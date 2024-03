Escuchar

Se sabe que la vara para nosotros es muy alta. La expresidente por dos mandatos podía expresar cualquier demasía por cadena nacional con la indulgencia me atrevería a decir de propios y extraños. Los no peronistas carecemos de esas licencias. Está bien que se exija al máximo a los reformadores. Por algo más que por el vocablo están y son el cambio. Es por esto que no hay contemplaciones para errores de nuestra parte. La disrupción de un ciclo penosamente declinante no autoriza el descenso a polémicas despreciables.

Se han ensayado decenas de definiciones de política. Me quedo con tres sin darles prelación: arte de asignar prioridades; aptitud para enhebrar acuerdos; y capacidad para elegir qué peleas librar.

Es notorio que en nuestro país nos esperan múltiples batallas, es gigantesca la tarea por hacer. Prácticamente no hay recoveco de la Argentina estatal que no amerite tener un buen bisturí a mano. Más aún, la misma Argentina privada requiere reformas sobre todo una que es suprema: la puja –para eludir el lenguaje bélico– contracultural. Igualdad, derechos, ayuda, asistencia, Estado, productividad, eficacia, organización, jerarquía, disciplina y mucho más debe trocar en su actual concepción si aspiramos a forjar una gran nación.

Ejemplo de esa corriente contracultural que debemos impulsar es la igualdad. Una cosa es que nos nivelen contra natura y otra que todos tengamos las mismas oportunidades garantizadas por una prolija gestión estatal. La nivelación impuesta conduce a la pobreza general y es por tanto contraria a la Constitución. La otra nos lleva a la prosperidad general, una manda explícita de la ley mayor. Asimismo, necesitamos comprender definitivamente que a un derecho siempre corresponde una obligación y que ningún don estatal es gratuito. También que la remuneración no mejora en poder adquisitivo ni por paritarias ni por decreto, sino por productividad y por valor agregado al trabajo. En esa línea, añadir valor es aportar conocimiento. Esto nos porta hacia otra inconmensurable verdad: o le damos prioridad a la educación, buscando y encontrando la excelencia, o nuestro destino será implacable con la Argentina. En el plano en que estamos reflexionando, la concepción contracultural exalta al mérito, al esfuerzo y al trabajo, desechando por literalmente execrable la igualación hacia abajo. Esta no es siquiera mediocre. Es nefasta.

Vayamos a la sabiduría para seleccionar peleas. Cuando hay muchas y complejas por afrontar, resalta la relevancia de acertar en su elección. Hoy la principal meta es combatir la inflación que es consecuencia de desequilibrios monetarios y de la incertidumbre, adunado a un historial de emisión sin respaldo y de jolgorios populistas. La ilusión del bienestar efímero. Esa es la definición más adecuada para el populismo, con la particularidad argentina de que la fugacidad de la fiesta entre nosotros se prolongó por décadas. Caso único en el planeta y por eso nos ubica en el podio de la decadencia. Somos el país con peor comportamiento económico en el último medio siglo.

Para esta meta de prosperidad y de recuperación de nuestro espíritu la pelea debe orientarse hacia la corrupción, la impunidad, la molicie, el derroche, la invasión que sufre el Estado por parte de sectas políticas, el asalto a los recursos, incluidos los de la asistencia social, al punto que se calcula que más de la mitad de ellos terminan siendo apropiados por los intermediarios. Agentes estatales o sociales.

Denostar el acuerdo con los populistas y la casta es plausible. El cambio es incompatible con una confluencia con esos protagonistas patógenos. Pero existen muchos argentinos de a pie que quieren alistarse con la libertad y el cambio. Con ellos, el acuerdo es bendito. Quizá no tengan aún organización y dirigentes. Es un desafío colaborar para que vaya cobrando forma orgánica esa mayoría inmensa de la sociedad. Y que se produzca una gran confluencia sociopolítica. No se debe eludir que la gran pelea reclama que se sepa usar la zaranda. Separar arribistas de adherentes genuinos es una clave para el éxito de la labor histórica que el pueblo argentino dispuso en noviembre por amplia mayoría. Crucial es la hora. Ojalá estemos a la altura de esta cita con nuestro destino.

Diputado nacional (m.c.). Secretario General del partido UNIR