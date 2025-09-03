Todo bajo control

De eso no se habla. Eso no se dice. Eso no se debe escuchar. Eso no existe. Todo está bajo control. ¿O todo debe estar bajo control? Todos son libres. De decir. Lo que me gusta. De (a)callar. Lo que me disgusta. Soy libre de enojarme. El silencio es salud. Y el control es necesario. Si no hay autocontrol. La ilusión es más fuerte. Todo marcha de acuerdo al plan. Sin errores. Ni margen de error. Cuidado. No te equivoques. Aunque al ilusionista se le vean los trucos. Aunque al genio no le funcione la teoría. Ni la práctica. Aunque todo cueste un poco más. Aunque a la cocinera no le salga la receta. Aunque lo que debe flotar, vuele. Y si vuela hay que frenarlo. Porque hay malos afuera. Aunque estén adentro. Y falta mucho para llegar.

“Los inocentes son los culpables. Dice su señoría. El rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo. No tendrás poder. Ni abogados. Ni testigos”, canta Charly García. Y nunca pasa de moda. “Los que están en los diarios pueden desaparecer… Pero los dinosaurios van a desaparecer”. No importa cuando leas esto. “Es solo una cortina de humo para los problemas reales”, también cantan Los Ramones. The Censorshit se llama la canción. Sin traducción.