¿Puede un robot empezar a remover las telarañas ideológicas del sistema universitario? ¿Puede ayudar a desarmar prejuicios y abrir un debate innovador sobre el financiamiento de la educación superior? La respuesta, por curioso que suene, asomó en una noche de gala con música de Abel Pintos y la conducción de Iván de Pineda.

El encuentro fue organizado la semana pasada por la UBA en el edificio de la Facultad de Derecho. El objetivo era reunir fondos para comprar un robot quirúrgico destinado al Hospital de Clínicas. Apuntaban a recaudar un millón y medio de dólares, pero con el aporte de empresas y de donantes particulares la meta se superó: recolectaron 2,2 millones, y ahora no solo podrían comprar el robot, sino también un microscopio de última generación. La novedad, sin embargo, no pasa tanto por el monto, sino por el mecanismo: fue la primera vez que la Universidad de Buenos Aires propone una iniciativa de esta escala y convoca a empresas y graduados a hacer un aporte económico. Hasta ahora, el financiamiento privado era una mala palabra; una especie de herejía para el ideologismo dominante en el sistema universitario.

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La gala de recaudación parece abrir un cauce novedoso, como si ya no fuera tabú discutir el aporte privado a la universidad pública, como si se hubiera vencido una suerte de barrera psicológica que impedía pensar en otra cosa que no fuera pedir más presupuesto al gobierno de turno. Es un hecho auspicioso, más allá del objetivo material: expresa una actitud distinta, que no queda anclada en la queja y el reclamo, sino que encuentra alternativas para alcanzar metas ambiciosas.

Hoy muchas universidades generan recursos propios a través de servicios a terceros, pero se administran de una manera opaca, sin rendiciones de cuentas ni destinos específicos. Esta vez aparece una fórmula virtuosa: la recaudación a la luz del día, con listas de donantes, auditoría de fondos, un objetivo concreto y un llamado a licitación pública para la compra del robot. En una pequeña escala surge un modelo que contrasta con la opacidad que ha atravesado, con frecuencia, la gestión de fondos extrapresupuestarios en las casas de altos estudios.

La transparencia en la gestión de los recursos propios no ha sido, durante las últimas décadas, una virtud del sistema universitario. Es conocido, por ejemplo, el ocultamiento de información en el que ha incurrido la Universidad Nacional de La Plata sobre los millones y millones de dólares que cobró de empresas públicas y para no rendir cuentas sobre lo que recauda por el software para el estacionamiento medido que les vendió a decenas de municipios del país y del exterior y que le garantiza una participación en la recaudación diaria por lo que pagan los automovilistas.

Muchas fundaciones universitarias no han funcionado como instrumentos de transparencia sujetos a contralor, sino como pantallas para gestionar recursos a través de circuitos paralelos. Sobre el propio Hospital de Clínicas recayeron, en 2015, denuncias sobre presuntos desvíos en la administración de fondos públicos por parte de la Procelac.

Un robot realiza cirugías mínimamente invasivas Archivo

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Habrá que seguir de cerca la experiencia del robot, porque tal vez abra la puerta para discutir formatos de financiamiento que combinen transparencia, equidad e innovación. La universidad pública se ha aferrado al dogma de la gratuidad, sin permitirse un debate sobre la justicia de ese modelo en un país donde los sectores más vulnerables no llegan a la educación superior, y donde el 40 por ciento de los jóvenes de hogares pobres no terminan la escuela secundaria, según el observatorio de Argentinos por la Educación. ¿No debería existir, al menos, la opción de aportes voluntarios para financiar programas de becas o aliviar el presupuesto nacional en beneficio de la educación primaria y secundaria? Hasta ahora, ese debate estaba vedado. Pero la experiencia del robot abre por lo menos una hendija para empezar a discutirlo.

No se trata, por supuesto, de eximir al Estado de su obligación esencial con el sostenimiento económico de la universidad pública, pero sí de buscar modelos flexibles y creativos para una suerte de financiamiento mixto, como el que existe en casi todos los sistemas universitarios del mundo. En Uruguay, por ejemplo, los graduados financian parte del sistema mediante un aporte destinado a becas; en universidades de España, el estudiante paga entre un 25 y un 30 por ciento del costo de sus estudios y el porcentaje sube si no aprueba las materias. No se paga más por estudiar, sino por recursar. Las cooperadoras prácticamente no existen en las facultades argentinas, aunque podrían gestionar desde cuestiones edilicias hasta incorporación de tecnología.

¿Empieza a oxigenarse el debate universitario? Vale la pena reparar en otra noticia que también se ha producido en la UBA. El año que viene empezará a dictarse una nueva carrera, la Licenciatura en Sistemas Complejos, que está enfocada en inteligencia artificial. La desarrollan en conjunto las facultades de Ciencias Económicas e Ingeniería. Pero lo más novedoso, además del contenido y el perfil curricular, está en el hecho de que habrá un cupo para el ingreso. El cambio ha pasado por debajo del radar, pero que una carrera de grado en la universidad pública argentina incorpore el concepto de selección de ingresantes es otro dato llamativo. El cupo era una mala palabra, igual que el financiamiento privado.

La universidad más importante del país ya no vive como un hecho vergonzante tender puentes de financiamiento con el sector privado

Por eso vale de nuevo la pregunta con buena dosis de esperanza: ¿se está abriendo la universidad a nuevas ideas, a una discusión sobre sí misma y a un replanteo de dogmas ideológicos que parecían intocables? Tal vez sea prematuro decir que sí, pero aparecen experimentos alentadores. ¿Son casos aislados? Es probable, pero empiezan a ser visibles en la universidad más importante del país, que ya no vive como un hecho vergonzante tender puentes de financiamiento con el sector privado ni discutir las condiciones de ingreso a las carreras de grado.

El debate universitario ha estado muy condicionado por dogmas y prejuicios. En los últimos años, la retórica agresiva del gobierno nacional y el incumplimiento de la ley de financiamiento pusieron al sistema a la defensiva, permitiéndole incluso el atajo de la victimización. Ahora parece asomar, sin embargo, la oportunidad de una discusión más constructiva.

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La gala de la semana pasada adquiere, en ese paisaje, una significación especial, no solo por la cuestión del financiamiento, sino también porque ofrece una imagen que contrasta con otro vicio muy enquistado en el sistema universitario: el del sectarismo. Hubo gestos de amplitud, tanto en la convocatoria como en la puesta en escena. Si se miraba el cuadro con atención, aparecía una universidad dispuesta a dialogar con el empresariado, con el deporte y con el arte más allá de los clichés y de las uniformidades ideológicas. Es otra novedad en un sistema que ha sido refractario a la pluralidad de voces y que ha tendido, en las últimas décadas, a expulsar la disidencia en su propio seno.

Sería injusto, por supuesto, no reconocer la heterogeneidad y los contrastes entre distintas universidades, e incluso dentro de cada casa de estudios. Hay unidades académicas en las que se enarbola la bandera del sectarismo ideológico. Basta mirar, por ejemplo, los edificios de la Facultad de Periodismo de La Plata, bautizados como si fueran unidades básicas: el principal se llama “Néstor Kirchner”; el anexo, “Diego Maradona”, y ahora acaba de inaugurarse el “buffet Indio Solari”. Hay facultades que hablan otro lenguaje y que, en lugar del “Segundo Congreso Internacional sobre Diego Armando Maradona” –que se hizo entre el 29 y el 31 de octubre en esa sede académica– están discutiendo nuevos modelos con IA, reformas curriculares y puentes con el sector productivo.

El robot que comprará la UBA permite aumentar la precisión quirúrgica y reducir riesgos en operaciones de alta complejidad, además de contribuir a la formación de futuros profesionales. Sin proponérselo, tal vez ayude también a revisar prejuicios y habilitar debates más edificantes sobre el sistema universitario. En ese caso, quizá merezca un monumento. Sin deshumanizar las actividades docentes, científicas y académicas, un robot podría ser el símbolo de la reforma universitaria que reclama el siglo XXI.