Las sociedades, al igual que las organizaciones, atraviesan momentos en los que los problemas ya no pueden resolverse únicamente con decisiones técnicas ni con mayor concentración de poder. Se trata de desafíos más profundos, que involucran valores, creencias, identidades y vínculos. En esos contextos, el liderazgo se mide menos por la rapidez de las decisiones que por la capacidad de sostener procesos de aprendizaje colectivo.

La afirmación de Benedicto XVI –“no hay amor sin verdad, ni verdad sin amor”– ofrece una clave particularmente fecunda para pensar este tipo de desafíos. Más allá de su origen teológico, expresa una verdad antropológica esencial: la verdad necesita un vínculo que la haga habitable, y el cuidado de las personas requiere no negar la realidad.

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En la vida institucional suelen aparecer dos desviaciones. Por un lado, la evitación del conflicto en nombre de la armonía: se cuidan las formas, pero se postergan indefinidamente los problemas de fondo. Por otro, la imposición de la verdad sin mediación relacional: se privilegia la claridad, pero al costo de erosionar la confianza y la cooperación. Ambas dinámicas terminan produciendo el mismo efecto: bloquean la capacidad de aprendizaje y de transformación.

Las reformas estructurales que la sociedad argentina viene reclamando y respaldando democráticamente no son meros problemas técnicos. Involucran cambios de hábitos, revisión de privilegios, redefinición de responsabilidades y aceptación de pérdidas reales por parte de distintos sectores. Son, en términos de liderazgo, desafíos adaptativos. Abordarlos exclusivamente desde la urgencia, la imposición o la confrontación suele derivar en estancamiento legislativo, judicialización de la política y frustración social. Pero diluirlos en consensos retóricos tampoco genera transformación.

El diálogo se vuelve una herramienta central

En este punto, el diálogo se vuelve una herramienta central. No como negociación táctica ni como renuncia a las convicciones, sino como un proceso exigente mediante el cual los actores ponen en palabras sus interpretaciones, intereses y temores. En el diálogo emergen no solo ideas, sino también supuestos y límites que muchas veces permanecen implícitos. Cuando los problemas reaparecen una y otra vez, rara vez se trata de mala voluntad; con frecuencia expresan una comprensión incompleta de la realidad.

El diálogo requiere condiciones: un clima institucional capaz de sostener la tensión sin negarla, reconocer que toda reforma implica pérdidas y aceptar la incomodidad como parte del proceso. Sin estas condiciones, la resistencia no desaparece; se profundiza. Decir la verdad en el plano político implica nombrar con claridad la magnitud de los problemas estructurales. Cuidar el vínculo institucional implica crear las condiciones para que esas verdades puedan ser asumidas sin deshumanizar al adversario ni deteriorar la convivencia democrática. La pregunta de fondo no es solo qué reformas son necesarias, sino cómo se construye la legitimidad para sostenerlas en el tiempo.

En un contexto de fragmentación y desconfianza, recuperar el diálogo como práctica institucional exigente –no ingenua– puede ser una de las formas más profundas de liderazgo que la Argentina necesita hoy. No para diluir la verdad, sino para hacerla posible. No para evitar el conflicto, sino para transformarlo en aprendizaje colectivo.

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Por Raúl Medina Fernández