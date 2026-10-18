A pesar del optimismo de Diego Santilli, el Gobierno no logra aún los votos en el Senado para eliminar las PASO

Los números no cierran, las piezas no encajan. Lo concreto es que los mensajes optimistas que parten de la Casa Rosada y que anticipan un pronto tratamiento de la reforma política chocan con el duro muro de la realidad que impera en el Senado, donde los votos para eliminar o suspender las elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) todavía siguen sin aparecer o juegan a las escondidas.

“Son más expresiones de deseos que realidades”, le dijo a LA NACION un operador político oficialista sobre las versiones que ubicaron al jefe de Gabinete, Diego Santilli, anunciando ante la mesa política del Gobierno que tenía los votos y que a más tardar a mediados de noviembre el Senado va a aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo.

En otra usina política oficialista dieron una mirada un poco más amplia de la situación. Aseguran que, por ahora, el jefe de Gabinete cerró pocos acuerdos concretos y tiene muchas promesas de parte de un puñado de gobernadores que no solo son viejos zorros de la política, sino que en muchos casos en privado manifiestan su reticencia a cumplir con su parte del trato antes de que lo haga un Gobierno que tiene fama de mal pagador.

Esa misma fuente precisa que también hay casos en los que el “pago” pedido a cambio del voto para eliminar las PASO parece casi de imposible cumplimiento, lo que abre serios interrogantes sobre la solidez de los compromisos asumidos por el jefe de Gabinete.

Patricia Bullrich y Bartolomé Abdala, en el Senado Mario Mosca / Comunicación Institucional Senado.-

Al respecto, citan el caso del cacique de una provincia norteña que pretende que la Corte Suprema de Justicia le habilite la posibilidad de ir por una nueva reelección, camino que hoy tiene vedado.

Un diputado con acceso a la Casa Rosada contó esta semana ante algunos de sus compañeros de bloque un episodio ocurrido en la última reunión de la mesa política que muestra en su real dimensión el estado de situación de la reforma electoral.

Según esta versión, cuando Santilli aseguró que ya estaban los votos, uno de los presentes le pidió que hiciera la cuenta con más detalle, que sólo contara los senadores cuyo apoyo tenía garantizados. “Cuando terminó de hacer la cuenta tenía 31”, completó la anécdota el legislador oficialista ante la sorpresa de sus interlocutores.

Los números hoy

La cifra está lejos del respaldo de la mayoría absoluta, mitad más uno del total de miembros de cada cámara legislativa, que la Constitución exige para sancionar una reforma electoral. En el caso del Senado, el número mágico que debe marcar el tablero es 37 votos afirmativos.

“Los votos van y vienen. Un día están y otro no están”, comenta con resignación un veterano dirigente que tiene acceso a la mesa de arena de Patricia Bullrich (Capital), la jefa del bloque oficialista en el Senado. “Es el dilema del huevo y la gallina; en este caso la puja es entre quién da el primer paso: los gobernadores quieren que le aseguren primero que no le van a competir en la provincia y el Gobierno pide primero el voto para eliminar las PASO; por eso no hay nada firme”, agrega.

En las cuentas que hace en Casa Rosada figuran un vasto universo de apoyos, pero en la columna de votos concretos y seguros los nombres son muchos menos.

La base de la pirámide son los 21 miembros del bloque oficialista. A ellos se suman los provinciales Julieta Corroza (Neuquén) y los santacruceños Natalia Gadano y José María Carambia. Hasta ahí, los que se pueden dar por seguros.

El resto, incluso los que el Gobierno cuenta como votos a favor de voltear las primarias, se encuentran inmersos en una densa niebla política donde nada es lo que parece ser.

El ejemplo más claro es la UCR. En el Gobierno dicen tener a siete de sus diez senadores. En esa lista figuran los nombres de los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez, de los correntinos Eduardo Vischi y Mercedes Valenzuela, y la chaqueña Silvina Schneider.

Sin embargo, también aparecen anotados los santafecinos Carolina Losada y Eduardo Galaretto, que mantienen buenas relaciones, pero no responden de manera automática al gobernador Maximiliano Pullaro. Más aún, la experiodista dijo de manera pública que rechaza eliminar las PASO, ya que sin ese instrumento no hubiese llegado al Senado.

En sus cuentas, Santilli incluye a Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, que responden al gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua. Sin embargo, un experimentado senador kirchnerista le recordó a LA NACION que los misioneros siempre terminan jugando con el peronismo en el tablero político nacional, y hoy el PJ está parado en la oposición a derogar las primarias.

La misma sospecha se cierne sobre el apoyo de la salteña Flavia Royón. Si bien la legisladora está alineada con el gobernador Gustavo Sáenz (PJ), lo cierto es que también tiene terminal política en Sergio Massa, que hoy juega, junto con el santiagueño Gerardo Zamora, en contra del proyecto.

En la misma bruma política aparecen los votos de la jujeña Carolina Moisés, que juega con Sáenz, y del catamarqueño Guillermo Andrada, hombre de confianza del gobernador Raúl Jalil. A priori, en la Casa Rosada cuentan con sus respaldos, pero algunos oficialistas sospechan que esos apoyos están atados a la dinámica que adopte la interna del PJ.

Otro voto contado como positivo que en el Senado no se da por cerrado del todo es el de la radical Edith Terenzi (Chubut). La legisladora no está integrada al bloque UCR y juega en tándem con el gobernador Ignacio Torres (Pro), pero en algunos temas ha mostrado juego propio.

“Y no te olvides de que al Gobierno se le está complicando la economía”, remarca un senador radical, poniendo sobre la mesa otro factor que podría diluir varios de los votos que hoy la Casa Rosada cuenta como propios.

Aunque es un aliado del Gobierno y ayudó a que fracasara la ofensiva opositora en Diputados contra el DNU 70/23, el gobernador Osvaldo Jaldo (Tucumán-PJ) está en contra de eliminar las PASO. Al menos esa es la postura que trasmiten en sus charlas con colegas Sandra Mendoza y Beatriz Avila, las senadoras que responden al mandatario tucumano.

En contra del proyecto ya se pronunció Maximiliano Abad (Buenos Aires), miembro de un bloque radical que se completa con Daniel Kroneberger (La Pampa) y Flavio Fama (Catamarca). Ambos legisladores terminan sus mandatos el año próximo y no han fijado posición.

El caso del “ruso” Kroneberger es emblemático de los problemas que puede encontrar la Casa Rosada para conseguir más votos. Si bien no gobierna la provincia, el radicalismo es fuerte en La Pampa y, por lo tanto, exige que se lo tome en cuenta a la hora de planificar frentes electorales. Sin embargo, el Gobierno insiste en imponer condiciones y en sostener la candidatura a gobernador del vocero presidencial, Adrián Ravier.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, confía en lograr los apoyos para eliminar las PASO Tadeo Bourbon

El péndulo político encuentra en este momento al Pro en la columna del rechazo a eliminar las PASO. Los votos de la bancada que conduce Martín Goerling (Misiones) y que integran María Victoria Huala (La Pampa) y Andrea Cristina (Chubut) son harto necesarios para el Gobierno si quiere aprobar la reforma electoral.

Por último, y en sintonía con la escudería amarilla, aparecen senadores sin tierra como los peronistas antikirchneristas Carlos Espínola (Corrientes) y Alejandra Vigo (Córdoba). La senadora jugará la partida que decida su esposo, el exgobernador y actual diputado nacional Juan Schiaretti. El medallista olímpico, en tanto, es uno de los que quiere patear el debate de la reforma política, si es posible hasta el año próximo, para ver cómo se dibuja el mapa electoral en su provincia.