¿Todavía se puede emigrar a Estados Unidos? Las noticias sobre mayores controles y deportaciones generan dudas que es fundamental disipar con anticipación

Una pregunta recurrente en los últimos días ha sido: ¿todavía se puede emigrar a Estados Unidos?

Sí, todavía se puede. Estados Unidos sigue siendo un país de oportunidades para quienes buscan crecer profesionalmente, invertir, estudiar, emprender o construir una nueva vida junto a su familia. Pero también es cierto que el contexto cambió. Hoy emigrar requiere más información, más planificación y menos improvisación. No alcanza con escuchar que “a alguien le funcionó” o con iniciar un trámite sin entender bien qué implica.

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En los últimos meses, las noticias sobre controles y detenciones migratorias generaron preocupación. Y una pregunta se repite cada vez más: “Si tengo un trámite migratorio pendiente, ¿estoy legal?”

La respuesta no siempre es tan simple. Y justamente por eso es importante hablar de este tema con claridad, sin alarmar, pero también sin generar falsas seguridades.

Tener un trámite pendiente no siempre significa estar protegido. Pensemos en una situación común. Una persona entra legalmente a Estados Unidos con una visa, presenta una solicitud migratoria y, mientras espera la respuesta, recibe un permiso de trabajo, obtiene un número de Seguro Social, saca una licencia de conducir y paga impuestos.

Controles en el aeropuerto de Miami Aeropuerto Internacional de Miami

Es lógico que piense: “Estoy haciendo todo bien”. Y muchas veces es así. Pero tener documentos o una solicitud pendiente no siempre cuenta toda la historia migratoria de una persona.

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Hay diferencias importantes entre tener un caso en trámite, conservar un estatus vigente y estar realmente fuera de riesgo migratorio. La forma de ingreso, las fechas de vencimiento, el tipo de solicitud y los antecedentes pueden cambiar por completo el análisis.

También es importante entender otra cosa: una detención migratoria no significa necesariamente que la persona haya cometido un delito ni que vaya a ser deportada automáticamente. Detención, proceso migratorio y deportación son instancias distintas. En muchos casos pueden existir opciones, defensas o recursos. Pero para saberlo hay que revisar el caso completo, no quedarse con una frase o un titular.

El sistema migratorio estadounidense siempre fue exigente. Lo que hoy se percibe con más fuerza es la intensidad de los controles. En 2025 se impulsó un aumento de las detenciones migratorias, y medios internacionales reportaron objetivos mucho más altos de arrestos diarios.

Esto no significa que toda persona con un trámite pendiente esté en riesgo inmediato. Pero sí significa que hoy hay menos margen para moverse con información incompleta o tomar decisiones sin asesoramiento.

No se trata de tener miedo. Se trata de estar preparado. El mayor error es confiarse en frases generales: “tengo papeles”, “mi trámite está pendiente”, “ya tengo permiso de trabajo”. Todo eso puede ser cierto, pero no siempre alcanza para entender la situación real. Dos personas pueden tener documentos parecidos y estar en escenarios migratorios completamente distintos. Por eso, antes de iniciar un proceso, renovar un permiso, salir del país o esperar una decisión, es fundamental entender el caso en detalle.

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Emigrar sigue siendo posible, pero debe hacerse con estrategia. Estados Unidos sigue ofreciendo oportunidades reales para profesionales, empresarios, inversores, estudiantes y familias. Pero en este contexto, la diferencia entre avanzar con tranquilidad o quedar expuesto muchas veces está en la preparación previa.

El primer paso no debería ser completar un formulario. Debería ser revisar la historia migratoria completa: cómo fue el ingreso, qué estatus se tuvo, qué fechas vencieron, qué solicitudes se presentaron y cuál es el objetivo final.

Emigrar a Estados Unidos todavía es posible. Pero hoy, más que nunca, hacerlo bien informado no es un detalle: es parte esencial del camino

Por Solange Muleiro Matouk PARA LA NACION Abogada especializada en inmigración profesional y de negocios en Estados Unidos