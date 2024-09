Lousteau acusó a algunos radicales de “darse vuelta” en la votación por la suba de las jubilaciones

Escuchar

El senador nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) Martín Lousteau transmitió un duro mensaje a un grupo de legisladores de su partido, a los que acusa de “darse vuelta” por el proyecto de la suba a las jubilaciones, iniciativa planteada por el radicalismo, aprobada por ambas Cámaras y que el presidente Javier Milei vetó por “atentar” contra el equilibrio fiscal. “Me da vergüenza”, sentenció.

“Yo lo lamento mucho porque este es un proyecto que conversaron y defendieron los radicales en Diputados y ahora que veo que algunos, no se si solapadamente o abiertamente, cambian de posición”, sostuvo Lousteau este miércoles en diálogo con Radio Continental. En ese sentido, fue tajante: “Me da vergüenza porque si alguien impulsa un proyecto, hace los números, defiende los números y después se da vuelta, ¿a quién está defendiendo? Para mí se defiende a sí mismo. Ni antes ni ahora defienden a quienes dicen defender. Se defienden a sí mismos, a ver cómo se acomodan en una lista y eso es lo peor de la casta política”.

Tras ello, pidió que la UCR tenga “la misma consistencia que tuvo cuando votó” el proyecto en primera instancia y dijo que la iniciativa no atenta contra el equilibrio fiscal, tal como afirmó el Presidente. “Están los números en la Oficina del Presupuesto del Congreso (OPC) para que quede claro, que se dedica a decir cuánto cuesta una ley. Lo que dice la ley es que el costo de subir a los jubilados lo que perdieron desde diciembre es igual a la baja del impuesto de bienes personales a los ricos”, insistió el senador por la ciudad de Buenos Aires.

En tanto, aseguró que la movilidad jubilatoria vetada por el Ejecutivo “le da una recomposición muy modesta a los jubilados, equivalente a tres kilos de carne picada por mes”. Y sumó: “Es una recomposición que hasta nos debería dar vergüenza. Los jubilados perdieron desde 2017 la mitad de su poder adquisitivo. La mitad vive bajo la línea de pobreza. Y contrariamente a lo que dice el Presidente, sobre que han tenido un aumento fenomenal de su estándar de vida, casi todas las cosas que consumen los jubilados subieron más que la inflación: remedios, alquileres, expensas. Esa recomposición que Milei elige no dar porque tiene un costo fiscal alto: elige ser férreo y ajustar a los jubilados y elige dar 100 mil millones a la SIDE, comprar aviones, eximir de Bienes Personales a los más ricos y no cobrarle al que blanquea. El que estuvo evadiendo impuestos puede blanquear a cero y a los jubilados ajusta. No hay un tema de cómo se financian las cosas, hay un tema de prioridades”.

Martín Lousteau. Santiago Filipuzzi

Sobre si espera que se obtengan los dos tercios necesarios en la Cámara alta para rechazar el veto, el senador adelantó: “Somos 14 radicales, creo que estamos todos a favor de ratificar lo que votamos”. No obstante, advirtió: “El tema es que algunos hacen las cosas no por convicción de fondo sino porque dicen que es un tiro para el lado de la justicia pero cuando el Gobierno se enoja les agarra temor. El Gobierno lo hace con referentes intelectuales, periodistas, comunicadores, y hay algunos que se asustan”.

En otro tramo de la entrevista, Lousteau fue consultado sobre la sesión de esta semana en el Senado, donde está pendiente tratar el DNU que asigna fondos a la SIDE, el presupuesto a las universidades y este veto a las jubilaciones. “Yo esperaba que esta semana tuviéramos sesión. Lamento que la decisión de algunos haya sido que no. Creo que hay una gran simulación en el Senado. Se reúnen y dicen que quieren tener sesión pero no quieren. Muchos dicen que lo quieren hacer pero después negocian para no hacerlo. Lo que veo es que lamentablemente no tendremos sesión esta semana. Estamos un poco molestos con esta cuestión”, apuntó.

Además, con respecto al voto de Pro -que estuvo dividido para la suba a jubilados-, el presidente de la UCR aseguró que el partido “mayoritariamente trata de ingresar al Gobierno”. Y cerró: “Yo aspiro a que el proyecto vuelva a tener dos tercios. El Gobierno da estabilidad tributaria a las empresas, a los más ricos pero los jubilados no saben cuánto van a cobrar. Si creen que tiene que haber un ajuste y ser distribuido de manera equitativa, tienen que defender lo que se ha sancionado”.

