Una oportunidad para el crecimiento como no se veía en décadas

Hoy el sector privado argentino tiene la mejor oportunidad de crecimiento y desarrollo en décadas. Por el stock de capital humano que todavía tenemos (que lo vemos reflejado en los unicornios, la cantidad de start-ups que se generan, la reducción de costos conseguida en Vaca Muerta, las exportaciones de la economía del conocimiento), los recursos naturales que el mundo demanda (alimentos, energía y minería) y el capital financiero que tenemos los argentinos.

Y ese capital financiero está compuesto por los activos financieros por un lado y los préstamos potenciales que podríamos tomar (pasivo financiero). Veamos cifras que muestran el potencial del capital financiero.

Activos financieros en dólares: una estimación razonable de la tenencia incluyendo billetes es en el entorno de los US$ 400.000 millones equivalente a 2/3 de nuestro PBI Como referencia, en los próximos cuatro años los vencimientos de capital de la deuda pública en dólares con privados sólo suman US$ 25.000 millones. Unos números sobre la pérdida de poder adquisitivo e intereses no cobrados sobre la tenencia de dólares billetes.

Hace algunos años el BCRA estimó en US$ 200.000 millones la tenencia de dólares billetes. La inflación en Estados Unidos desde el 2018 fue el 25% quiere decir que la pérdida de poder adquisitivo fue de U$S 50.000 millones equivalentes a 500.000 casas/ departamentos de US$ 100.000 o 2.500.000 de coches de U$S 20.000 (el año pasado se vendieron 400.000 coches).

Mirando hacia delante con tasas de interés-rendimientos para riesgo argentino entre el 6% y el 10% anual invertir los dólares billetes tendría un rendimiento anual entre U$S 10.000 y 15.000 millones (asumiendo que después del blanqueo quedan U$S 150.000 millones sin declarar). Como el impuesto a pagar a partir del 8/2/2025 (si se decidiera blanquear) es del 15% equivale a solo dos años de la renta futura a percibir.

Ahorro en moneda local: equivalente a US$ 130.000 millones (22 % del PBI sumando bonos públicos y plazos fijos). Pasivo Financiero (capacidad de endeudamiento del sector privado): hoy el total de préstamos del sector privado en el sistema financiero representa menos del 10% del PBI cuando el promedio de América Latina está en torno al 60 % del PBI. Podríamos tomar US$ 300.000 millones adicionales de préstamos (considerando un PBI de US$ 600.000 millones).

Un ejemplo del potencial: Chile tiene préstamos hipotecarios por el 29% del PBI (Argentina: 0,3 %); para igualar Chile deberíamos dar 1.700.000 de nuevos créditos hipotecarios por US$ 100.000. Sumando los activos financieros en dólares (US$ 400.000 millones) más los US$ 300.000 millones de pasivos financieros (pesos + dólares) llegamos a un capital financiero de US$700.000 millones. Es un importe muy grande (equivale a 14 prestamos del FMI) que permitiría financiar todo tipo de inversiones, consumo y también obras de infraestructura con financiación de argentinos.

Infraestructura: deberíamos tener como país un ranking de prioridades (tal vez las universidades podrían colaborar en la construcción de ese ranking). Endeudamiento específico para cada obra y en pesos.

Algunos comentarios sobre la macroeconomía

El rápido crecimiento y desarrollo del sector privado (tanto individuos como empresas) necesita de una macroeconomía ordenada y un Estado eficiente que permita reducir al máximo el gasto público. El equipo económico, con el liderazgo del presidente Milei, ha hecho un trabajo espectacular en la reducción del gasto público y en lograr, rápidamente, el equilibrio fiscal. Hoy no dudamos que tendremos equilibrio fiscal durante toda su administración. Algo que no pasó nunca en las últimas décadas. ¡Volvemos a tener moneda!

También estamos yendo a un régimen de dólar libre con libertad (competencia) de monedas y sacándole el peso del Estado a los individuos y empresas con la desregulación que está implementando Federico Sturzenegger. Siguiendo con la macroeconomía, necesitamos una fuerte reducción de los impuestos La ONG Lógica está haciendo un gran trabajo en trasparentar (apoyado en la Ley de Bases) lo que pagamos los argentinos en impuestos. Apoyando el trabajo que está haciendo esta ONG los empresarios podemos contribuir a que el consumidor sepa los impuestos que paga Los cambios estructurales son aquellos que la sociedad avala y solamente tendremos un cambio profundo y permanente en la reducción del gasto público nacional, provincial y municipal cuando la sociedad reclame la reducción de impuestos. Y el ranking de reducción de impuestos creo que debería priorizar aquellos que generen empleo.

Retenciones al campo: como país (Nación, provincias y municipios) deberíamos encontrar reducciones del gasto público por el equivalente de US$ 8.000 millones (representan solo el 3% del gasto público total) que nos permitan eliminarlas totalmente y en forma permanente. La Fundación FADA ha elaborado un análisis sobre qué pasaría si se eliminaran las retenciones: con relación a la creación de empleo ¡se generarían 50.000 empleos anuales durante diez años! También contribuiría a generar empleo reducir las cargas patronales (por cada $100 el empleado recibe aproximadamente $75 y la empresa paga $150).

Volver a la propuesta hecha por la administración Macri aprobada por el Congreso en el 2017 de ir reduciendo las cargas patronales en los sueldos más bajos. Y para no afectar el equilibrio fiscal que esta reducción se vaya haciendo con el incremento de fondos dado por el crecimiento del empleo.

Una pregunta recurrente a la hora de invertir es si volverá el populismo en el 2027. El crecimiento del salario real y del empleo nuevo es la clave para que la sociedad siga apoyando este modelo económico. La reducción de impuestos creo que tiene que tener el foco en el empleo.

En mi vida profesional una pregunta que me molestaba que me hicieran era: “¿Qué piensan los de afuera?”. Bienvenida la inversión extranjera pero lo relevante es que, nosotros los argentinos, seamos los primeros en invertir. Hoy se dan tres condiciones que no se dieron en el pasado: una mayoría de la sociedad apoyando la realidad económica, un Gobierno haciendo un gran trabajo para sacarle el peso del Estado a los individuos y empresas y un sector privado con una gran capacidad de crecimiento y desarrollo.

Es ahora donde los argentinos tenemos la oportunidad (y la responsabilidad) de contribuir muy rápidamente a empezar una nueva era de desarrollo y dejar décadas de decadencia. Hoy más que nunca depende de nosotros.

Enrique Cristofani Por