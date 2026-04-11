Situación de la pareja: monogamia unilateral

“La madre de mis hijos, la mujer con la que estoy, no habla con otros hombres”, afirma Justin Waller, influencer norteamericano. Ella se queda en casa esperando el regreso del guerrero, si es que regresa. A esto lo llama “monogamia unilateral”: él podrá tener sexo con con todas las mujeres que quiera, pero ella deberá permanecer fiel.

En otra época se lo llamaría infidelidad. Es solo una de las afirmaciones de machismo rampante que pueden escucharse en el documental “Dentro de la machosfera”, donde el cineasta norteamericano Louis Theroux entrevista a un grupo de hombres pertenecientes a la “manosphere”, esa comunidad de sujetos autopercibidos como machos alfa poderosos, exitosos y en pareja, pero con licencia para amar sin límites.

¿Cuál es la novedad de todo esto? No la busquen, porque no existe. La monogamia unilateral es la mona vestida de seda, que mona queda; es vino viejo en odre nuevo, el mismo perro con distinto collar. Nuevos nombres y racionalizaciones para un asunto viejo como el hambre.

Y además:

La base “científica” de esta concepción es la noción de que los hombres están programados para acostarse con muchas mujeres mientras que las mujeres están programadas para estar con un solo hombre. El patriarcado disfrazado de ciencia. Perdónalos, Darwin, no saben lo que hacen.