, galería argentina con sede en Nueva York, donde gestiona relaciones con artistas, busca nuevos talentos y coordina la aplicación a ferias internacionales como Zona Maco (Ciudad de México), The Armory Show (Nueva York) y Frieze (Londres).

En la actualidad trabaja para la consultora de András Szántó, donde desarrolla estrategias culturales para museos en Estados Unidos. Entre sus proyectos destacados se encuentra el “Museum of Tomorrow Roundtable”, una iniciativa organizada junto con el Museum of Fine Arts of San Francisco que reúne a directores de museos internacionales en Silicon Valley para explorar la intersección entre arte y tecnología a través de sesiones en Google, OpenAI, Bloomberg y Stanford. Un currículum de película.

