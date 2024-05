Sobredosis de ego infantil

Escuchar

Éxito, poder y autoridad no garantizan la madurez ni la calidad humana. Más: construir una imagen grandiosa de sí casi siempre va acompañado por el miedo a ser descubierto en las debilidades. Ocurre a quienes padecen del complejo de impostura. En realidad, estos personajes viven amenazados por la irrupción de su ego infantil, intolerante y caprichoso, que aparece en forma de reacciones absurdas que ponen en riesgo su imagen y sus logros.

¿Cómo reconocemos a las personas en las que predomina el ego infantil? Lo más visible es la falta de sentido del humor: no soportan una broma o un comentario gracioso acerca de ellos. Inversamente, despliegan un humor ácido e irónico hacia los otros. Sin empatía, casi no registran a nadie, salvo que lo estén elogiando o les interese por algo. Claro que, si alguno los está cuestionando o criticando, lo registran inmediatamente y le apuntan con artillería pesada. Estas reacciones desproporcionadas se activan cuando les tocan el amor propio. Cuando las cosas no salen como ellos exigen, son capaces de mentir o exagerar para ocultar un error o aumentar su prestigio.

Hipersensibles si uno no les presta toda la atención que requieren, ya que su autoestima depende en gran parte de la mirada de los otros. Así oscilan entre la exaltación y el bajón, la soberbia y la humillación, según la respuesta de su público. La realidad y las necesidades de los otros se nos imponen a cada momento y no siempre van en dirección de nuestros deseos e intereses. Pero esta forma de tiranía no admite las reglas que deben aceptar el común de los mortales. En el caso de estos personajes, las frustraciones se consideran una ofensa personal, un crimen de lesa majestad.

La furia puede volcarse sobre un socio, un empleado, el equipo de trabajo o la pareja, con la ilusión de eliminar la causa o al causante de la ofensa. Estas conductas ponen en peligro posiciones logradas en el campo social o laboral. Y la necesidad de satisfacer reclamos infantiles impide una apreciación adecuada de prioridades y objetivos significativos. El ego infantil genera reacciones impulsivas en las que se pierde la capacidad de juicio, y fallan la reflexión y la evaluación acertada de las consecuencias de cada acción.

Cuando estos personajes se sienten amenazados, toda su energía se pone al servicio de frenar la hemorragia de autoestima. Buscar admiración, ganar una apuesta imaginaria, exhibirse... Alguna acción inmediata es activada para salir del lugar de perdedores y volver a sentirse ganadores. Es cierto que cualquiera puede tener reacciones impulsivas ante una derrota. Sin embargo, esos mecanismos se agotan rápidamente y en un segundo tiempo se activan los que permiten procesar el fracaso y aprender de él. Ese es el momento en que un adulto tratará de replantearse los errores, aceptar las críticas y reconstruir lo dañado. Si este cambio de perspectiva no aparece, tampoco habrá crecimiento ni aprendizaje.

Ante la pérdida del poder o el prestigio, las personalidades narcisistas e infantiles tienden a aferrarse a privilegios mezquinos en vez de desplegar una mayor generosidad, que les permitiría trascender y a la vez recuperar el reconocimiento y el afecto de su gente. En ese caso, la sobredosis de ego será una figura trágica que preanuncia el derrumbe. Cuando la pérdida de poder real invalida la eficacia de los ataques de furia, las agresiones y reproches se vuelven contra sí mismo. Y el enojo concluye en desaliento, resentimiento y soledad.

Bajarse del pedestal es el primer paso para comenzar a construir una estatura genuina. En tanto no lo hagan, terminarán atrapados en su propia caricatura. Y ellos y todos los que estemos cerca, seguiremos padeciendo las consecuencias.

Médica, psicoanalista, creadora del modelo de Pensamiento en Red y autora de La prodigiosa trama. Variaciones en clave de red

Sonia Abadi