Un crimen mafioso en el banco más antiguo del mundo

Una investigación reciente reveló las últimas semanas la parte más horrenda de un crimen en el Monte dei Paschi di Siena, el banco más antiguo del mundo.

Siena es una ciudad de contrastes en la que el misterio se respira en la atmósfera. Sus calles medievales, con subidas y bajadas pronunciadas, son un símbolo visible de esas contradicciones. Diecisiete barrios, llamados allí contrade, cada uno con su propia bandera y escudo, y rivalidades entre ellos que se arrastran desde hace más de cinco siglos, anuncian la perpetuidad de las confrontaciones.

publicidad

publicidad

El tiempo parece haberse detenido en aquella ciudad de paredes de piedra y ladrillos antiguos y solo se cobra conciencia de la actualidad con la visión de los turistas que deambulan entre la iglesia de San Doménico y la casa de Santa Catalina de Siena, fallecida en 1380 y declarada doctora de la Iglesia Católica.

En medio del aluvión de visitantes, aparecen abogados que circulan con impecables trajes italianos, algunos con sonrisas que rememoran a los Petrucci y los Salimbeni, familias que nada tenían que envidiar, en su poder, en su riqueza y en su astucia, a los Borgia y a los Médici de Florencia.

Entre San Doménico y la casa de Santa Catalina, se levanta, precisamente, la Piazza Salimbeni. En medio de ella, el monumento a Sallustio Bandini, sacerdote y economista nacido en 1677 que defendió los principios de la libertad económica antes que Adam Smith. Sus críticas a los aranceles internos, a las trabas para la circulación de mercancías y a las regulaciones que impedían el desarrollo, así como una propuesta para simplificar el sistema tributario, lo convierten en un precursor del liberalismo económico.

Monte dei Paschi gentileza de Carlos Manfroni

Al fondo de la plaza, ocupa todo el espacio el edificio histórico del Monte dei Paschi di Siena, fundado en 1472, el banco más antiguo entre los que subsisten; hoy con más de 1200 sucursales en Italia.

publicidad

publicidad

Hacia 1995, el Monte dei Paschi se dividió en dos entidades: el banco y la fundación del mismo nombre, que a su vez era accionista de la institución bancaria. Entre ambos, apoyaban económicamente actividades deportivas y sociales en Siena; como el club de fútbol de la ciudad y el equipo de básquet. A la vez, financiaban proyectos de la comunidad local. Pero en 2012 comenzó a hacerse pública una grave crisis en las finanzas del banco sienés, con pérdidas millonarias.

La crisis habría comenzado el 8 de noviembre de 2007, cuando la conducción del Monte dei Paschi compró el Banco Antoveneta al Banco Santander, de España, en 9000 millones de euros. El Santander había adquirido el Antoveneta en 6600 millones de euros el 17 de octubre del mismo año; es decir, menos de un mes antes.

Aquella compra provocó una falta de liquidez que se hizo crítica cinco años después. La situación derivó en el reemplazo del directorio del Monte dei Paschi, encabezado por Giusseppe Mussari, señalado como el principal responsable de la compra del Antoveneta, junto a otros directores.

Sin embargo, el director de Comunicación del banco, el periodista David Rossi, fue mantenido en su cargo por la nueva conducción, a pesar de su cercanía con Mussari, contra quien el directorio entrante inició acciones de resarcimiento por algunas operaciones que consideró perjudiciales para el MPS.

Según la mujer de Rossi, Antonella Tognazzi, a comienzos de marzo de 2013 su esposo estaba muy angustiado por tener que publicar algo contra la anterior administración, encabezada por su amigo Mussari. Esa preocupación, con el transcurso de las horas, siempre de acuerdo con Tognazzi, se convirtió en terror.

publicidad

publicidad

El 6 de marzo de 2013, por la noche, David Rossi cayó a la calle desde la ventana de su despacho, a unos quince metros de altura, y murió veinte minutos después. La investigación judicial cerró el caso como suicidio, a pesar de que Rossi presentaba una herida cortante, compatible con el golpe de un objeto metálico triangular en la nuca, y raspones en los brazos, propios de la lucha con personas que presuntamente lo sujetaban. Para entonces, Rossi se proponía presentarse espontáneamente ante las autoridades judiciales.

La cámara situada en el pasaje Monte Pio registra el paso del cuerpo, que cayó como una bolsa pesada, sin movimiento propio.

La fecha de la muerte sería difícil de olvidar para Italia y para el mundo: ocurrió seis días después de la efectivización de la renuncia del papa Benedicto XVI y seis días antes de la elección de Jorge Bergoglio como el nuevo pontífice.

Tres meses antes, accionistas del banco, junto a militantes de la Liga del Norte, habían manifestado contra la vieja conducción de la entidad, vinculada con el Partido Democrático, de centroizquierda.

En 2014, un tribunal condenó a Mussari y a otros miembros del directorio a tres años y seis meses de prisión, contra siete años que había pedido la fiscalía por los manejos del banco. En esa oportunidad, salieron vecinos de los distintos barrios, con sus banderas, trompetas y estandartes, a protestar frente al tribunal por la levedad de las penas. La propia RAI, dependiente del Estado italiano, televisó un documental sobre esa situación y sobre la muerte de David Rossi, una producción que ya entonces expresaba su escepticismo sobre el suicidio.

publicidad

publicidad

Tiempo después, todos fueron absueltos por los manejos financieros, pero la muerte de David Rossi no quedó en el olvido.

Las comisiones del Parlamento de Italia suelen ser bastante efectivas

El 24 de febrero de este año, una comisión de investigación parlamentaria, con apoyo en los peritajes llevados a cabo por la división científica del cuerpo de Carabineros, determinó que David Rossi había sido asesinado, tras ser suspendido desde la ventana de su escritorio antes de caer. Las comisiones del Parlamento de Italia suelen ser bastante efectivas. Simultáneamente con sus conclusiones, la Fiscalía de Siena abrió un nuevo expediente penal. Se trataba de la tercera investigación judicial, tras dos clausuras por presunto suicidio.

El pasado 12 de octubre, RAI News y el diario Corriere Fiorentino, entre otros, publicaron que la misma comisión, siempre apoyada en las investigaciones de los carabineros, había además descubierto la presencia de al menos dos personas en el pasaje Monte Pío, al momento de la caída del cuerpo de David Rossi. No eran simples transeúntes. Una cámara que antes no había sido tomada en cuenta registró la sombra de los individuos, que permanecieron cerca del cuerpo hasta que la víctima dejó de respirar.

Según el presidente de la comisión, Gianluca Vinci, esas personas tenían además el encargo de impedir el paso de cualquier ambulancia que acudiera en socorro del moribundo. Vinci se aventuró, al mismo tiempo, a señalar a Giuseppe Mussari como autor intelectual de una acción de intimidación que, en principio, no habría tenido la finalidad de matar a Rossi. Agregó que la comisión cuenta con elementos para presumir que detrás de los hechos está la mano de la rama lombarda de la ‘Ndrangheta, la poderosísima mafia calabresa.

Mussari, quien en 2017 volvió a Calabria, su región natal, a ejercer su profesión de abogado, el 20 de octubre anunció que iba a querellar por calumnias a los miembros de la comisión.

publicidad

publicidad

La Justicia tendrá que confirmar o desechar las conclusiones parlamentarias. Es un caso caliente, con final abierto, en la ciudad de las confrontaciones eternas.