Actos y reclamos por los 30 años del atentado contra la AMIA

La DAIA recordó este miércoles el 30° aniversario del atentado contra la sede de la AMIA con más de 90 referentes de la ciudad de Buenos Aires. En el acto se reclamó, a través de una declaración, que se tome “consciencia del peligro que las organizaciones terroristas representan para las instituciones de la República, la democracia y nuestros valores vinculados con el respeto de la libertad, la paz y la seguridad”.

“Nos comprometemos a seguir trabajando en contra del antisemitismo, contra todo mensaje de odio, para garantizar el respeto por los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de derecho”, agrega el texto.

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovits, valoró que “en la ciudad de Buenos Aires tenemos un espíritu y una idea de convivencia que es distinta al resto de las ciudades del mundo”.

“Este es un lugar que con esfuerzo se volvió a construir y que hoy es un símbolo de la lucha constante contra el terrorismo, que no solamente nos golpeó hace 30 años, sino que hoy lo sigue haciendo”, agregó la vicejefa del Gobierno porteño, Clara Muzzio.

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, también visitó la sede de la AMIA para rendir homenaje a las víctimas del atentado. Rosatti recorrió la plaza seca de la entidad, donde un memorial y varias obras de arte recuerdan a quienes perdieron la vida en el atentado, y encendió una vela por la elevación de las almas de cada una de las personas asesinadas.

Como recuerdo de su visita, Rosatti recibió uno de los 130 ejemplares de la serigrafía del artista visual Ale Thornton, realizada en el marco de los 130 años de la AMIA.

En paralelo, la agrupación Profesores Republicados, que preside Guillermo Mizraji, dijo que está “comprobado que fue la larga mano de Teherán la que dirigió” el ataque y cuestionó el “vergonzoso Memorándum de Entendimiento con Irán” que firmó Cristina Kirchner en 2013. A la vez, la agrupación instó a que el Gobierno solicite “a los organismos internacionales la adopción de medidas conducentes a que Irán -que hoy no ha cesado de promover el terror en el mundo- y los agresores identificados respondan por sus crímenes”.

La agrupación, a la vez, se manifiesta a favor de regular “sin más dilación, el juicio en ausencia”, que es precisamente la propuesta que este miércoles presentó el Gobierno para avanzar con la condena a los responsables iraníes, más allá de la negativa del país islámico a colaborar.

“También exige que se investigue y sancione a los funcionarios y políticos que intentaron desviar la investigación sobre la responsabilidad de la República Islámica de Irán, y que no se abandone la investigación del asesinato del fiscal (Alberto) Nisman: Encontrar respuestas a ese crimen ayudará a despejar interrogantes sobre la llamada “conexión local”, agrega Profesores Republicanos.

A pocos días de que se cumplan 30 años del atentado, el Gobierno presentó esta tarde el proyecto de Juicio en Ausencia que busca juzgar a los libaneses e iraníes prófugos por el ataque terrorista que mató a 85 personas y dejó más de 300 heridos.

Tal y como detalló LA NACION, la iniciativa incorpora al Código Procesal Penal la posibilidad de avanzar en los juicios por delitos graves, aun cuando los acusados no comparezcan ante el juez o el tribunal que lleven adelante el proceso. El procedimiento solo se aplicará a requerimiento del fiscal y para aquellos delitos aberrantes contemplados en el Estatuto de Roma y las convenciones para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, contra la Tortura y otros Tratos Crueles Inhumanos o Degradantes, sobre Desaparición Forzada de Personas y sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad.

“En este proyecto, donde trabajaron varios colaboradores, el procedimiento que implementamos es justo y simple. Si el imputado no comparece o se fuga sigue el juicio sin su presencia y con una defensa bien resguardada. Si se resuelve el autos del procesamiento, falta de mérito o sobreseimiento, que es apelable ante la Cámara, si se lo procesa y llega a juicio, se celebra el debate con todas las garantías constitucionales y una amplia defensa. Se filma el juicio, se resguarda la prueba, tienen derecho a recurso, etc. Y la prueba no se pierde. Los testigos declaran, se colecta la información en plazo y la defensa puede confrontar la prueba. Al final del debate, se hacen los alegatos y se dicta la sentencia condenatoria o absolutoria”, explicó Cúneo Libarona tras una breve introducción.

Consultado por LA NACION sobre por qué este proyecto funcionaría teniendo en cuenta los anteriores que se presentaron en el mismo sentido y no prosperaron, Cúneo Libarona sostuvo: “Estudié muchos proyectos, pero todos fracasaban en algo a mi juicio que era en la garantía de la defensa de la ausente, que es el criterio tradicional que rigió en nuestro ámbito jurídico procesal durante el siglo pasado y este proyecto tiene muchas garantías de la prueba”.

LA NACION