Un Papa de Galilea

Cuando fue electo como Papa Juan Pablo II, su origen polaco generó cierta sorpresa, luego de tantos años de pontífices italianos. En tal ocasión, el escritor y periodista francés André Frossard pronunció una frase que se hizo célebre y fue premonitoria de su pontificado. Dijo que aquél no era un papa de Polonia, sino de Galilea. Es decir, alguien que encarnaba verdaderamente el Evangelio y era un auténtico sucesor de Pedro: “se nos dijo que venía de Polonia. Mi impresión más bien fue que había dejado sus redes a orillas del lago y que venía directamente de Galilea, pisándole los talones al apóstol Pedro”.

Al igual que de sus predecesores, lo mismo podría decirse del papa León XIV, quien siempre ha vivido su misión evangélica con sencillez y con profundo y humilde espíritu de servicio y entrega genuina a los demás, y que ha dicho “nuestra autoridad es la de servir y acompañar”. Él ha seguido el consejo de San Bernardo de Claraval al papa Eugenio III: “tú no eres el sucesor de un príncipe, sino de un pescador”, para ser Siervo de los siervos de Dios y tomarse el Evangelio en serio (según la expresión del Padre Opeka).

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Su origen estadounidense, sus cuatro abuelos inmigrantes, su hogar católico y la educación de las Hermanas de la Caridad Cristiana; sus estudios de matemática, filosofía, teología y derecho canónico; el dominio de diversos idiomas, su extensa actividad misionera en Perú, su carisma y cercanía de líder auténtico y su destacada experiencia en diversos cargos directivos (Prior General de la Orden de San Agustín, Obispo, Cardenal, Prefecto del Dicasterio para los Obispos y Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina), confluyen para dotar al papa León XIV de un singular talento y una personalidad rica y fecunda, entregada a vivir con autenticidad los valores evangélicos.

León XIV no es una figura distante o misteriosa, sino un hombre sencillo, alegre y comprometido con la vida, la comunidad y la amistad. Un apasionado de los autos, los libros y el deporte. Un simpatizante de fútbol y un jugador de tenis. Una persona con sentido del humor, vital y agradecida, que vive con entusiasmo y sentido de trascendencia su misión. Un devoto de la Virgen del Buen Consejo, de San Agustín y Santa Rita. Un líder prudente, sereno y reflexivo que siempre ha buscado la paz y la solución de conflictos; que se compromete con el trabajo responsable y esforzado, y sabe delegar y confiar en sus colaboradores. Una persona cálida y cercana, que recibe con amabilidad a todos y regala su amistad; que es cordial en las maneras y firme en las cosas. Que transmite con sus gestos, sus palabras y su obra, un genuino compromiso con el mensaje de Cristo, siempre actual y novedoso.

Además de difundir la Fe, durante su misión en Perú monseñor Prevost se ocupó de auxiliar y acompañar a los más necesitados de manera cercana y activa. Organizó redes de solidaridad, participó como mediador en diversos conflictos, enfrentó con valentía a Sendero Luminoso, levantó dos plantas de oxígeno para asistir a los enfermos durante la Pandemia, que salvaron miles de vidas; ayudó y acompañó a los damnificados por las devastadoras inundaciones provocadas por el ciclón Yaku, caminando entre el lodo y las casas anegadas, escuchando y alentando a los que habían perdido todo. Su comunidad peruana lo adora (Armando Jesús Lovera Vázquez, “De Roberto a León”).

Prevost junto al papa Francisco

Su visita a la Argentina constituye una caricia a nuestro pueblo y un gesto de delicadeza y homenaje al papa Francisco, que denota la continuidad entre ambos pontífices y el compromiso con su misión. Francisco estimaba especialmente a monseñor Prevost, a quien promovió en diversos cargos de jerarquía y le propuso trabajar con él en Roma en un puesto clave, en su relación con los obispos de todo el mundo. Admiraba su capacidad, humildad, estilo de liderazgo, su compromiso misionero y su entrega confiada a Dios, según la frase agustina: “dame lo que me pides y pídeme lo que quieras”. Lo consideraba parte de la reserva moral de la Iglesia y ambos estaban unidos por una relación de amistad.

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León XIV es el Pastor que viene al encuentro de su pueblo y también de aquellas personas que profesan otras religiones o no creen, pero que anhelan palabras de acogida, esperanza y trascendencia; mensajes cargados de sentido que colmen sus ansias profundas. Nos ha dicho: “la Iglesia debe ser una red de misericordia y amistad, no una estructura de control”.

Sus primeros documentos como Papa han demostrado la continuidad de la doctrina tradicional de la Iglesia y de su predecesor, más allá del estilo particular del nuevo Pontífice. En su Carta Apostólica Dilexit Te (“te he amado”), al terminar y dar forma a un texto preparado por el papa Francisco, León XIV invita a redescubrir el vínculo inseparable entre la Fe y la cercanía con los más necesitados; que no son sólo los que carecen de medios económicos, sino también quienes padecen la pobreza moral, espiritual y cultural, quienes se encuentran en condición de debilidad y marginación personal o social; quienes, en palabras de la Madre Teresa de Calcuta, padecen la falta de amor, que es la mayor de las pobrezas. La preferencia por los pobres no indica nunca un exclusivismo o una discriminación hacia otros grupos, que en Dios serían imposibles. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por un bien común que responda también a sus necesidades reales; cuando se busca su enaltecimiento personal y se le brindan las herramientas para salir adelante y superar la precariedad y las carencias; cuando se le transmite la verdad del Evangelio.

A su vez, al igual que lo había hecho León XIII en Rerum Novarum al tratar la cuestión social derivada de la Revolución Industrial (un pontífice muy cercano al actual por muchos motivos), en su encíclica Magnifica Humanitas el Papa aborda con valentía y lucidez lo atinente a la revolución tecnológica y la inteligencia artificial, a fin de brindar un mensaje que permita conciliar el desarrollo técnico con el respeto de la dignidad humana y el cuidado del hombre en su dimensión material y espiritual. El Papa realza la importancia de la Doctrina Social de la Iglesia y su vigencia en el mundo actual, pues el anuncio del Evangelio no puede olvidar la vida concreta y las necesidades puntuales de los pueblos. La Iglesia no puede dar la espalda a la realidad del ser humano, sino que debe brindar una prédica humilde y comprometida con la defensa del hombre, pues lo verdaderamente “magnífico” es el ser humano. Ella “no quiere levantar la bandera de la posesión de la verdad, porque la verdad no es un territorio que hay que defender, sino un bien que hay que compartir”.

El Papa es consciente de que en nuestra época el mensaje evangélico no crece por proselitismo sino por atracción. Y de que ya señalaba Pablo VI que “el hombre contemporáneo escucha más a gusto a los que dan testimonio que a los que enseñan; o si escucha a los que enseñan, es porque dan testimonio.” León XIV sabe que la coherencia y el ejemplo de santidad son más elocuentes que mil palabras. Y que la santidad debe ser encarnada y vivida en el mundo actual y concreto, de modo que el creyente de hoy sea un puente entre los modernos sin fe y los creyentes sin espíritu moderno (Jean Guitton). Pues “nuestro tiempo, a pesar de todo su escepticismo, anhela una interpretación de su vida diaria hecha a partir de lo eterno” (Romano Guardini, Una ética para nuestro tiempo).

León XIV nos revela y encarna el verdadero rostro de Dios, que no es una deidad abstracta, rígida o lejana, sino aquel Padre del “Hijo Pródigo” que espera y añora cada día su vuelta a casa para abrazarlo y perdonarlo, y cuyo verdadero poder se demuestra en el pesebre y en la cruz. Es el rostro de Jesús que en el Evangelio de Mateo invita: “venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré” (Venite ad me, Dicasterio para la Doctrina de la Fe, 22 de octubre de 2026). Y que siempre cree en el hombre y va en su búsqueda, tal como lo expresa poéticamente Lope de Vega en su famoso soneto: “¿Qué tengo yo que mi amistad procuras?”. Así, la certeza y confianza en el amor divino motivan nuestra creencia, pues “sólo el Amor es digno de Fe” (Von Balthasar).

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La visita del Papa aviva en el alma un fuego misterioso e incesante, y mueve las raíces cristianas de nuestro pueblo y nuestra historia, que sustentan nuestra propia identidad, aunque a veces ello pueda olvidarse. Su voz resuena cercana y auténtica, y reconocemos en ella los valores que fundaron y siguen latentes en nuestra nación. Los valores que íntimamente compartimos los argentinos y que forman la reserva moral de nuestro pueblo: el trabajo honesto y esforzado, la alegría del bien, la devoción mariana, la solidaridad y compasión hacia el hermano, el dar sin pedir nada cambio; la hospitalidad de nuestra gente, su calidez y cercanía; la esperanza en la lucha contra la adversidad, el servicio silencioso, humilde y generoso; la fuerza interior y la conciencia de nuestra dignidad; la libertad auténtica, la grandeza del corazón que siempre recibe y brinda un refugio a los demás.

El Papa nos confirma en nuestra esencia y nos trae “palabras de Vida Eterna” que traspasan el corazón (San Agustín), y que están cargadas de esperanza y alumbran con sentido trascendente nuestra realidad concreta. Que nos mueven a sentir que los problemas pueden superarse si miramos hacia arriba (per aspera ad astra: esto es, “a través de las dificultades, hacia las estrellas”). Que nuestros temores pueden vencerse si alzamos la vista y quitamos los ojos de las preocupaciones cotidianas, los conflictos y la desesperanza, para mirar hacia los demás y hacia Dios (mensaje del Papa en España), y colmar así nuestra sed de infinito y dar verdadero sentido a la vida, de modo que ésta tenga “luz de eternidad, de poesía, de religión”, y pueda superar “la inmanencia sin sentido” (Byung-Chul Han, Sobre Dios).

Es que “la esperanza no es el optimismo vacío que surge de la ingenua confianza en que el futuro ha de ser necesariamente mejor que el pasado. La esperanza y la confianza son premisas de una actividad responsable y se cultivan en ese íntimo santuario de la conciencia en que «el hombre se halla a solas con Dios» y percibe, por tanto, que no está solo en medio de los enigmas de la existencia, pues ¡está rodeado por el amor del Creador!” (Juan Pablo II, “Discurso a la V Asamblea General de la ONU”).

Ojalá tengamos presente que el mensaje del Papa no es un discurso político ni partidario, sino un soplo que eleva y permite mirar más allá. Ojalá que nos inspire el lema tomado de San Agustín, que León XIV eligió para su Escudo Papal y como base de su pontificado: In Illo uno unum (en Dios que es Uno, somos Uno). Que tengamos la fuerza interior de seguir su convocatoria a la unidad y a la comunidad, que están profundamente enraizadas en la esencia divina y en el mensaje evangélico.

El amor a la unidad tiende puentes, respeta, incluye e intenta comprender al otro, promueve el diálogo y la búsqueda del encuentro, permite advertir lo valioso que aportan los demás; trata de evitar y de superar los conflictos, impulsa a la compasión y a la solidaridad; y con alegría nos hace sentir parte entrañable de una comunidad que se nutre de una noble ilusión y quiere aferrarse a la esperanza de que, al final, la Vida siempre triunfa.

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En palabras del Papa publicadas en su reciente obra “Libres bajo la gracia”, “el hombre no se define por lo que posee ni por lo que sabe, sino por lo que ama”.

Por Carlos A. de Kemmeter PARA LA NACION El autor es abogado