Signo de los tiempos. Piquetes, tomas y algunas provocaciones

Las noticias sensacionalistas tienen impacto porque apelan a las emociones, muy eficaces cuando se acaban las razones. El sensacionalismo es un recurso que sirvi贸 a la prensa para llegar a las masas. Y a los populismos a izquierda y a derecha para inflamar las antinomias con eficacia. En la Argentina las medidas de fuerza son las noticias sensacionalistas.

Los intereses contrapuestos de Gobierno, sindicatos, organizaciones sociales, corporaciones profesionales o empresariales, confluyen en la vocaci贸n com煤n de comunicar provocando a los dem谩s. Cuando los reclamos sectoriales se degradan en prepotencia, la indignaci贸n por las formas termina deslegitimando el fondo de lo que se reclama. Por eso la protesta se convirti贸 en el problema a resolver en lugar de la pobreza o la educaci贸n que la motivaban.

Los piquetes y cortes de calle llegaban a cinco mil hacia mediados de 2022, un 76% m谩s que en 2021, con proyecci贸n de superar el r茅cord de 2014, seg煤n un informe de Diagn贸stico Pol铆tico. Que desde entonces la mitad de j贸venes persistan en la pobreza recuerda que la soluci贸n de esa tragedia no surge de la interrupci贸n del tr谩nsito.

La comunicaci贸n con fines de indignaci贸n tambi茅n es elegida por el Gobierno, que no pierde ocasi贸n de hostigar a alg煤n grupo en sus oraciones o decisiones. Actos y feriados funcionan como piquetes presidenciales que interrumpen las actividades habituales. Las quejas de la gente perjudicada se convierten en un nuevo problema que se contestar谩 con amenazas de controlar las redes sociales, que generar谩n nuevas indignaciones que el Gobierno calificar谩 de odio. Y los problemas y la indignaci贸n se potencian en una espiral incandescente.

Sindicatos que hostigan a patrones y trabajadores. Estudiantes que no dejan estudiar a otros estudiantes. Gobernantes que invitan en sus discursos a que una parte de la sociedad odie a la otra. Colectivos que no saben reclamar por sus derechos sin menoscabar los conseguidos antes. Una sociedad carente de empat铆a, que empuja sus antipat铆as por prensa y redes, para llevar la provocaci贸n m谩s all谩 de los que participan en directo de ella.

Esta provocaci贸n en diferido se parece a lo que Umberto Eco llam贸 鈥渓a ch谩chara deportiva鈥. El espect谩culo del deporte es el deporte al cuadrado, que se eleva al cubo cuando se sigue por los medios, y as铆, hasta la en茅sima potencia. Dec铆a que 鈥渜uien parlotea sobre el deporte se cree deportista sin advertir que no practica deporte alguno鈥. Cortes y tomas se han convertido en el espect谩culo de la pol铆tica, donde la molestia, y no la soluci贸n, es el resultado.

La prepotencia del poder o de la fuerza puede convocar la atenci贸n de la sociedad pero no se gana su respeto. Partidos pol铆ticos, sindicatos y gobiernos, principales agentes de la provocaci贸n, en el piso de confianza seg煤n el Latinobar贸metro. El gobierno argentino est谩 hoy por debajo de los 1,5 puntos de 5 con que se eval煤a el 脥ndice de Confianza en el gobierno de la Universidad Di Tella. La medici贸n del desempe帽o gubernamental desde cinco variables (gobierno; inter茅s general; gasto p煤blico; honestidad; capacidad) permite confirmar que ese piso de 1,5 se perfor贸 tambi茅n en 2008 hasta 2010 y a fines de 2014, a帽o r茅cord de protestas. La provocaci贸n no va de la mano de la confianza.

Ninguno de estos fracasos parece disuadir a ese pu帽ado de j贸venes que tomaron unos colegios favorecidos de Buenos Aires. Suena a fraude que digan defender la educaci贸n impidiendo a miles de estudiantes acceder a clases. Remedar las provocaciones del pasado convierte a esos adolescentes en conservadores, sin que logren rejuvenecer a los adultos que les cargan sus viejas banderas.

Esas criaturas necesitan dejar manuales de fantasiosas tomas de colegios escritos para recuperar la sabidur铆a pop de las pel铆culas de Disney. De haber visto Monsters Inc. (Pixar, 2001) sabr铆an c贸mo termina la f谩bula de los monstruos que asustan ni帽os para producir energ铆a para su corporaci贸n. Solo cuando una beba desaf铆a a los monstruos y les muestra que no les tiene miedo, descubren todos que la risa produc铆a diez veces m谩s energ铆a que los gritos.

El eslogan de la corporaci贸n de fantas铆a podr铆a perfectamente aplicarse a nuestra cultura pol铆tica: We scare because we care podr铆a traducirse en 鈥渢e asustamos por tu bien鈥. La cultura popular sabe m谩s que la pol铆tica cuando recomienda el poder de la empat铆a en lugar de repetir viejas recetas antip谩ticas con las que fracasaron sus progenitores. En especial cuando tiene ante s铆 el enorme potencial de la comunicaci贸n emp谩tica de las nuevas generaciones.