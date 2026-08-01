¿Se fue Georgieva? Genial, ya pueden sacar a los políticos del container

¿Ya se fue Georgieva? Genial. Entonces ya pueden volver a los medios Lilia Lemoine con su mirada política, Victoria Villarruel con su diagnóstico psiquiátrico y hasta Javier con su pacífica cadena nacional sobre el Banco Central comunista que le dejó Prebisch. Por una semana hubo que hacer la gran River y meter en un container a todos los que pudieran hacer ruido. No importa si eran campeones del mundo, expertos en crecimiento con y sin dinero o reformadores de cartas orgánicas del Banco Central. Cuando llega el FMI es lo mismo que cuando cae la AFIP: los que están en blanco tiene que estar sentados sonrientes en sus computadora; los que están en negro se van para el bar de la esquina a esperar que los inspectores no encuentren el listado de recursos humanos con la plantilla de empleados. ¿Y si sale del baño alguno que debería estar en el bar? Tiene que decir que vino a mover el piano o, en su defecto, a dolarizar.

La llegada de Georgieva fue como la visita inesperada de la tía pero con la diferencia de que a esta tía le debemos bastante porque la metimos en la estafa piramidal de la política argentina: le prometimos que iba a ser su propia jefa, libertad para acomodar sus horarios e ingresos en dólares. Y se ve que hasta ahora le resulta porque vino y se fue bastante contenta. O no entendió dónde estaba o le hablaron tanto que la confundieron. Caputo la recibió en la puerta del Ministerio de Economía con la misma cara con la que todos abrazan a la tía que tiene la casa en la costa. Un poco más y le sostiene la cartera, pero como Kristalina ya nos conoce no cae en esa: la última vez que le sostuvo la cartera un funcionario argentino le desapareció la billetera.

Obviamente la sacaron de gira como si fuera Rosalía pero sin mucha pompa, porque había que recibirla con honores pero sin que pareciera que todos los días comemos sushi. O sea, hubo sándwiches de miga, sí; pero no triples. Solo simples de pan blanco y algunos de pan negro, para ahuyentar las acusaciones de que somos racistas. O sea, todo humildón. ¿Y de agenda política? Una reunión con Javier, Karina, Santilli y Sturzenegger. Listo, no vuelve más. Si no salió espantada con eso hay dos opciones: o no entiende el español o quiere cobrar como sea.

Lo triste es que no se quedó a ver las repercusiones de la segunda temporada de Avenida Brasil con los dichos de Milei sobre el compañero revolucionario Lula Da Silva. Para ser justos, todos pensaron que iba a ser imposible superar al profesor y filósofo Alberto Fernández cuando dijo que los brasileños vinieron de la selva. Dicho esto, por favor, que el mundo no crea que somos racistas, eso fue una confusión, y cuando decimos “eso fue una confusión” nos estamos refiriendo al hecho de que Alberto Fernández haya sido presidente. Encima hace poco asomó Alberto y dijo que la sociedad argentina lo canceló. Y sí, Albert, ¿qué esperabas? ¿una medalla para vos y Fabiola por su trabajo como wedding planners en pandemia?

Si Georgieva se quedaba unos días más hubiera visto el escándalo que se armó en la mesa familiar por culpa de la prima tatuada con piercing en la nariz que sale a bardear en el medio de la ensalada rusa. Ahora fue Vicky Villarruel la que se dio cuenta de que estamos en la Argentina y no se puede estar una semana sin que el Gobierno no tenga un bolonqui. Por eso salió a pura metáfora a decir que el Presidente tiene “persecuciones imaginarias”, de contagiarse en la red X de una “locura galopante” y que ella tiene una “genuina preocupación por su estado”. Después de eso andá a levantar la mesa familiar, a decir que querés postre o a pedir el regreso a los mercados internacionales. Por suerte apareció el Colo Santilli, ex Pro (¿o actual Pro? ¿existe el Pro?) para aplicar diplomacia mileísta y le dijo que si no le gusta, ahí está la puerta. Honestamente, un papelón, pasaron de la dirigencia de River y dijeron que no se trata así a la gente.

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En paralelo, en la cueva del Profesor Neurus estaba la otra tía - esa que supo tener una época de gloria y ahora anda recordando la vez que fue de vacaciones a Disney en los 90- pergeñando una estrategia judicial sin igual: Cristina irá a la ONU (no literalmente, porque no puede salir) para pedir que revea su inhabilitación electoral. Lo que no sabe es que va a estar largo rato mirando en el celular la leyenda “el restaurante está preparando tu pedido”, porque si de algo sabe la ONU es de demorar y para cuando se le ocurra expedirse va a ser una exclamación más que una obligación. A lo sumo la ONU le dirá: tenés razón, ¿qué querés que haga? ¿que te vayamos a anotar nosotros a la Cámara Nacional Electoral?

Bueno, conclusión, la tía Georgieva se perdió lo mejor, porque tampoco llegó a ver la cadena nacional de Milei sobre los cambios en la carta orgánica del Banco Central (¿no lo iban a cerrar después de dolarizar?). Lo más llamativo del mensaje fue cuando se puso a decir el número de inflación acumulada. Lo peor no es que lo dijo, sino que lo repitió. Parecía un niño cantor con el Gordo de Navidad. ¿Lo quieren leer una vez más? Ahí va: doce trillones, ochocientos diecinueve mil quinientos treinta y dos billones, setecientos ochenta y ocho mil seiscientos catorce millones, cuatrocientos mil por ciento.