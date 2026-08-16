Tras el Mundial, nervios ingleses por Malvinas

Las imágenes son bellas y sugerentes. En el arranque hay una simpática fila de pingüinos encolumnados que marchan uno detrás de otro. El Atlántico Sur luce en todo su esplendor. El paisaje agreste y siempre ventoso parece rozar la cara del espectador con su frío intenso y desolador.

En el medio de tanta soledad se abren paso diez hombres que se desplazan en camionetas y, por momentos, a pie. Miran todo con atención, recuerdan y se les saltan las lágrimas, se abrazan emocionados, hacen flamear sus banderas y lanzan vivas a la Patria.

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Malvinas: el regreso es un documental atípico que dirigió con gran sensibilidad Héctor Ponce, un excombatiente de la guerra que libró la Argentina en 1982 contra el Reino Unido con el fin de recuperar las islas usurpadas, en 1833, por los ingleses. Malvinas, legado de sangre es otro de sus trabajos, galardonado en California con el Golden Gate Film Award, al mejor documental extranjero.

Nunca se vieron con tal grado de detalle los distintos escenarios donde tuvieron lugar los combates más encarnizados. En vez de reivindicaciones patrioteras, hay una ceremonia íntima de seres humanos tocados por una rara combinación de congoja hacia los compañeros que dieron sus vidas para defender la soberanía mancillada, pero al mismo tiempo de alegría por revivir tantas décadas después lo que pasaron allí en su juventud.

Se les iluminan los ojos cuando se recuerdan como chicos de menos de veinte años con toda la garra y la incertidumbre de lo que el destino les imponía entonces con tanto rigor. La cámara, sin nervios ni sensacionalismo, con respeto, pero sin solemnidad, escruta pedazos de armamentos oxidados, una sartén abollada que mueve el viento, vestigios de trincheras, un viejo cañón abandonado que apunta hacia el cielo, algún rosario enredado en un alambre. Las Malvinas se asemejan a un museo al aire libre lleno de huellas de aquella guerra desgraciada. El momento culminante es la llegada al cementerio de Darwin donde descansan los soldados argentinos muertos durante la guerra.

El documental sería perfecto si no irrumpiera –por suerte, muy fugazmente– la política, con la presencia innecesaria en un par de escenas del intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, distrito bonaerense que financia viajes por sorteo de veteranos de Malvinas y que también corrió con los gastos de esta realización.

Así y todo, ha pasado algo realmente sorprendente con este trabajo. Distribuido por Film Production, la productora de Mario Ghersi, esa realización lidera el trending topic en Amazon Prime Video del Reino Unido, tras la derrota de Inglaterra por la Argentina 2 a 1 en el reciente Mundial. Es decir que por primera vez la audiencia británica se siente cautivada por las sensaciones y sentimientos que tan bien transmite el documental. Asimismo, la palabra “regreso” incluida en el título no deja de inquietarlos porque viene a sumarse a cierta “malvinización” planetaria que comenzó a moverse a partir de que cayera desde las tribunas al campo de juego, tras el partido más significativo que jugó nuestra selección, la sábana con la leyenda “Las Malvinas son argentinas”.

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La extraordinaria fuerza mediática de las transmisiones mundialistas potenció como nunca antes el constante reclamo de nuestro país por ese territorio robado. Subió, además, el nacionalismo en sangre de los argentinos que el Gobierno no supo interpretar cabalmente y lo pagó con el rechazo a ciertas declaraciones inoportunas y el freno en el Congreso a una parte sustancial del proyecto sobre la inviolabilidad de la propiedad privada, el régimen de ventas de tierras a extranjeros y el manejo del fuego.

Malvinas se puso de moda nuevamente. Se acaban de publicar dos libros que merodean el tema: Puerto Stanley, de Nicolás Cassese, y Un soldado está solo, de Nicolás Gueilburt. Malvinas: el regreso, hasta ahora está disponible, mediante Amazon, en quince países, pero pronto serán sesenta los que puedan visualizarlo y hasta llegará a Puerto Argentino.

Mientras tanto, el gobierno libertario denuncia el avance del proyecto petrolero conjunto en el norte de las islas entre dos empresas, una israelí y otra británica, con inversiones estimadas en unos 2100 millones de dólares e intenciones de comenzar los trabajos de exploración en 2028. Inquieta también el incremento de ejercicios militares desde el mes pasado y ahora mismo, a pesar de que el último 25 de junio el Comité Especial de Descolonización de las Naciones Unidas, con el apoyo de todos los países latinoamericanos miembros del organismo, instó a reanudar las negociaciones bilaterales entre Gran Bretaña y la Argentina sobre la soberanía de los archipiélagos australes (Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur). Pronto habrá más novedades.