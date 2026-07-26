Tacho mata relato

No es inteligencia artificial. Tampoco una fake. Menos, ciencia ficción. Es cierto y ocurre en el Reino Unido. El candidato y líder de la derecha nacionalista Nigel Farage compite con un postulante disfrazado de tacho de basura, conocido como Count Binface (Conde Cara de Tacho), personaje encarnado por el comediante Jonathan Harvey.

Nigel Farage se enfrenta al candidato Conde Cara de Tacho

“Soy la opción sensata”, se jacta Binface, quien decidió participar de un intento de amañada elección parlamentaria, ya que Farage, una de las figuras más influyentes del polémico Brexit, renunció a su banca para llamar a una elección parcial anticipada en la que aspira que el electorado lo convalide en el cargo a pesar de las acusaciones que recibió por presuntas donaciones y beneficios no declarados. Le viene saliendo mal la maniobra a don Nigel hasta ahora, ya que los otros partidos le boicotean el “plebiscito” no haciéndole el juego, dejándolo casi en soledad compitiendo en campaña con un tacho de basura plateado, que propone, entre otras cuestiones, bajarle el precio a los helados.

Bueno. El tachito es simpático y los británicos ya lo vieron en otras actuaciones similares en elecciones pasadas. En realidad, se recuerdan pocos candidatos disfrazados por nuestros lares. Uno de los últimos fue el libertario Andrés Laumann, que salía en los afiches oficiales disfrazado de Batman durante la campaña por la intendencia de Paraná, en 2023. Otro fue Mario Gabaglio, el Payaso Marulito, del Partido Renovación Federal y precandidato a legislador porteño en 2021, que se paseaba con peluca multicolor y nariz roja. En general, hemos usado otros recursos como identificarlos con animales, lazos familiares y cuestiones varias: el león, el gato, el pato, la tortuga, la yarará, la morsa, el tío, el borracho, el chupete, la motosierra, el Eternauta o el domador de reposeras son apenas algunos.

Andrés Laumann dando entrevistas con la máscara de Batman Captura

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¡Nos quedan tantas opciones para aplicar a nuestra dirigencia! Van algunas, querido lector. Usted decide el disfraz y a quién se lo pondría. Algo así como el Elige tu propia aventura, aunque no exenta de riesgos, claro está.

Piense en El Chapulín Colorado (de la vergüenza), ya vislumbro que se le atropellan ejemplos en la mente. El Tío Rico y su enorme bóveda lleva de monedas de oro (¿lo tiene?), el tiburón (le cabe a unos cuantos). Podrían varios disfrazarse de parte meteorológico -cambian día tras día-, conductores de montaña rusa (ya puedo imaginar en quién pensó), vendedor de autos usados (tengo dos en mente y no les compraría uno en la vida, no sé usted).

Varios podrían disfrazarse de camaleones, de cirujanos sin anestesia, de domadores de saltimbanquis o saltimbanquis en sí, de banana verde (esos a los que todavía les falta madurar, y mucho), de mono con navaja, y de preso o presa, exceptuando los que ya no pueden dadas las circunstancias judiciales.

El Payaso Marulito

No hay que descartar que alguno quiera disfrazarse de termo o no le haga falta porque igual se le nota que es terco como una mula; o de bombero, aunque sin agua para apagar el fuego.

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