Rocky Balboa corre por Filadelfia y, a su paso, un sinnúmero de chicos lo palmea y emula sus golpes de boxeo a lo largo del entrenamiento callejero. Todos le demuestran cariño y le reconocen su enorme poder de voluntad, su fuerza. Hay algo raro en los mensajes sobreimpresos en el videíto extractado de la película protagonizada por Sylvester Stallone: “ Vamos Coqui ”, dice en lugar de Rocky . “ 14.000 cuadras de pavimento ”, porfía la leyenda incrustada en la calle de Pensilvania por la que se desplaza el atleta. Le siguen varias consignas más: “ 20.000 viviendas, 250 centros de salud, 52 hospitales mejorados ”. La confusión troca en soponcio cuando se repara en la cara del actor del spot. No es la de Stallone. Es la del gobernador chaqueño, Jorge Capitanich. Los “creativos” de campaña no pudieron evitar que la mandíbula del Coqui no coincidiera con la de Rocky. La magia cae. Se descubre la estafa.

Coqui, el supuesto mesías chaqueño que vendría a arreglar en un nuevo mandato consecutivo como gobernador lo que no pudo hacer durante el actual, y que fue arrasado por la oposición en las PASO, tiene bastantes puntos de coincidencia con Sergio Massa, quien no solo viene de perder como precandidato a presidente, sino que se postula como el bombero del incendio económico al que no hace más que echarle nafta desde que es ministro.

En la vereda de enfrente, a los disociados mesías cambiemitas les rockea el mesías libertario mientras aúlla contra la casta política que le está suministrando alfiles y contra la casta empresaria y sindical que empezó a mirarlo con cariño y a acariciarle los mastines, acostumbrados a morder ellos en lugar de ser mordidos.

“Nunca la solución está en estos mesías que prometen soluciones simples cuando la situación es tan compleja”, sentenció la periodista catalana Pilar Rahola sin haber mirado seguramente otro videíto que circuló, rescatado de la cuenta de IG Cyrano FX.

Allí se lo observa a Massa diciendo: “ Militame con fe, votame con confianza, porque podés estar seguro de que, cuando mires para atrás, te vas a sentir orgulloso ”. Acto seguido, aparece Carlos Menem diciendo que él siempre cuenta la misma anécdota: “ Cuando alguien va a la mesa de uno y entra a hablar de honestidad y entra a hablar de moral y de ética, cuando se va, hay que contar los cubiertos ”.