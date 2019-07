La revolución silenciosa en el lento camino del desarrollo

Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat

En los tan esperados debates presidenciales del Partido Demócrata, ninguno de los cinco moderadores ni de los 20 candidatos participantes mencionó la mayor crisis humanitaria del continente: Venezuela. ¡Qué triste!

No la mencionaron ni siquiera tangencialmente, a pesar del hecho de que los debates se celebraban en Miami. Decenas de miles de exiliados venezolanos se han radicado en Miami en los últimos años, huyendo de la dictadura de Venezuela. Es difícil tomar un Uber en esta ciudad sin que el conductor sea un venezolano recién llegado. Y, sin embargo, ninguno de los cinco moderadores de NBC en el debate -todos excelentes periodistas- hizo una pregunta sobre Venezuela o insertó el tema en una pregunta más amplia. Y ninguno de los aspirantes presidenciales se refirió a la crisis venezolana cuando tuvieron bastante tiempo para hablar sobre inmigración y política exterior.

Todos ellos, periodistas y aspirantes presidenciales por igual, cayeron en la trampa de centrarse en la agenda política de Trump.

Hablaron extensamente sobre la mentira de Trump de que hay una "invasión" de indocumentados. Como buen demagogo populista, Trump está apelando a los instintos racistas de la gente. Sabe que la inmigración es un tema que moviliza a su base y que lo ayudó a ganar en 2016. Ahora lo está usando para ganar en 2020.

Y la prensa está cayendo en su juego. Por más repetitivo que sea, los periodistas deberíamos recordar constantemente que la supuesta "crisis de inmigración" de Trump es una falacia, porque el número de indocumentados ha caído. A pesar de las fotos de caravanas de migrantes centroamericanos de las que Trump habla constantemente, el número total de indocumentados disminuyó de 12,2 millones, en 2007, a 10,5 millones, en 2017, según el Centro de Investigación Pew.

Los aspirantes demócratas deberían haber señalado esto último y deberían haber girado la conversación, aunque fuera por unos pocos segundos, a Venezuela.

Unos cuatro millones de venezolanos han huido de la debacle económica y la represión política de su país en los últimos cinco años, según las Naciones Unidas. El éxodo venezolano ya está afectando a las economías de América Latina y los diplomáticos advierten en privado que podría desestabilizar a varios países vecinos.

Ya hay unos 1,3 millones de migrantes y refugiados venezolanos en Colombia, 70.000 en Perú, 288.000 en Chile, 263.000 en Ecuador, 130.000 en Argentina, 168.000 en Brasil y 94.000 en Panamá, según las Naciones Unidas.

Y también hay unos 82.000 solicitantes de asilo venezolanos en los Estados Unidos, a los que Trump se ha negado hasta ahora a dar un estatus de protección temporal (TPS). Y todas estas cifras pueden ser solo el comienzo de un éxodo que, si sigue a su ritmo actual, muy pronto será aún mayor que la crisis de refugiados sirios, según la Organización de los Estados Americanos (OEA).

El secretario general de la OEA, Luis Almagro, me dijo recientemente que el éxodo venezolano podría llegar a 10 millones de personas en los próximos cuatro años.

La mayoría de los exiliados venezolanos huyen por el hambre y la escasez de medicinas. La mayoría de los venezolanos no pueden tener una comida completa al día. Un informe reciente de Human Rights Watch y la Universidad Johns Hopkins muestra que las tasas de mortalidad materna e infantil aumentaron el 65 por ciento y 30 por ciento, respectivamente, en solo un año.

Los demócratas deberían prestarle más atención a la crisis venezolana, denunciar a uno de sus propios aspirantes presidenciales -Bernie Sanders- por su escandalosa negativa a calificar de dictador a Maduro, y subrayar que el próximo presidente estadounidense debería reparar el daño que Trump ha hecho al destruir las alianzas tradicionales de los Estados Unidos con países de Europa y América Latina.

Solo un presidente de los Estados Unidos que sea respetado mundialmente y logre recomponer las alianzas con los países de Europa y América Latina -en lugar de criticar a países amigos como Alemania, México y Colombia, como lo hizo Trump- podrá crear un frente unido capaz de derrocar a Maduro. Los candidatos demócratas deberían enfatizar eso y comenzar a hablar de Venezuela.ß

No iremos a dormir una noche como adolescentes y amaneceremos como adultos sorprendidos frente al espejo. El camino al desarrollo es parsimonioso. Los atajos populistas hipotecan futuro para comprar presente a tasas usurarias. Sueños efímeros y circulares. A veces anestesiados por tarifas ficticias, dólar reprimido por cepos o estadísticas miserables para esconder a los pobres. Pero terminan cuando, implacable, el sol corre el velo de la ficción.

Hace cuatro años propusimos un camino distinto al de las décadas previas. Como todo gobierno, algunas cosas salieron bien; otras, más o menos; otras, mal. Las obras están a la vista. La inflación, también. Pero hay cosas menos atractivas para los titulares habituales, pero no menos importantes, porque el cambio esencial puede ser invisible a los ojos.

Luego de décadas de decadencia, en la provincia no tenemos la salud pública que queremos. Pero en esa búsqueda, tras bajar tres años seguidos, la mortalidad infantil del trienio 2016-18 es la más baja de la historia, y llegó al 8,9 por mil en 2018. En políticas públicas no siempre es fácil identificar causa-efecto, pero difícil disociar ese avance con el programa El camino de la embarazada, un seguimiento personalizado que comienza con el diagnóstico precoz en los centros de atención primaria (53 ya terminados de un total de 234 que culminarán este año), integra una red coordinada de 34 maternidades para asegurar servicio de neonatología en todas las regiones sanitarias, y acompaña la temprana nutrición infantil con el programa Un Vaso de Leche por Día, que abastece a madres embarazadas y 400.000 niños hasta los 5 años.

Tampoco parece disociado que la internación infantil por diarrea haya bajado 7,7% en la región donde se extendió la cobertura de red cloacal, o que la tasa de mortalidad en accidentes viales haya bajado un 16,6% en la región cubierta por el nuevo servicio del SAME (101 municipios que albergan al 73% de los bonaerenses). Eso significa 200 muertes menos por año.

Con un deterioro tendencial paralelo al sanitario, hace rato que tampoco tenemos la educación pública que soñamos para nuestros hijos. El debate público, bastante sórdido para maestros, padres y chicos, mostró sonoras desavenencias entre funcionarios y sindicalistas en torno a la educación para adultos. Pero ocupó menos espacio que la matrícula de estudiantes adultos se haya más que triplicado, al pasar de 174.000 a 645.000 entre 2016 y 2018.

Tampoco se conoce mucho que el 75% de los alumnos hayan reportado resultados satisfactorios o superiores en las pruebas de lengua de 2018 (era 67% en 2016), y que los que no llegaron al nivel básico se hayan reducido a la mitad (7,2% en 2018 vs 14,5% en 2016). Y que la mejora haya sido más notoria en las 2000 escuelas de mayor vulnerabilidad social donde focaliza su atención el programa Red de Aprendizaje, que despliega el Ministerio de Educación provincial.

Como la educación y la nutrición van de la mano, el presupuesto provincial priorizó recursos para universalizar el servicio de desayuno y merienda a los 1,7 millones de chicos que asisten al nivel inicial y primario de las escuelas de gestión pública. A pesar de la alta inflación, el valor de la ración aumentó 40% en términos reales, lo que permitió pasar del 30% en 2015 al 86% en 2019 la presencia de lácteos y de 0% a 20% la de frutas en el desayuno (+ 130% calcio, + 143% vitamina A, + 53% proteínas).

Añoramos la seguridad del barrio de nuestra infancia. Pero la tasa de homicidios y la de robo automotor, las únicas que se registran consistentemente porque son inocultables, bajaron 22% entre 2015 y 2018 (7,5 a 5,8 cada cien mil habitantes y de 743 a 578 cada cien mil vehículos, respectivamente). En igual lapso, los secuestros bajaron casi a la mitad (de 182 a 96 por año). En apariencia, otros datos parecen menos alentadores, pero vistos en profundidad revelan un Estado que estimula la denuncia extendiendo el servicio del 911 al 94% de los bonaerenses (antes disponible solo para el 34%) y poniendo a disposición del ciudadano la tecnología para denunciar el ilícito por vía digital que se deriva simultáneamente a la Procuración y a la Fiscalía, impidiendo que se cajonee para "hacer de cuenta" que estamos mejor. Por ejemplo, las denuncias por violencia de género casi se quintuplicaron entre 2015 y 2018: además de la saludable intolerancia cultural, influye en el registro la creación de la línea 144, de 24 horas de asistencia a las víctimas, donde se sextuplicó la atención de llamadas y acompañamiento a la víctima.

Quizás el programa más emblemático sea el que focaliza recursos en los 20 barrios más carenciados del conurbano (Integración Social y Urbana), donde viven el 10% de los bonaerenses más vulnerables y que se extenderá al 50% a partir de 2020. Villa Itatí y Villa Azul, en Quilmes; Puerta de Hierro y San Petersburgo, en La Matanza; La Cava, en San Isidro; Carlos Gardel y Costa Esperanza, en Morón; Porá, en Lanús; Garrote, en Tigre; Libertad, en Almirante Brown, por mencionar algunos. Presencia policial e intervención judicial (cinco centros integrales de justicia y 12 destacamentos policiales dentro del barrio); 30 búnkeres derribados y programa Noderas para cortar el circuito del narcotráfico; derechos civiles elementales, como la tramitación de la documentación ciudadana y personería jurídica para organizaciones barriales (Estado en tu Barrio); construcción y equipamiento del centro de atención primaria de salud; jornada extendida en 15 primarias de los barrios (Más Allá del Aula); talleres culturales y artísticos (Arte en Barrios); infraestructura básica donde faltaba todo: pavimentos y veredas, cierre de basurales, redes primarias y secundarias de agua y cloacas, rectificación de arroyos, entubado de cursos de agua, reasentamiento de viviendas

El camino al desarrollo no es lineal. La macro importa mucho. No habrá desarrollo, claro, si no logramos vencer el promedio de 60% de inflación y 31% de pobreza que nos avergüenza desde el retorno de la democracia. Pero el desarrollo también se asienta en la gestión cotidiana de programas públicos de acrónimos incomprensibles y objetivos invisibles para un debate público carnívoro sobre el dólar o las listas de candidatos, pero no para cientos de chicos nacidos vivos, miles que comprenden mejor textos en la escuela, víctimas de abuso amparadas por el Estado, cientos de homicidios evitados, barrios que se inundan menos, tienen un médico más cerca y una canilla comunitaria que le trae agua potable en vísperas de la tercera década del siglo XXI. Una base consistente para que los hijos de esas mismas familias que hoy tienen dificultades para "parar la olla" tengan mejores oportunidades en la década que se avecina.

El 9 de diciembre de 2019 podrán sacarse fotos de caminos rurales en mal estado, obras hidráulicas por terminar, aulas por refaccionar, calles de tierra en el conurbano, pero también de 66 guardias de hospitales refaccionadas y equipadas, 234 centros de salud en el conurbano, 400 km de rutas pavimentadas y 2400 kilómetros repavimentados, 6900 cuadras asfaltadas y 7200 obras en escuelas. Se habrá hecho la cuarta parte de las obras necesarias. Las más imprescindibles, no las suficientes. Faltarán tres de cada cuatro. No nos sorprenderemos desarrollados frente al espejo. Pero faltarán algunas noches menos. Sin claudicar a la ficción de sueños populistas que eternizan la pesadilla de los pobres.

Ministro de Economía de la provincia de Buenos Aires