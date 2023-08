escuchar

Faltan 56 días para la primera vuelta electoral, es decir, 56 oportunidades para que Massa candidato termine de desentenderse de Massa ministro; para que Bullrich consiga que Rodríguez Larreta y los radicales no se desentiendan de ella; para que Milei se siga entendiendo con Fátima Florez, y para que la parva de electores que no fueron a votar en las PASO comprendan que estamos en el horno y que es necesario que todos nos hagamos cargo de lo que viene .

Lo peor que podría pasarnos es transitar estos casi dos meses vagando en un mundo errante, como el planeta del tamaño de la Tierra que vaga por el universo, según descubrieron científicos de la NASA y de la Universidad de Osaka.

El camino hacia octubre no va a ser fácil. Esta semana que pasó ya tuvimos varios anticipos: saqueos que no serían saqueos, a juzgar por los voceros de nuestra gubernamental Universidad de la Sarasa ; fake news que serían verdaderas noticias, dirigentes que no dirigen, autoridades sin autoridad, valientes que se acobardan y cobardes que la siguen pasando bomba encerrados en su planeta errático.

Con un ejemplo alcanza: mientras usted, querido lector, veía cómo el dólar rozaba los 800 pesos ; el kilo de carne y el de pan acariciaban las nubes, y su sueldo/jubilación trepanaba el piso, en la Casa de Gobierno se firmaba un convenio con Alberto Rodríguez Saá para la realización del Campeonato Mundial de Pelota Vasca por desarrollarse en San Luis. El problema no es el reconocimiento a tan noble deporte, sino las circunstancias que rodearon el acto: mientras Rodríguez Saá se está yendo de la provincia porque perdió las elecciones después de cuatro décadas de reinado junto con su hermanito Adolfo y el ministro de Turismo, Matías Lammens, no estaba ni anoticiado del acuerdo por cerrarse, a Alberto Fernández le recomendaron no asistir a la reunión porque hubiera sido un “papelón” . Agréguele a eso que nadie comunicó a Claudio Poggi, el gobernador electo de San Luis, cuánto le costará la fiesta a la provincia.

También en nuestra Narnia el kirchnerismo en el Congreso logró imponer en comisión su proyecto para mantener incólume la cueva partidaria de Aerolíneas mientras que resiste dar de baja al rotundo fracaso de la ley de alquileres .

Va a ser difícil, pero no imposible. Como dijo el filósofo Carlos Tevez en su primera charla en Independiente: “Hay que sacarse los zapatos de baile, poner los tapones altos y tirarse de cabeza”. Que los vagos solo sean los planetas.