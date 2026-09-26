¿Y si Bullrich compite con Milei en las PASO?

Patricia Bullrich introduce en sus dichos en pos de la reelección en las elecciones presidenciales del año próximo un matiz que puede resultar sutil para un oído desprevenido, pero del que empiezan a tomar debida nota en las altas esferas del poder. Cree que es crucial que un gobierno no peronista sea reelecto, algo que nunca pasó desde 1983, tanto porque dos de ellos (los de Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa) no completaron sus mandatos, como el que sí lo hizo (Mauricio Macri), tampoco le alcanzó para ganarle a Alberto Fernández, en 2019.

Bullrich se siente ahora más a gusto repitiendo una y otra vez que “el proyecto” debe ser reelecto, cuando hasta no hace tanto ese objetivo lo personalizaba con nombre y apellido: Javier Milei.

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“Cuidar el proyecto, que es más que cualquiera de nosotros”, subrayó en junio de 2026. Y lo repitió un par de veces recientemente en la convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas y otra vez remarcó la palabra “proyecto”, sin mencionar a Milei, el domingo pasado por LN+.

A la jefa del bloque oficialista en el Senado se le viene a la cabeza la imagen de dos pilotos de una misma escudería que compiten juntos en una carrera de Fórmula 1. En ningún lugar está escrito que uno deba cederle la delantera al otro, salvo que alguno de ellos esté mejor ubicado y tenga más chances de ganarla. En ese caso debería facilitarle las cosas y cederle el paso. Hay marcas que pretenden establecer un orden de jerarquía y que hasta se comunican durante la carrera para recordarle a uno de sus pilotos que deje pasar al otro. No hay obligación de que este obedezca, pero no hacerlo supone un conflicto. “Si sentís que podés ganar, no le das pelota”, piensa la senadora cada vez que la metáfora tuerca reaparece. ¿Buscará en 2027 la “pole position” si La Libertad Avanza no puede evitar una interna?

Bullrich cuenta con un poco más de un millón de seguidores, tanto en Instagram como en TikToK, y 1.800.000, en X. Es una audiencia virtual con estimable poder de fuego para difundir su propio perfil que, cada vez más seguido, busca diferenciarse en distintos temas.

No cuenta por el momento con asesores externos, sino que la rodea el mismo séquito de personas de su confianza que la viene acompañando en los últimos años. En el seno de ese pequeño gabinete, al que se han sumado aportes más jóvenes expertos en redes sociales, se pergeñaron piezas de alto impacto y repercusión que también le sirven como guiño hacia el electorado más joven, que empieza a desencantarse de Milei, especialmente las mujeres. Mientras le habla al público más adulto desde los programas de las señales de noticias, que la invitan constantemente, amplía su base de llegada con oportunos clips que potencian la conversación sobre ella en la Web.

Analizando los tres más relevantes conocidos este año se advierte un denominador común en la búsqueda de cortinas musicales e intérpretes muy populares y un “crescendo” desafiante que escala en cada nuevo envío. Arrancó en febrero último, con la melodía del tema “Vogue”, de Madonna, para celebrar la media sanción en la cámara alta de la reforma laboral; siguió en junio pasado con “Se dice de mí”, el célebre hit de Tita Merello, en versión de La Joaqui, para marcar su disconformidad con la Casa Rosada que retiró el respaldo al pliego de la doctora María Verónica Michelli para cubrir la vacante de un juzgado federal cuando se enteró de que es la cuñada del periodista de este diario, Hugo Alconada Mon. Por último, el más atrevido, es el que se conoció hace unos días. Mientras se la ve a Bullrich en su despacho, se escucha a Lali Espósito cantar “No me importa”. Apareció tras su áspera queja pública cuando se desayunó por los diarios de recortes en el área de discapacidad en el proyecto del presupuesto 2027. “No me tomen por tonta”, advirtió.

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A pesar de que el Presidente criticó varias veces a Lali Espósito, esta vez tuvo reflejos para quitarle importancia al clip de la senadora y hasta para sorprender con que escuchó algunos temas de la artista que le gustaron.

No le conviene enfrentar a Bullrich, como lo viene haciendo con Victoria Villarruel. Sabe que es portadora de votos imprescindibles para ser reelecto.

¿Cuál es el peligro de fondo que los hermanos Milei más temen? Que si no se llegan a suspender las PASO, que es lo que el Gobierno más quiere, Patricia Bullrich se descuelgue dentro del espacio de La Libertad Avanza con su propia precandidatura presidencial en abierto desafío a la de Milei.

Al respecto, el Presidente ya tiene en claro dos cosas: 1) que la senadora cuenta con las suficientes agallas para hacerlo y 2) que dado el rechazo creciente que acumula él, Bullrich reciba una avalancha de votos que lo deje afuera de la competencia.