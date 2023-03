Agustín Rossi pide “acuerdos políticos” entre los partidos de Santa Fe para afrontar la crisis de la seguridad

escuchar

SANTA FE.- Para el jefe de Gabinete de ministros de la Nación, Agustín Rossi, la situación de inseguridad y violencia narco, que se desmadró a partir del ataque a balazos contra un supermercado propiedad de la familia política de Lionel Messi, puede comenzar a tener una instancia de superación a partir de los acuerdos políticos que se generen a través del diálogo de los partidos en la provincia. También aseguró que desde el gobierno nacional se seguirá profundizando la participación de las fuerzas federales en Rosario y en el resto de Santa Fe.

“Las fuerzas democráticas de Santa Fe tienen que llegar a un acuerdo sobre la política de seguridad en la provincia”, sostuvo Rossi en declaraciones al diario local El Litoral.

El exministro de Defensa, que sucedió en el cargo al tucumano Juan Manzur, coincidió con el gobernador, Omar Perotti, quien expresó horas atrás su convencimiento de abordar el problema de la inseguridad con un trabajo común entre las fuerzas políticas locales. “Me alegra que el gobernador lo haya expresado independientemente que este sea un año electoral. Reivindico esto en la medida que logremos un nivel de acuerdo entre las fuerzas políticas democráticas en la provincia de Santa Fe sobre cómo tiene que ser la política de seguridad. Que se entienda bien, no digo que no se debata la política de seguridad, lo que digo es que no se carancheé con este tema, sobre todo en una provincia donde cualquiera en su sano juicio y con un nivel de responsabilidad puede decir que esta problemática empezó el 11 de diciembre de 2019″, subrayó, en clave electoral.

Agustín Rossi cruzó a Patricia Bullrich por sus comentarios sobre la situación en Rosario

Justificó su postura al recordar que “una de las dos coaliciones políticas más importantes que tiene la provincia de Santa Fe está gobernando ahora (Frente de Todos) y otra lo hizo antes (Frente Progresista Cívico y Social). Entonces, todos, en mayor o en menor medida, tienen niveles de responsabilidad y podríamos trabajar en ese sentido”. Y agregó: “Mi compromiso y el del gobierno nacional es seguir esforzándonos para terminar con el delito narco en la ciudad de Rosario y en toda la provincia”.

Rossi dijo conocer muy de cerca la problemática del narcotráfico en Rosario y no dudó en señalar que “los que más sufrimos la problemática del narco en Rosario somos los que vivimos ahí. Yo vivo en Rosario, mi esposa vive y trabaja en Rosario, mis hijos viven, estudian y trabajan en Rosario, mis amigos viven en Rosario, los hijos de mis amigos viven en Rosario. Nosotros no miramos por televisión todo lo que está sucediendo allí. No hablo hacia atrás porque no creo que sea mi función, pero en mi agenda política desde hace al menos 10 años que vengo destacando la cuestión de la seguridad en Rosario, publiqué un libro sobre el tema y mucho más atrás, cuando era concejal, presenté un proyecto de ordenanza sobre un programa de seguridad urbana que se aprobó”, destacó.

Fuerzas federales y nuevas medidas

Ante una consulta, el Jefe de Gabinete explicó que “desde hace un año que hay un refuerzo del personal de las fuerzas federales en Rosario, donde hay alrededor de mil efectivos con todo el equipamiento necesario para actuar y también desde hace un año estamos trabajando diariamente en perfecta coordinación con las fuerzas provinciales. Lo cierto es que este hecho logró el cometido que buscaba porque impactó en todo el mundo ya que se trata de los suegros de Leo Messi”, señaló

Volvió a criticar Patricia Bullrich, exministra de Seguridad de la gestión que encabezó Mauricio Macri al repetir recientes expresiones indicando que la titular de Pro “viene a la provincia a hablar de Seguridad pero durante su gestión no colocó un solo radar en frontera norte para combatir el narcotráfico”.

Recordó que entre las medidas adoptadas a partir de lo ocurrido en el supermercado de la familia Roccuzzo figura la activación en los próximos días de una oficina de la UIF (Unidad de Información Financiera) en Rosario; “una serie de nombramientos de jueces y fiscales que ya tienen despacho de comisión y están listos para ser tratados en el Senado, que seguramente lo hará en la primera sesión ordinaria y el jueves la Cámara de Diputados convocó a una reunión conjunta de las comisiones de Justicia y de Legislación Penal para empezar a tratar el proyecto de ley de Fortalecimiento del Sistema de la Justicia Federal Penal de Santa Fe, que es un proyecto firmado por los 19 diputados nacionales de la provincia”.

Agregó a la lista el relevo del comandante conjunto de las fuerzas de seguridad de las Fuerzas Federales que ahora estarán a cargo del comandante mayor Jorge Mario y “además hemos colocado un responsable político al frente que es el jefe de Gabinete del ministerio de Seguridad como enlace de las autoridades locales con las provinciales”.

Por último, Rossi indicó que el presidente Alberto Fernández le ordenó al ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, “que vea la forma de reforzar la presencia de las fuerzas federales en Rosario”.