Zoos distintos

En una reciente visita al zoológico de Lisboa constato que hay allí tres elefantes y otros tantos rinocerontes, cuatro jirafas, un león y dos leonas, un tigre y varias cebras, entre otros animales. Días más tarde paso por el Ecoparque porteño, el exzoológico que fundó Sarmiento en 1874, y noto que de los animales grandes solo conserva un puma rescatado y un par de ejemplares de dos especies: padre e hijo jirafa y padre e hijo hipopótamo. Es que desde 2016 viene trasladando a los demás hacia “santuarios” –así les llaman– mayormente fuera del país. Y ahora se dedica a programas de protección de especies en riesgo.