Un legado en el corazón de los argentinos

Fueron apenas setenta horas, pero alcanzaron para marcar una huella profunda en el corazón de la Argentina.

La visita del Papa no puede medirse en términos cuantitativos, aunque abundan cifras impactantes sobre las movilizaciones populares en Palermo, Córdoba y Luján. Lo que provocó, sin embargo, es algo más intangible: una atmósfera de serenidad en un país atravesado por la crispación; un tono reflexivo, en medio de un debate público contaminado por el griterío; una gestualidad austera en un contexto en el que suelen dominar la frivolidad y la estridencia.

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Bastaba escuchar los testimonios de fieles que estuvieron en el Monumento de los Españoles, en la misa de Córdoba o en las calles de Luján para comprobar que una inmensa porción de la sociedad argentina se identifica con algo que excede la fe religiosa. Adhiere a una idea de comunidad, de respeto por el otro, de sosiego y cordialidad en la convivencia. Tal vez uno de los mayores legados de la visita papal pase por haber sacado ese espíritu a las calles y haber promovido ese clima de encuentro, de celebración y de concordia. No se trata, por supuesto, de algo que vaya a cambiar mágicamente a una sociedad lastimada por la polarización. Pero nos recuerda que, debajo de la agitación cotidiana, late una cultura sana, pacífica y civilizada que representa a mayorías que suelen permanecer en silencio.

Los discursos del Papa serán interpretados bajo distintos prismas y ofrecerán, seguramente, lecturas tan válidas como divergentes. Pero dejan, por encima de todo, una estela de moderación y de mesura que probablemente contribuya a modular otro registro en la conversación pública. León XIV nos ha hablado con franqueza y claridad, pero también con cautela y con actitud comprensiva. Ha ejercido, además, el hábito cada vez más infrecuente de escuchar.

El Papa ante la Basílica de Luján Soledad Aznarez

Desde un liderazgo humilde y sobrio, ha transmitido una idea simple, pero esencial: el diálogo nos enriquece, nos humaniza, nos mejora.

¿Habrá una dirigencia capaz de interpretar ese mensaje y de revisarse a sí misma? Es uno de los interrogantes que deja la visita. Las reyertas políticas parecerían haber quedado fuera de lugar, como si desentonaran y marcharan a contrapelo del estado de ánimo colectivo. ¿Será apenas un fenómeno fugaz o marcará un punto de quiebre? Demasiado pronto para saberlo. Pero algo está fuera de duda: hoy se respira un aire más propicio para proponer treguas y consensos que antes de la visita del Papa. Lo que parecía imposible ahora es imaginable.

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León XIV mostró un estilo singular, con el carisma que irradian la sobriedad, la palabra justa y la idea precisa. No cayó en elipsis ni ambigüedades. Fue claro, directo y terrenal en sus discursos, pero evitó la aspereza, la crítica personalizada y la rigidez doctrinaria. Tampoco frecuentó las dicotomías y propuso una mirada que abarca distintas corrientes ideológicas. Fue “al grano”, sin eludir la sutileza y la profundidad en textos sofisticados y de gran vuelo intelectual. Mostró una clara conciencia de que le hablaba a una sociedad compleja y diversa, afectada por desigualdades, tensiones y desencuentros. Logró, así, transmitir un mensaje anclado en valores perdurables: habló de compasión, de piedad, de tender una mano solidaria y de respetar al otro. Habló de la familia, de la amistad, del trabajo. Hizo referencias concretas a problemas contemporáneos, desde el bullying y las adicciones hasta la tentación del dinero fácil y las redes de crimen organizado.

Vigilia con jóvenes de el Papa León XIV en el Monumento a los Españoles en Palermo. Caba Aníbal Greco - La Nación

Lo más auspicioso, en todo caso, es que esas palabras del Papa encontraron un oído atento y receptivo. La imagen de multitudes conmovidas confirmó que existe, en buena parte de la sociedad, una demanda de liderazgo inspirador, que no aliente rencores ni resentimientos, sino que ofrezca las viejas y nobles herramientas del humanismo.

En estos cuatro días hubo dos protagonistas estelares: uno fue el Papa, claro, pero otro fue la gente. La visita no solo movilizó a millones de fieles practicantes, sino también a otros tantos que ejercen una fe más inorgánica, menos apegada a la liturgia, pero que se han sensibilizado ante una figura que predica un mensaje de esperanza. Muchos han sentido, además, que el Papa venía a rescatarlos del olvido y hasta de la estigmatización. Como pastor, pero también como líder global, León XIV habló con políticos de distintas vertientes, con empresarios, con obispos, con sindicalistas, intelectuales, artistas y académicos. Pero también lo hizo con jóvenes de rincones lejanos del país, con personas con discapacidad que viven en el Cottolengo Don Orione, con presos en proceso de rehabilitación, con cartoneros, con miembros de pueblos originarios y con pacientes que enfrentan problemas de adicción. Mostró, en definitiva, que el diálogo se ejerce sin exclusiones, pero también sin prejuicios ni dogmatismos. Lo hizo con empatía, pero sin ceder a la demagogia ni a la romantización.

Una vez que bajen la efervescencia y la emoción, valdrá la pena volver a ver la película completa de estos cuatro días históricos: veremos una lección de diálogo y de convivencia, pero veremos también a multitudes alegres y pacíficas, en un país donde se ha intentado incentivar la rabia y el enojo. Veremos, en acción, el valor irremplazable de la cercanía y la vivencia personal, en un mundo donde todo parece encapsularse en la virtualidad. Comprobaremos, además, la potencia extraordinaria que pueden adquirir las palabras conciliadoras, en un contexto en el que abundan las ofensas y la retórica destemplada. En esa película veremos a un líder de dimensión internacional, pero también a un hombre de carne y hueso, capaz de ofrecer un ejemplo de fortaleza y estoicismo cuando todavía se recupera de una delicada enfermedad.

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La película nos ayudará, probablemente, a reconciliarnos con nosotros mismos. También nos mostrará, en el costado de la escena, a miles y miles de voluntarios que ayudaron en las movilizaciones, a gente de todo el país que hizo enormes sacrificios por estar ahí y a comunidades enteras que se organizaron para compartir esta experiencia histórica. Veremos, en definitiva, una película que, además de emocionarnos, nos marca un camino.

La visita de León XIV acaba de terminar. Su legado recién empieza.