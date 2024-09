A qué hora habla Javier Milei en Mercado Libre

Escuchar

El presidente Javier Milei visita este miércoles las oficinas de Mercado Libre, la empresa del empresario Marcos Galperin, en el barrio porteño de Saavedra. Hablará allí junto al CEO y fundador de la compañía líder de comercio online. El recorrido por la planta se da poco después de la denuncia que realizó el empresario radicado en Uruguay contra los bancos dueños de la billetera Modo por cartelización.

Según pudo saber LA NACION por fuentes de Casa Rosada, la visita comenzará cerca de las 15. Se trata del primer encuentro público entre el mandatario y el empresario tras varios guiños por parte de Galperin en redes sociales hacia la gestión del Gobierno.

El CEO de Mercado Libre se encuentra en medio de un conflicto con los bancos Santander, BBVA, Galicia, Nación, Ciudad, Macro, ICBC y HSBC (propietarios de la billetera virtual lanzada en 2020). Según el gigante del e-commerce, las entidades financieras dueñas de la billetera Modo habrían realizado una “concentración prohibida” y una “cartelización” para perjudicar a las fintech. “Es como si todos los supermercados se pusieran de acuerdo para tener una única marca de supermercados para comercializar productos y fijaran sus promociones en conjunto para no competir entre sí”, indicó Mercado Libre.

Además, desde la empresa advirtieron que las entidades financieras ofrecen descuentos y promociones a través de sus medios de pago, siempre que las operaciones se realicen con Modo. “Si uno tiene una tarjeta de un banco, pero no paga con Modo, no puede acceder a ese descuento. Es como si todos los supermercados se pusieran de acuerdo para tener una única marca de supermercados para comercializar productos y fijaran sus promociones en conjunto para no competir entre sí”, indicaron en la denuncia.

Otro de los factores contra los que apuntó la empresa es que los bancos asociados en Modo habilitan funcionalidades de open banking a sus usuarios, como información de saldos y movimientos de cuentas bancarias, pero no permiten esas herramientas a los de otras billeteras digitales.

Galperin calificó de “práctica anticompetitiva” el accionar de las firmas dueñas de Modo y advirtió que los bancos incumplen normas vigentes del BCRA al “poner topes bajos y arbitrarios” a las transferencias desde cuentas bancarias (CBU) hacia las de las firmas fintech (CVU), en un intento por limitar la salida de fondos desde el sistema financiero tradicional (cajas de ahorro) hacia cuentas digitales.

En el sector bancario reconocen que ya tomaron contacto con la denuncia, aunque rechazaron los cuestionamientos planteados. “Para que haya cartelización debe haber posición dominante y no es el caso. Está claro que el interés de Mercado Libre no es por los consumidores, sino en ser el único y que el mercado no sea libre”, dijeron en off the record desde una de las grandes entidades financieras del país a LA NACION.

