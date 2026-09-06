Ventajas y riesgos de la malvinización de Milei

Con la cadena nacional en la que Javier Milei anunció que sancionará a empresas que operen en la exploración y extracción de petróleo en las islas Malvinas sin autorización argentina, el Gobierno recuperó capacidad para instalar una agenda propia en la opinión pública después de meses en los que estuvo a la defensiva, haciendo frente a cuestionamientos a la política económica. Sin embargo, la conversación digital se centró en la percepción sobre un uso oportunista de una causa nacional y acerca de contradicciones con anteriores declaraciones del actual presidente de la Nación sobre el mismo tema.

Distintos analistas de opinión pública coinciden en que Milei solo podrá capitalizar electoralmente el sentimiento pro Malvinas si la sociedad percibe avances concretos y no simplemente declaraciones o decretos de necesidad y urgencia. Los anuncios presidenciales, que abarcan también la construcción de una base naval en Tierra del Fuego y la intención de profundizar una alianza estratégica con Estados Unidos con eje en el Atlántico Sur, son apenas el inicio de una etapa. El desafío es que todos estos instrumentos sirvan, en algún momento, para persuadir al Reino Unido de abrir negociaciones sobre la soberanía del archipiélago austral.

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Javier Milei y Sergio Massa protagonizaron un cruce por la cuestión Malvinas en el debate previo al balotaje presidencial de 2023 Archivo

Por lo pronto, la cuestión Malvinas no es ni ha sido en décadas un tema de relevancia electoral. Basta recordar que fue objeto de un ácido cruce entre Milei y Sergio Massa durante el debate previo al balotaje presidencial de noviembre de 2023. En aquella oportunidad, Massa le reprochó al entonces candidato libertario su admiración por Margaret Thatcher y haber sugerido que los habitantes de las islas (los llamados “kelpers”) debían tener derecho a la autodeterminación. Milei le respondió que “en la historia de la humanidad ha habido grandes líderes” y que “la señora Thatcher lo fue”, al igual que Ronald Reagan, Winston Churchill o Charles De Gaulle. Sugirió también que la actitud de Massa equivaldría a despreciar al futbolista francés Kylian Mbappé por los goles que le hizo a la selección argentina. Las respuestas de Milei no parecieron en aquel momento las más convincentes. Sin embargo, pocos días más tarde ganó las elecciones. Sus posiciones sobre la disputa con los británicos no movieron el amperímetro electoral.

Pero lo cierto es que, hasta antes de su reciente mensaje al país por la cadena nacional, Milei se hallaba en una posición incómoda frente a la opinión pública en relación con la cuestión Malvinas. El 2 de abril de 2025 había expresado que “el voto más importante de todos es el que se hace con los pies y anhelamos que los malvinenses decidan algún día votarnos con los pies a nosotros”. Y en oportunidad del episodio posterior al partido entre argentinos e ingleses en el último Mundial de Fútbol, el Presidente había manifestado sus reservas frente a la actitud de jugadores argentinos de exhibir una bandera con la leyenda “Las Malvinas son argentinas” en el estadio de Atlanta. Afirmó que fue una reacción “totalmente natural y esperable” por la enorme emoción del momento, aunque advirtió que el episodio no debía inducir a “malas interpretaciones” y que el deporte no se debe mezclar con cuestiones de alta política. Una declaración más que razonable, pero que algunos intentaron usar en su contra.

Los defensores de Milei aclaran que no hay oportunismo, sino sentido de la oportunidad -que no es lo mismo- ante lo que interpretan como un cambio en la geopolítica y en la importancia que el gobierno estadounidense le concede a la Argentina

Su giro nacionalista y, específicamente, su reconocimiento público de que “los isleños, al ser una población implantada en un territorio usurpado, no tienen un derecho legítimo a la autodeterminación y cualquier argumento basado en referendos realizados en las islas es inválido” reubicaron a Milei en la escena pública. Fue una suerte de reconciliación con una causa nacional de la que parecía distante.

No faltan quienes creen que todo forma parte de una jugada pergeñada por el asesor presidencial Santiago Caputo, a partir del malestar público de Donald Trump con el gobierno británico, a cargo del laborista Andy Burnham, dirigida a varios objetivos. En primer lugar, producir una operación simbólica para mover a Milei al terreno opuesto a aquel donde parecía estar parado. En segundo término, desacomodar al adversario kirchnerista, colocando al Presidente al frente del reclamo de soberanía sobre las Malvinas. Y, finalmente, despejar la agenda pública de temas más corrosivos para la gestión gubernamental. Al menos por unos días, hasta que la semana próxima el Gobierno pueda anunciar una nueva desaceleración de la inflación en agosto, que la Fundación Libertad y Progreso ha estimado en 1,4% y otras fuentes en unas pocas décimas más.

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El argentino Giovani Lo Celso sostiene la recordada pancarta tras la victoria ante Inglaterra en el Mundial 2026 Rebecca Blackwell - AP

El éxito de esta jugada en términos políticos aún está por verse. Pero, por lo pronto, provocó la esperada confusión en el peronismo, que se vio ante el dilema de aplaudir el endurecimiento de Milei que reclamaba o bien objetarlo y contradecirse.

Claro que la malvinización de la agenda no está exenta de riesgos para Milei. El primero es que parte de la sociedad pueda advertir un gesto oportunista o un cambio por conveniencia del Presidente. Los defensores de Milei aclaran que no hay oportunismo, sino sentido de la oportunidad -que no es lo mismo- ante lo que interpretan como un cambio en la geopolítica y en la importancia que el gobierno estadounidense le concede a la Argentina.