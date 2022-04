Signo de los tiempos. De abanderada de los pobres a estampita de la pobreza

Hace años la Argentina cristalizó un ritual que consagra el culto a la subvención estatal. La que hace un siglo fue concebida como la avenida más ancha del mundo se convirtió en el sambódromo por donde desfilan a diario las desgracias nacionales. La meca de las plegarias es un edificio colosal, al que acuden las peregrinaciones a pedir a la santa madre que corona ese templo algún paliativo para sus problemas.

La iconografía progresista ofreció un homenaje de metal oxidado a la señora de Perón, también llamada abanderada de los pobres, hoy convertida en principal testigo de las marchas de la desocupación y la pobreza. La devoción popular, que improvisa santuarios al costado de las rutas con ofrendas votivas y peticiones, convirtió el ministerio en ermita monumental donde los movimientos sociales ofician misas paganas.

El monumento fue concebido como “Sueños de Victoria” en el momento en que el frente para la misma soñaba con la revolución de volver a los años cincuenta. En esa fe, en 2010 ungió a Eva como “Mujer del Bicentenario” con un monumento como el del Che Guevara en La Habana, pero con dos caras. Aunque no como las de Jano, el dios romano bifronte, porque una mira al pasado y la otra también.

Toda tradición inventada encuentra su fuerza en la repetición de rituales consagrados. Las marchas hacia las dos Evas tienen sus cánticos, misas y abluciones que remedan las que viven en el imaginario colectivo. Los leales (como el catecismo peronista llama a sus fieles) se concentran periódicamente a los pies de las dos caras de hierro, donde las multitudes acuden a ver si ocurre el milagro de la multiplicación de planes. Los pastores de la grey vociferarán las oraciones consagradas por la doctrina sindical, invitando a comulgar con el plan nuestro de cada día a quienes hayan pasado por el confesionario que administra el ascenso al reino del transporte con la planilla de asistencia.

En el decreto 329/2010 que consagra el monumento a la primera dama de Perón, la señora de Kirchner, presidente firmante, destaca que “Evita fue víctima de tres humillaciones: ser mujer, ser pobre y ser hija extramatrimonial. La sociedad de los privilegiados la excluía por esas tres razones”. En 2022, la exclusión a millones de argentinas con las mismas condiciones ya no es sectaria sino estructural y las condena a tener más posibilidades de liderar un hogar pobre y cobrar menos que sus compatriotas hombres. Muchas de ellas acuden hacia la mujer de los dos centenarios para reclamar las injusticias sociales del tercero, cuando por primera vez una mujer ejerció el poder en dos periodos presidenciales.

Esta simbología recuerda que en Latinoamérica el Estado de bienestar no tiene el mismo significado que en los países del norte. El lingüista George Lakoff explicó la política estadounidense a partir del padre protector y estricto que incentiva el bien de cada persona como base del bienestar social. Este marco conceptual remite a la igualdad de oportunidades como condición del progreso individual. En el imaginario del tango argentino domina el arquetipo de la santa madre abnegada que se sacrifica para alimentar su prole desamparada. En este modelo mental, el bienestar es resultado de un juego de suma cero: la riqueza no se produce, sino que apenas se distribuye con el asistencialismo estatal.

La obstinación del signo que colgó del edificio dos imágenes de Eva, lo consagra monumento al obstáculo en la principal arteria de Buenos Aires, tanto por su resistencia a las demoliciones como por su persistencia frente a los piquetes sindicales. También los ministerios que lo habitan se han vuelto obstáculos para la salud y bienestar social que tutelan. Los resultados sanitarios dejan a la Argentina entre los 15 países con más cantidad de muertes por Covid-19 en términos absolutos y entre los 5 primeros de la región en términos relativos, según las cifras de Our World in Data. Los datos de la pobreza en la Argentina son tan frágiles como catastróficos. Las cifras oficiales del Indec acaban de festejar una leve caída porcentual que igual no logra mover de la pobreza a un cuarto de toda la población y a la mitad de los jóvenes.

Con esos indicadores, se entiende que cualquier petición de bienestar y salud demande un milagro. Quienes pensaron que la doble esfinge de Eva enfatizaba su imagen pop, no imaginaron que se convertiría en la estampita repartida en tanta selfie capturada en cada manifestación que confirma que subsisten las carencias.