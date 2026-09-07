Quizás es medio personal y no todos quieran responder a esta pregunta pero, ¿alguna vez le hicieron orbiting? Y ya que se abrió el tema: ¿sufrió de ghosting? Son conceptos delicados para hablar en público y más para responder ligeramente por sí o por no, más porque son inventos tan pero tan nuevos que hace falta de un diccionaring para entender de qué se está hablanding.

Sería muy fácil echarle la culpa de todo esto a la tecnología, como si el celular por sí solo obligara a los seres humanos a hablar como unos papanatings. Pero en vez de buscar culpables, es mejor usar este espacio para educar al soberano. Así que un poco de explicación para que, en la sobremesa de los domingos, usted no quede en Pampa y la viing mientras su sobrina llora porque el chonguin la dejó hablando soling.

Los conceptos más sencillos son ghosting, que sería básicamente que la persona con la que usted hablaba se hizo humo de la noche a la mañana. Quizás hubiera sido mejor ponerle huming, pero al parecer triunfó el término anglosajón. Después viene el recién nombrado orbiting, que consiste en que esa persona que desapareció sigue dando vueltas por su vida (lo sigue en redes, le ve las historias) pero no interactúa. O sea, sigue jodiending. A continuación está el término más complejo: Breadcrumbing. Sería tirar un mensaje cada tanto como para que el otro sepa que uno está vivo pero sin concretar nada.

En el siguiente capítulo de esta lección se entra en el terreno del amor (o sexo, o touch and go o como usted le diga). Acá ya hay latiguillos como Love Bombing, que vendría a ser esa persona que dice “te amo” en la primera salida. Si se escucha algo así, hay que salir rajanding lo más rápido posibling. Ahora, si se avanza en esa relación es posible que aparezca el sexting. ¿Qué es? Es la evolución de la línea hot que había en los 90s pero a través del celular. Y es un verdadero peligro, porque si entre fotito erótica que va y comentario picante que viene usted le erra de conversación de WhatsApp, entonces es posible que su abuela reciba un mensaje que no corresponde. Ahí ya se aplica el concepto de paparuling.

Obvio que en una relación pueden aparecer los problemas y ahí aflora el Gaslighting, que vendría a ser manipular al otro haciéndose el que no dijo lo que dijo o no pasó lo que pasó. Es decir, es la vieja y clásica estrategia de hacerse bien pero bien el boluding. ¿Hay más? Sí claro. Si el vínculo fracasa, ya sea por cosas de la vida o porque uno de los dos hizo ghosting, puede emerger otra situación que nadie vio venir: el Zombieing. Traducido sería esto: usted está en su casa un domingo a la tarde, tomando mate y viendo Independiente-Estudiantes de Río Cuarto cuando de repente en el celular le aparece un mensaje de esa persona que meses atrás le dejó de hablar de la nada. Bueno, en ese instante a usted le están haciendo zombieing (quizás ya se lo hicieron y usted desconocía el término). Dicho de otra forma: es el famoso “mirá quién apareció”, o “cayó piedra sin llover” o si usted guarda rencor, se puede reaccionar como “este boluding qué carajing quiere”.

¿Ya está apabullado o confundido con tanto término nuevo? ¿Está operando en usted el famoso hartasguing y tiene ganas de mandar todo a la recalcalguin del loring? Bueno, a no desbordarse, que en toda época siempre hubo palabras para nombrar aspectos que a uno le parecen extraños al principio y que después se adoptan y son parte del día a día. Hubo una primera vez que se escuchó a alguien decir “OK” o “pipí cucú” (ni hablar de los viejos que acuñaron el feten-feten o el que te garúe finito). A no hacerse el distraído que usted, sin proponérselo, ya dijo más de una vez: “Porfis”, “chauchis” y “besis”. Por eso, antes de criticar los nuevos conceptings, hay que abrir la cabecing, pensar un poquiting y dejarse llevar por las tendencings. ¿Quedó claringuin?