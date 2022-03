Sistemas de alerta temprana para prevenir el abandono escolar

El riesgo de un mayor abandono escolar en la pospandemia

Las restricciones a la presencialidad en las escuelas como respuesta a la pandemia, particularmente estrictas en los pa铆ses de Am茅rica Latina, dieron lugar a una profundizaci贸n del riesgo de que muchos y muchas estudiantes interrumpan su escolaridad, especialmente en el nivel secundario. La Unesco se帽alaba al respecto, en 2020, que las brechas y el deterioro de aprendizajes generados durante el confinamiento podr铆an poner particularmente al estudiantado m谩s desaventajado en un mayor riesgo de abandonar sus estudios, a煤n con el regreso a la presencialidad.

En junio de 2020, el Ministerio de Educaci贸n nacional detect贸 que la suspensi贸n de las clases presenciales result贸 en que m谩s de 1 mill贸n de estudiantes, cerca del 10% de la matricula total de la educaci贸n obligatoria, hayan tenido trayectorias escolares calificables como de 鈥渂aja o nula intensidad鈥. Sin embargo, no se conoce a煤n cu谩l fue el impacto real en la continuidad escolar y en los aprendizajes de las y los adolescentes y j贸venes de la Argentina en estos casi dos a帽os de pandemia. La falta de un registro nominalizado de estudiantes y de evaluaciones de desempe帽o a gran escala de los y las estudiantes vuelve m谩s ardua la tarea de dimensionar y diagnosticar con precisi贸n estas problem谩ticas en el pa铆s.

Alberto Raggio/GCBA

El aumento del riesgo de abandono escolar en la pandemia se asocia a la p茅rdida de los aprendizajes de los estudiantes, que es un resultado de diversos factores que dificultaron adaptar el proceso de ense帽anza a un contexto no presencial, caracterizado por canales de comunicaci贸n heterog茅neos entre estudiantes y docentes, con gran diversidad de frecuencias y tipos de participaci贸n escolar. Este nuevo contexto escolar, se sum贸 al deterioro de la situaci贸n socioecon贸mica de las familias que podr铆a resultar en una mayor participaci贸n de los adolescentes en el mercado de trabajo en detrimento de la asistencia a la escuela.

Herramientas de pol铆tica para enfrentar el abandono escolar

Los Sistemas de Alerta Temprana (SAT) en el sector educativo emergieron como una de las acciones recomendadas por organismos especializados para proteger las trayectorias escolares y prevenir el abandono escolar en el contexto de la pandemia. Un SAT es una herramienta de apoyo a la pol铆tica, vinculada a los sistemas de informaci贸n educativa, dise帽ada para identificar a estudiantes en riesgo de abandonar la escuela. Se basa en la identificaci贸n de factores espec铆ficos que contribuyen o anticipan al abandono. Esto permite organizar acciones para apoyar la permanencia en la escuela mediante estrategias e intervenciones que atiendan sus problem谩ticas espec铆ficas. Adicionalmente, tambi茅n facilita la identificaci贸n de quienes ya dejaron de asistir.

El funcionamiento de un SAT parte de entender que el abandono es el resultado de un proceso, m谩s que una decisi贸n ante un evento particular, en el que intervienen e interact煤an m煤ltiples factores. Durante este proceso, la persona tiene una escolarizaci贸n fr谩gil y precaria, que lo ubica en una situaci贸n de 鈥渆xclusi贸n latente, potencial o silenciosa鈥. Esta escolarizaci贸n precaria genera m煤ltiples se帽ales: inasistencias reiteradas a clases, los problemas en el desempe帽o escolar o el bajo sentido de pertenencia a la escuela son algunas de ellas. Entonces, los SAT buscan identificar estas se帽ales de alerta con el tiempo suficiente para que las escuelas y equipos competentes implementen el apoyo adecuado para contribuir a la continuidad educativa. Es decir, garantizar que cada estudiante reciba lo que necesita para sostener su escolaridad.

En otras palabras, un SAT busca canalizar de modo m谩s efectivo las intervenciones necesarias para apoyar la permanencia de las y los estudiantes en la escuela. Estas intervenciones pueden ir desde un apoyo pedag贸gico individualizado hasta pol铆ticas dirigidas a grupos de estudiantes con necesidades similares, como puede ser una beca o apoyo econ贸mico.

Posibilidades de desarrollo de los SAT educativos en Argentina

En Am茅rica del Sur, los pa铆ses que han desarrollado esta herramienta para apoyar a sus estudiantes a completar el ciclo de educaci贸n obligatoria son Colombia, Uruguay, Chile y Per煤. En la Argentina, ha habido o se est谩n gestando algunos desarrollos en esa direcci贸n, aunque son incipientes a煤n a pesar de que las y los ministros de Educaci贸n de las jurisdicciones acordaron en 2020, en el Consejo Federal de Educaci贸n, que era prioritario avanzar en el desarrollo del Sistema Integral de Informaci贸n Digital Educativa (SInIDE) como 鈥渉erramienta de informaci贸n clave para el acompa帽amiento de las trayectorias educativas y garantizar el derecho a la educaci贸n en todo el pa铆s鈥.

La implementaci贸n de los SAT para prevenir el abandono escolar en nuestro pa铆s requiere, en primer lugar, una coordinaci贸n entre los niveles nacional y jurisdiccionales. Si bien la gesti贸n de los sistemas educativos es una responsabilidad primaria de las provincias, resultar铆a imposible poder seguir a las y los estudiantes en su tr谩nsito por los distintos sistemas educativos o identificar un abandono si no existe una cooperaci贸n entre estos sistemas coordinada por Naci贸n.

En segundo lugar, anticipar una posible situaci贸n de abandono escolar requiere invertir los recursos necesarios para acelerar la consolidaci贸n de los sistemas de informaci贸n para la gesti贸n educativa (Siged) a nivel nacional y jurisdiccionales, para que reporten datos de calidad de cada estudiante, con registros individualizados y digitalizados. Los SAT requieren que esta informaci贸n sea relevante para anticipar el abandono (inasistencias reiteradas o bajas calificaciones escolares, por ejemplo), que pueda ser generada con la anticipaci贸n requerida (antes que ocurra el abandono), y que provenga idealmente de otras fuentes de datos ya existentes, que incluso est茅n por fuera del sector educativo (como protecci贸n social) para no sobrecargar de esta manera a distintos actores y malgastar recursos con pedidos de informaci贸n ad hoc.

En tercer lugar, estos SAT deben garantizar la protecci贸n de datos personales y toda la informaci贸n que utilicen para generar las alertas. Hoy, la Ley de C茅dula Escolar y la Ley de Protecci贸n de Datos Personales dan un primer marco legal, pero se requiere definir y regular cu谩les ser谩n los flujos de informaci贸n a fin de establecer permisos de acceso por nivel de gesti贸n resguardando el uso de informaci贸n sensible.

Finalmente, pero no por eso menos importante: garantizar un uso efectivo de esta herramienta debe contemplar tanto la detecci贸n del problema como las intervenciones que den respuestas a las alertas generadas. Los SAT no cumplen su objetivo si la informaci贸n no se utiliza adecuadamente. Para que los actores involucrados puedan darle sentido a la informaci贸n, es importante ponerla a disposici贸n de forma accesible y oportuna para los equipos educativos (docentes, personal directivo, y de supervisi贸n), as铆 como garantizar instancias de formaci贸n tanto en la interpretaci贸n de esta informaci贸n como en el dise帽o e implementaci贸n de intervenciones acordes.

Menores aprendizajes logrados durante los 煤ltimos dos a帽os y un contexto socioecon贸mico deteriorado son factores que incrementan las probabilidades de que, a煤n con clases presenciales, muchos ni帽os, ni帽as y adolescentes interrumpan su escolaridad. Por esto, es prioritario avanzar en pol铆ticas orientadas no s贸lo a reincorporar a los y las estudiantes que hayan abandonado durante este per铆odo, sino que se puedan identificar a aquellos que est谩n en mayor riesgo de abandonar para as铆 brindarles el apoyo que garantice trayectorias escolares completas y de calidad en los a帽os por venir.

Investigador principal de Educaci贸n del Cippec