Sobre actos de censura en el periodismo

El célebre Albert Camus /1913/1960) expresó: “Una prensa libre puede ser buena o mala; pero sin libertad, la prensa nunca será otra cosa que mala”.

Por eso, y a raíz de los acontecimientos ocurridos a la señora Viviana Canosa en relación al programa de televisión que dejó de conducir a causa de que los directivos del canal le impidieron difundir una noticia real y verificada; algo que efectivamente había ocurrido, nos surgen algunas reflexiones.

Una cosa es que las autoridades – o los dueños mismos – de un medio masivo de difusión – gráfico, radial o televisivo – impidan que una mentira o un engaño sea emitido en el espacio que les es propio y otro – muy diferente – actuar para que el profesional no pueda ejercer la tarea que le corresponde, a saber: informar a la audiencia sobre los acontecimientos que ocurren. Aún si ese hecho es que un funcionario haya sido insultado. Eso es una información y lo que corresponde al periodismo es mostrar lo que está sucediendo. Luego, cada quien sabrá qué hacer con ese conocimiento.

Tal vez por eso, Benito Juárez (1806/1872) señaló: “La emisión de las ideas por la prensa debe ser tan libre como es libre en el hombre la facultad de pensar”.

Limitar la información, cercenarla buscando dar a entender algo que no es lo sucedido, está muy lejos de ser la tarea profesional del periodista. Llegado a este punto habrá quien manifieste que hay quienes distorsionan las noticias y hasta las falsean. No negamos que eso ocurra. Tampoco negamos que venga ocurriendo desde el comienzo del periodismo. Aún así, eso no quita que lo vivido por la señora Canosa sea otra cosa que censura previa. Y eso es lo que no puede permitirse.

No interesa que se trate del dueño del medio o de quienes son sus directivos: la censura previa es un acto deleznable, repugnante en sí mismo, que no puede ser aceptado en modo alguno. La prensa requiere libertad de expresión y esta debe sostenerse en hechos constatados y comprobados. Esa es la razón por la cual frente a una información de fuentes poco confiables, el profesional busca la confirmación del dato hasta tenerlo suficientemente documentado.

El periodismo – desde sus comienzos – se ha constituido en una actividad esencial para la sociedad por tratarse de un servicio que proporciona a las personas tanto como al grupo humano en su conjunto la información requerida para formar sus propias ideas, desarrollar opiniones y obtener libremente conclusiones propias.

Llegado a este punto nos permitimos traer una frase del editor estadounidense Joseph Pulitzer (1847/1911): “El poder para moldear el futuro de una república estará en manos del periodismo de las generaciones futuras.”

Y, para finalizar, nuestra solidaridad a la periodista Viviana Canosa, por haberse convertido en una nueva víctima de la censura previa, que toda persona democrática rechaza en absoluto.

Doctor en Psicología Social, periodista, escritor y secretario de cultura del Partido de las Ciudades en Acción