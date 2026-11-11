Vaca Muerta y el enorme beneficio que significa para el país

Lo primero que hay que entender es que la explotación de Vaca Muerta generará beneficios a los argentinos en forma gratuita, sin restricciones y sin riesgos en el tiempo. Pero no es un regalo del cielo, sino el fruto de la gestión e inversión genuina de las empresas privadas que operan sus concesiones en VM en un clima de negocios adecuado que facilita el Estado y que debería garantizar por décadas.

La perdurabilidad de ese clima, basado en reglas de juego que están transformando al histórico negocio petrolero cerrado y doméstico en otro abierto y de exportación, es el principal factor de incertidumbre debido al penduleo crónico de las políticas públicas argentinas con una amplitud tal que sus extremos se tornan antagónicos.

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La industria ya alcanzó la madurez necesaria para encarar eficientemente una explotación masiva de VM. El Gobierno está generando incentivos como el RIGI para no postergar inversiones en un contexto en el que aún subsisten restricciones como el cepo, los aranceles, un funcionamiento politizado de la Justicia y la carga impositiva. Pero es necesario saber que los beneficios que introduce hoy el RIGI a las nuevas grandes inversiones se generalizarán en breve cuando comiencen a dar sus frutos las grandes reformas económicas y regulatorias que viene encarando el Gobierno.

En otras palabras, el RIGI es un sistema transitorio que anticipa, para algunas inversiones que hoy no existen, las condiciones con que funcionará la economía del país si se logra continuar con la actual política económica, incluso con matices, y que además ayudará a que la amplitud del péndulo político institucional logre valores razonales, como los de nuestros vecinos regionales.

Habiendo presentado el necesario marco conceptual, paso a analizar, sobre la base de datos concretos, los beneficios de esa nueva actividad petrolera-industrial en Vaca Muerta. El análisis pondrá de manifiesto la insensatez de conceptos tales como, “las empresas”, en este caso las petroleras, “se llevan nuestras riquezas y no dejan nada”, o el remanido “menoscabo de la soberanía”.

Para comenzar es necesario saber que, si se quisiera abastecer solo la demanda interna de petróleo y gas, tendríamos VM para 150 años. Pero como dentro de 40 o 50 años –nuevos plazos considerados factibles para la transición energética– la combustión de hidrocarburos será mínima al ser reemplazada por energías limpias como las renovables, la nuclear y el hidrógeno, habría que acelerar o aumentar la velocidad de desarrollo en VM para aprovechar esa ventana de oportunidad y transformar la mayor cantidad posible del recurso en riqueza para el país.

Según cálculos actualizados, los recursos técnicamente recuperables de VM son 30.000 millones de barriles de petróleo y 308 TCF de gas. Esto significa que, si quisiéramos poner en valor todo el potencial de VM durante la transición energética, deberíamos exportar casi tres veces la producción destinada a la demanda interna. Es decir, producir anualmente durante los próximos 40 años aproximadamente 550 millones de barriles de petróleo y 5,7 TCF o 160.000 millones de M3 de gas, en su mayoría para exportación.

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Los trabajos frente a Punta Colorada, donde se cargarán los buques que exportarán el petróleo de Vaca Muerta

Hay que comprender entonces que nuestro país esta transitando una inédita etapa de abundancia de un recurso energético que en un futuro no muy lejano perderá valor. En consecuencia, el desafío que debe afrontar el sector Oil & Gas argentino para monetizar la mayor cantidad posible de los recursos de VM en un plazo acotado, consiste en convertirse, en mutar de histórico abastecedor de una exigua demanda local a un exportador neto del mercado global, donde los conflictos geopolíticos están abriendo una oportunidad inédita a players no tradicionales del mercado, como la Argentina.

Veamos cuáles serían los beneficios y beneficiarios si se explotaran a full los recursos petroleros de VM. Consideraremos para este ejercicio práctico que no se incrementará la magnitud de los recursos técnicamente explotables en VM y que se los monetizará a los siguientes valores de mercado: USD70 el barril de petróleo y USD3 el millón de BTU. MBTU es la unidad de medida más aceptada para las transacciones comerciales del gas natural. Bajo esos supuestos se podrían obtener de VM USD3 B o billones de los nuestros, es decir, tres millones de millones. Unas 4,4 veces el PBI nacional actual.

Asumiremos también que la renta petrolera es el 50% de los USD3 B generados por la venta de petróleo y gas y que el Government Take o parte de esa renta que se apropia el Estado es 40% que se repartirá así: 13% a Neuquén, 17% al Estado nacional y 10% al resto de las provincias vía coparticipación. Bajo estos supuestos, le correspondería a la provincia de Neuquén USD195.000 millones, a la Nación USD255.000 M y a las provincias USD150.000 M.

Para dar una idea de magnitud, digamos que lo que recaudaría Neuquén solo por renta petrolera equivale a 40 veces al presupuesto anual provincial actual. Y digo solo porque hay otros beneficios que agregar por actividades directas e indirectas derivadas del Capex o inversión de capital que permite llevar a la superficie el petróleo y gas atrapado en una roca a 3000 metros de profundidad, acondicionarlo y transportarlo para su despacho final, y del OPEX, que son los gastos e inversiones en actividades y servicios de operación. Por estos dos conceptos y asumiendo una participación local del 50%, quedarían en el país unos USD0,9 B adicionales a la renta del Government Take, de los cuales la provincia puede llegar a capitalizar más de la mitad.

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Por último, es interesante ver cómo derrama la actividad de VM en rubros donde la provincia de Neuquén es la principal beneficiaria porque la economía local se dinamiza más allá de la extracción hidrocarburífera directa. El flujo continuo de capital e inversiones genera una amplia red de actividades indirectas e inducidas con su correspondiente demanda de mano de obra. Hoy la mano de obra vinculada con VM es de 70.000 directa y 170.000 indirecta y dentro de 4 años crecerá más del 20%.

Ese importante crecimiento poblacional está provocando desarrollos inmobiliarios masivos, hotelería, alquileres temporarios, urbanizaciones completas y una expansión de redes de agua potable, cloacas, tendidos eléctricos, repavimentación y construcción de rutas claves y de servicios comunitarios.

A su vez, las elevadas remuneraciones promedio del sector petrolero incrementan la capacidad de gasto de los hogares, motorizando sectores de consumo masivo como expansión de cadenas alimentarias, catering masivo, hoteles de paso, oferta gastronómica en zonas urbanas, hipermercados, venta de automóviles y utilitarios, repuestos automotores. Proliferan también asesorías contables, financieras y legales especializadas en regulación energética y corporativa, agencias de contratación de personal y aseguradoras y los necesarios centros de formación técnica con tecnicaturas y carreras universitarias adaptadas (ingeniería en petróleo, química, geología, mantenimiento industrial, seguridad e higiene).

Como hemos visto, VM podría dejarle a la provincia de Neuquén un total de USD645.000 M, más el derrame indirecto con alto impacto social en el comercio y los servicios locales. Mientras que a la Nación, USD705.000 M y la gran cantidad de divisas que aporta la exportación masiva de bienes con elevado valor agregado en toda su cadena productiva.

En resumen, cabe esperar que la explotación de VM le aporte a nuestro país unos USD1,5 B. De esa cifra cerca de la mitad la administrará el Estado, provincial y nacional, y el resto el mercado. Será importante entonces que el Estado canalice hacia la inversión la renta que capte y no al gasto corriente y a la política como ocurrió en el pasado.

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